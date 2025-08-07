Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Ασπρόπυργος: 17 συλλήψεις σε αστυνομική επιχείρηση - Βαριες κατηγορίες για πυροβολισμούς

Ασπρόπυργος: 17 συλλήψεις σε αστυνομική επιχείρηση - Βαριες κατηγορίες για πυροβολισμούς Φωτογραφία: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ/EUROKINISSI
Η αστυνομική επιχείρηση στον Ασπρόπυργο έγινε μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς.

Την Παρασκευή οδηγούνται στον εισαγγελέα οι 17 συλληφθέντες μετά την αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στον καταυλισμό Ρομά στην Νέα Ζωή Ασπροπύργου.

Η επιχείρηση έγινε, έπειτα από τη συμπλοκή το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας, κατά την οποία τέσσερις Ρομά επιτέθηκαν σε τέσσερις ομογενείς από την πρώην Σοβιετική Ένωση, τους χτύπησαν και πυροβόλησαν δεκάδες φορές, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί.

Το σοβαρό περιστατικό, όπως προέκυψε από την προανάκριση της αστυνομίας συνέβη για ασήμαντη αφορμή. Αιτία ήταν ότι οιτέσσερις ομογενείς έκλειναν με το αυτοκίνητό τους την έξοδο στον καταυλισμό των Ρομά.

Σημειώνεται ότι για την επίθεση με τους πυροβολισμούς συνελήφθησαν το βράδυ της Τετάρτης, δύο από τους τέσσερις Ρομά, οι οποίοι κατηγορούνται για βαρύτατα αδικήματα και αυτό έδωσε το έναυσμα για την επιχείρηση που πραγαμτοποιήθηκε σήμερα. Τελικά οι 17 συλληφθέντες κατά την επιχείρηση κατηγορούνται κατά περίπτωση για τα αδικήματα της ρευματοκλοπής, περί όπλων, γιατί βρέθηκαν σπαθιά, μαχαίρια και σιδερογροθιές, για διατάραξη και περί προσωπικών δεδομένων.

Δεν είναι το ίδιο όμως για τους δύο συλληφθέντες σχετικά με το περιστατικό με τους πυροβολισμούς την περασμένη Δευτέρα, οι οποίοι οδηγήθηκαν σήμερα στον εισαγγελέα, με την δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους για - κατά περίπτωση- απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή, απειλή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία, παράβαση του νόμου περί όπλων, εξύβριση και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, πρόκειται για δύο Ρομά 26 και 23 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν χτες από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, με τη συνδρομή αστυνομικών της ΟΠΚΕ, στη Νέα Ζωή.

Πώς έγινε η συμπλοκή

Όσον αφορά στο χρονικό της άγριας συμπλοκής, όπως προέκυψε από την προανάκριση, αρχικά, απογευματινές ώρες της 4-8-2025 εντός του οικισμού του Ασπροπύργου, 38χρονος ημεδαπός ως οδηγός φορτηγού μαζί με ακόμα τρία ακόμα άτομα, διαπληκτίστηκαν με τους Ρομά με αφορμή το τροχονομικό ζήτημα. Εκεί, δέχθηκαν επίθεση από την ομάδα Ρομά, κάποιοι εκ των οποίων κρατούσαν μεταλλικά αντικείμενα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τους ενώ οι παθόντες αποχώρησαν από το σημείο με το αυτοκίνητό τους και μετέβησαν σε κοντινό σημείο όπου εδρεύει εταιρεία ιδιοκτησίας τους.

Λίγο μετά, τρία άτομα μεταξύ των οποίων και ο 26χρονος από τους δύο κατηγορούμενους, φέρονται ότι προσέγγισαν την εν λόγω εταιρεία με όχημα και αφού αποβιβάστηκαν, πυροβόλησαν δεκάδες φορές προς την πρόσοψη της εταιρείας με αποτέλεσμα να προκληθούν φθορές στην εταιρεία, στο όχημα των παθόντων καθώς και σε παρακείμενη οικία.

Σε έρευνες που έγιναν στα σπίτια των δύο συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: πιστόλι με γεμιστήρα, πιστόλι-ρέπλικα, καραμπίνα για την οποία έχει δηλωθεί κλοπή από την περιοχή του Ναυπλίου και 10 φυσίγγια. Επισημαίνεται ότι το πιστόλι και ο γεμιστήρας εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα ανάμεσα σε τσιμεντόλιθους, πλησίον σωλήνα αποχέτευσης, ενώ η καραμπίνα και τα 10 φυσίγγια ανευρέθησαν σε κρύπτη στην οροφή οικίας. Σημειώνεται ότι οι δύο συλληφθέντες έχουν απασχολήσει τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Όλα όσα ισχύουν για πληρωμή και κατάθεση

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Όλα όσα ισχύουν για πληρωμή και κατάθεση

Αλλάζει το ευρώ – Πότε έρχονται νέα χαρτονομίσματα

Αλλάζει το ευρώ – Πότε έρχονται νέα χαρτονομίσματα

Οδηγίες της ΑΑΔΕ για τις ανατροπές σε διαθήκες, κληρονομιές και πλειστηριασμούς

Οδηγίες της ΑΑΔΕ για τις ανατροπές σε διαθήκες, κληρονομιές και πλειστηριασμούς

Γιατί δεν φτάνουν οι παροχές της ΔΕΘ - Οι ψίθυροι πίσω από τις κλειστές πόρτες στο Μέγαρο Μαξίμου

Γιατί δεν φτάνουν οι παροχές της ΔΕΘ - Οι ψίθυροι πίσω από τις κλειστές πόρτες στο Μέγαρο Μαξίμου

Από τα Τέμπη στη Γάζα

Από τα Τέμπη στη Γάζα

Οι πανέμορφες αλλά επικίνδυνες παραλίες της Ελλάδας

Οι πανέμορφες αλλά επικίνδυνες παραλίες της Ελλάδας

Το καλοκαιρινό φρούτο που θρέφει τα καλά βακτήρια του εντέρου

Το καλοκαιρινό φρούτο που θρέφει τα καλά βακτήρια του εντέρου

ΠΟΕΔΗΝ σε Γεωργιάδη για τις ελλείψεις στα νησιά

ΠΟΕΔΗΝ σε Γεωργιάδη για τις ελλείψεις στα νησιά

Τα φρέσκα ψάρια του Αυγούστου – Οφέλη στην υγεία

Τα φρέσκα ψάρια του Αυγούστου – Οφέλη στην υγεία

ΙΣΑ: Παρέμβαση για να εφαρμοστεί ο νόμος για τον προσωπικό ιατρό και στους ιδιώτες παιδιάτρους

ΙΣΑ: Παρέμβαση για να εφαρμοστεί ο νόμος για τον προσωπικό ιατρό και στους ιδιώτες παιδιάτρους

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

Έρχεται το «κόκκινο» τιμολόγιο ρεύματος - Νέα κατηγορία με ευέλικτες χρεώσεις

Έρχεται το «κόκκινο» τιμολόγιο ρεύματος - Νέα κατηγορία με ευέλικτες χρεώσεις

Ποιο τιμολόγιο συμφέρει μετά τις αυξήσεις του Αυγούστου - Έρχονται τα κόκκινα τιμολόγια ρεύματος

Ποιο τιμολόγιο συμφέρει μετά τις αυξήσεις του Αυγούστου - Έρχονται τα κόκκινα τιμολόγια ρεύματος

Σχετικά Άρθρα

Λιμάνι Πειραιά: Βρέθηκε κοντέινερ με μισό τόνο κάνναβη - Τρεις συλλήψεις

Λιμάνι Πειραιά: Βρέθηκε κοντέινερ με μισό τόνο κάνναβη - Τρεις συλλήψεις

Ελλάδα
Πέταξαν 900 τόνους μπαζών σε οικόπεδο στη δυτική Θεσσαλονίκη

Πέταξαν 900 τόνους μπαζών σε οικόπεδο στη δυτική Θεσσαλονίκη

Ελλάδα
Αστυνομική έφοδος στον Ασπρόπυργο μετά το άγριο επεισόδιο με πυροβολισμούς

Αστυνομική έφοδος στον Ασπρόπυργο μετά το άγριο επεισόδιο με πυροβολισμούς

Ελλάδα
Πυροβολισμοί σε στρατιωτική βάση στις ΗΠΑ - 5 τραυματίες, συνελήφθη ο δράστης (Βίντεο)

Πυροβολισμοί σε στρατιωτική βάση στις ΗΠΑ - 5 τραυματίες, συνελήφθη ο δράστης (Βίντεο)

Διεθνή

NETWORK

Νέα μελέτη εστιάζει στα οφέλη του γάλακτος χαμηλών λιπαρών στην υγεία

Νέα μελέτη εστιάζει στα οφέλη του γάλακτος χαμηλών λιπαρών στην υγεία

healthstat.gr
ECDC: Νέο εργαλείο για τον περιορισμό της ιογενούς ηπατίτιδας στις ευρωπαϊκές φυλακές

ECDC: Νέο εργαλείο για τον περιορισμό της ιογενούς ηπατίτιδας στις ευρωπαϊκές φυλακές

healthstat.gr
Το καλοκαιρινό φρούτο που θρέφει τα καλά βακτήρια του εντέρου

Το καλοκαιρινό φρούτο που θρέφει τα καλά βακτήρια του εντέρου

healthstat.gr
Προ των πυλών το 8o Athens Investment Forum με θέμα «H Ελλάδα στην Εποχή της Παγκόσμιας Ανακατάταξης. ΕAIFυκαιρίες και Προκλήσεις στο Νέο Περιβάλλον»

Προ των πυλών το 8o Athens Investment Forum με θέμα «H Ελλάδα στην Εποχή της Παγκόσμιας Ανακατάταξης. ΕAIFυκαιρίες και Προκλήσεις στο Νέο Περιβάλλον»

ienergeia.gr
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση να απαντήσει αν γνώριζε για τις αιγυπτιακές θέσεις πριν από την παρουσίαση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση να απαντήσει αν γνώριζε για τις αιγυπτιακές θέσεις πριν από την παρουσίαση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

ienergeia.gr
ΓΓΠΠ: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση συναγερμού αύριο σε Αττική, Στερεάς Ελλάδας και Πελοπόννησο

ΓΓΠΠ: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση συναγερμού αύριο σε Αττική, Στερεάς Ελλάδας και Πελοπόννησο

ienergeia.gr
ΠΔΜ: Παράταση της Διαβούλευσης για τη Σ.Μ.Π.Ε. του σχεδίου δημιουργίας μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης Απορριμμάτων Ενεργειακών Πρώτων Υλών

ΠΔΜ: Παράταση της Διαβούλευσης για τη Σ.Μ.Π.Ε. του σχεδίου δημιουργίας μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης Απορριμμάτων Ενεργειακών Πρώτων Υλών

ienergeia.gr
ΙΣΑ: Παρέμβαση για να εφαρμοστεί ο νόμος για τον προσωπικό ιατρό και στους ιδιώτες παιδιάτρους

ΙΣΑ: Παρέμβαση για να εφαρμοστεί ο νόμος για τον προσωπικό ιατρό και στους ιδιώτες παιδιάτρους

healthstat.gr