Φωτιές: «Προ των πυλών το πιο επικίνδυνο τριήμερο της φετινής αντιπυρικής περιόδου»

Σε κόκκινο συναγερμό η χώρα, έρχεται το πιο κρίσιμο τριήμερο για τις φωτιές εν μέσω θυελλωδών ανέμων.

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται η πυροσβεστική και γενικότερα οι αρχές Πολιτικής Προστασίας για τις επόμενες τρεις ημέρες καθώς η αύξηση της έντασης των ανέμων μέχρι και τα 9 μποφόρ έχει αυξήσει το κίνδυνο για φωτιές.

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, χαρακτήρισε την περίοδο ως «από τις πιο επικίνδυνες της φετινής αντιπυρικής περιόδου», με έντονα καιρικά φαινόμενα όπως θυελλώδεις άνεμοι, παρατεταμένη ξηρασία και υψηλές θερμοκρασίες να δημιουργούν συνθήκες μεγάλης ανάφλεξης. «Δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη. Δεν υπάρχει χώρος για αμέλεια», τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός, καλώντας τους πολίτες να δείξουν τη μέγιστη υπευθυνότητα και επαγρύπνηση.

Στην δήλωσή του σημείωσε ότι «Κάθε αμέλεια, όσο μικρή κι αν φαίνεται, μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφική πυρκαγιά. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε ύψιστη επιφυλακή. Όλοι οι κρατικοί φορείς βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα. Όμως, το πιο κρίσιμο στοιχείο της πρόληψης παραμένει η δική μας στάση και συμπεριφορά. Ας μην επιτρέψουμε να γίνει το λάθος που δεν διορθώνεται. Καμία φωτιά, καμία επικίνδυνη εργασία στην ύπαιθρο, κανένας εφησυχασμός. Αρκεί μια σπίθα για να ξεσπάσει η καταστροφή.Το στοίχημα είναι κοινό: να προστατεύσουμε τις ζωές μας, τα σπίτια μας, το φυσικό μας περιβάλλον.»