Φωτιές: Σε επιφυλακή κατασκηνώσεις και κοινωνικές δομές

Απευθύνονται συστάσεις για λήψη προληπτικών μέτρων σε όλες τις κοινωνικές δομές και τις κατασκηνώσεις της χώρας λόγω του υψηλού κινδύνου για φωτιές.

Λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου για φωτιές, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας καλεί όλες τις κατασκηνώσεις και κοινωνικές δομές της χώρας που υπάγονται στην αρμοδιότητά του να τεθούν σε κατάσταση επιφυλακής.

Ειδικότερα σε σχετική εγκύκλιο που απεστάλη τονίζεται ότι κατασκηνώσεις καλούνται να εφαρμόσουν άμεσα σχέδια πυροπροστασίας και εκκένωσης σε πιθανό κίνδυνο φωτιάς και να βεβαιωθούν ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαιτούμενα μέτρα αντιπυρικής προστασίας.

Παράλληλα τα μέτρα αφορούν εκτός των κατασκηνώσεων και τις εξής κοινωνικές δομές, Παιδικοί, βρεφικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί (ΜΦΠΑΔ), Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και ΑμεΑ (ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠΑμεΑ), Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ), ΚΗΦΗ, ΚΔΗΦ, Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ), Θεραπευτήρια Χρονίως Πασχόντων (ΘΧΠ) Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, ΕΚΚΑ, Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες Φιλοξενίας.

Το υπουργείο ζητά από όλους τους εμπλεκόμενους να ενεργοποιήσουν τα πρωτόκολλα ασφαλείας, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη μεταφορά των ωφελουμένων, στις δομές φιλοξενίας και φροντίδας, και στη διατήρηση ψύχραιμης, έγκαιρης και οργανωμένης αντίδρασης σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς ή άλλου κινδύνου.

Δείτε την εγκύκλιο εδώ