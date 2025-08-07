Games
Φωτιές: «Προ των πυλών το πιο επικίνδυνο τριήμερο της φετινής αντιπυρικής περιόδου»

Φωτιές: «Προ των πυλών το πιο επικίνδυνο τριήμερο της φετινής αντιπυρικής περιόδου»
Σε κόκκινο συναγερμό η χώρα, έρχεται το πιο κρίσιμο τριήμερο για τις φωτιές εν μέσω θυελλωδών ανέμων.

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται η πυροσβεστική και γενικότερα οι αρχές Πολιτικής Προστασίας για τις επόμενες τρεις ημέρες καθώς η αύξηση της έντασης των ανέμων μέχρι και τα 9 μποφόρ έχει αυξήσει το κίνδυνο για φωτιές.

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, χαρακτήρισε την περίοδο ως «από τις πιο επικίνδυνες της φετινής αντιπυρικής περιόδου», με έντονα καιρικά φαινόμενα όπως θυελλώδεις άνεμοι, παρατεταμένη ξηρασία και υψηλές θερμοκρασίες να δημιουργούν συνθήκες μεγάλης ανάφλεξης. «Δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη. Δεν υπάρχει χώρος για αμέλεια», τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός, καλώντας τους πολίτες να δείξουν τη μέγιστη υπευθυνότητα και επαγρύπνηση.

Στην δήλωσή του σημείωσε ότι «Κάθε αμέλεια, όσο μικρή κι αν φαίνεται, μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφική πυρκαγιά. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε ύψιστη επιφυλακή. Όλοι οι κρατικοί φορείς βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα. Όμως, το πιο κρίσιμο στοιχείο της πρόληψης παραμένει η δική μας στάση και συμπεριφορά. Ας μην επιτρέψουμε να γίνει το λάθος που δεν διορθώνεται. Καμία φωτιά, καμία επικίνδυνη εργασία στην ύπαιθρο, κανένας εφησυχασμός. Αρκεί μια σπίθα για να ξεσπάσει η καταστροφή.Το στοίχημα είναι κοινό: να προστατεύσουμε τις ζωές μας, τα σπίτια μας, το φυσικό μας περιβάλλον.»

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Όλα όσα ισχύουν για πληρωμή και κατάθεση

Αλλάζει το ευρώ – Πότε έρχονται νέα χαρτονομίσματα

Οδηγίες της ΑΑΔΕ για τις ανατροπές σε διαθήκες, κληρονομιές και πλειστηριασμούς

Γιατί δεν φτάνουν οι παροχές της ΔΕΘ - Οι ψίθυροι πίσω από τις κλειστές πόρτες στο Μέγαρο Μαξίμου

Από τα Τέμπη στη Γάζα

Οι πανέμορφες αλλά επικίνδυνες παραλίες της Ελλάδας

Κορωνοϊός: Ανιχνεύτηκαν και στη χώρα μας τα στελέχη NB.1.8.1 και XFG – Η έκθεση ΕΟΔΥ

Ασπροβάλτα: Έκρηξη σε φιάλη υγραερίου – 5 τραυματίες, ο ένας με σοβαρά εγκαύματα

Νέα μελέτη εστιάζει στα οφέλη του γάλακτος χαμηλών λιπαρών στην υγεία

ΙΣΑ: Παρέμβαση για να εφαρμοστεί ο νόμος για τον προσωπικό ιατρό και στους ιδιώτες παιδιάτρους

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

Έρχεται το «κόκκινο» τιμολόγιο ρεύματος - Νέα κατηγορία με ευέλικτες χρεώσεις

Ποιο τιμολόγιο συμφέρει μετά τις αυξήσεις του Αυγούστου - Έρχονται τα κόκκινα τιμολόγια ρεύματος

Πόσες ντομάτες μπορείτε να τρώτε την ημέρα – Ο κίνδυνος για την ουροδόχο κύστη

Αυτοψίες στα καμένα: Τα ευρήματα των ελέγχων σε Κρυονέρι, Μεσσηνία, Αρκαδία, Χανιά και Κύθηρα

ΠΑΣΟΚ: Χωρίς σχέδιο, κάθε καλοκαίρι θα μετράμε στάχτες και καμένα στρέμματα

Νέα Αριστερά για φωτιές: «Αλλάξτε τροπάρι για τους πυροσβέστες»

ΓΓΠΠ: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση συναγερμού αύριο σε Αττική, Στερεάς Ελλάδας και Πελοπόννησο

Ασπροβάλτα: Έκρηξη σε φιάλη υγραερίου – 5 τραυματίες, ο ένας με σοβαρά εγκαύματα

Καλοκαιρινή αποτοξίνωση: Τα 5 καλύτερα φρούτα για αναζωογόνηση και ενέργεια

ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση να απαντήσει αν γνώριζε για τις αιγυπτιακές θέσεις πριν από την παρουσίαση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

ΠΔΜ: Παράταση της Διαβούλευσης για τη Σ.Μ.Π.Ε. του σχεδίου δημιουργίας μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης Απορριμμάτων Ενεργειακών Πρώτων Υλών

Κορωνοϊός: Ανιχνεύτηκαν και στη χώρα μας τα στελέχη NB.1.8.1 και XFG – Η έκθεση ΕΟΔΥ

Προ των πυλών το 8o Athens Investment Forum με θέμα «H Ελλάδα στην Εποχή της Παγκόσμιας Ανακατάταξης. ΕAIFυκαιρίες και Προκλήσεις στο Νέο Περιβάλλον»

HPV: Το φυτικό συμπλήρωμα διατροφής που μειώνει το ιικό φορτίο

