Ασπρόπυργος: 17 συλλήψεις σε αστυνομική επιχείρηση - Βαριες κατηγορίες για πυροβολισμούς

Η αστυνομική επιχείρηση στον Ασπρόπυργο έγινε μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς.

Την Παρασκευή οδηγούνται στον εισαγγελέα οι 17 συλληφθέντες μετά την αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στον καταυλισμό Ρομά στην Νέα Ζωή Ασπροπύργου.

Η επιχείρηση έγινε, έπειτα από τη συμπλοκή το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας, κατά την οποία τέσσερις Ρομά επιτέθηκαν σε τέσσερις ομογενείς από την πρώην Σοβιετική Ένωση, τους χτύπησαν και πυροβόλησαν δεκάδες φορές, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί.

Το σοβαρό περιστατικό, όπως προέκυψε από την προανάκριση της αστυνομίας συνέβη για ασήμαντη αφορμή. Αιτία ήταν ότι οιτέσσερις ομογενείς έκλειναν με το αυτοκίνητό τους την έξοδο στον καταυλισμό των Ρομά.

Σημειώνεται ότι για την επίθεση με τους πυροβολισμούς συνελήφθησαν το βράδυ της Τετάρτης, δύο από τους τέσσερις Ρομά, οι οποίοι κατηγορούνται για βαρύτατα αδικήματα και αυτό έδωσε το έναυσμα για την επιχείρηση που πραγαμτοποιήθηκε σήμερα. Τελικά οι 17 συλληφθέντες κατά την επιχείρηση κατηγορούνται κατά περίπτωση για τα αδικήματα της ρευματοκλοπής, περί όπλων, γιατί βρέθηκαν σπαθιά, μαχαίρια και σιδερογροθιές, για διατάραξη και περί προσωπικών δεδομένων.

Δεν είναι το ίδιο όμως για τους δύο συλληφθέντες σχετικά με το περιστατικό με τους πυροβολισμούς την περασμένη Δευτέρα, οι οποίοι οδηγήθηκαν σήμερα στον εισαγγελέα, με την δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους για - κατά περίπτωση- απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή, απειλή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία, παράβαση του νόμου περί όπλων, εξύβριση και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, πρόκειται για δύο Ρομά 26 και 23 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν χτες από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, με τη συνδρομή αστυνομικών της ΟΠΚΕ, στη Νέα Ζωή.

Πώς έγινε η συμπλοκή

Όσον αφορά στο χρονικό της άγριας συμπλοκής, όπως προέκυψε από την προανάκριση, αρχικά, απογευματινές ώρες της 4-8-2025 εντός του οικισμού του Ασπροπύργου, 38χρονος ημεδαπός ως οδηγός φορτηγού μαζί με ακόμα τρία ακόμα άτομα, διαπληκτίστηκαν με τους Ρομά με αφορμή το τροχονομικό ζήτημα. Εκεί, δέχθηκαν επίθεση από την ομάδα Ρομά, κάποιοι εκ των οποίων κρατούσαν μεταλλικά αντικείμενα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τους ενώ οι παθόντες αποχώρησαν από το σημείο με το αυτοκίνητό τους και μετέβησαν σε κοντινό σημείο όπου εδρεύει εταιρεία ιδιοκτησίας τους.

Λίγο μετά, τρία άτομα μεταξύ των οποίων και ο 26χρονος από τους δύο κατηγορούμενους, φέρονται ότι προσέγγισαν την εν λόγω εταιρεία με όχημα και αφού αποβιβάστηκαν, πυροβόλησαν δεκάδες φορές προς την πρόσοψη της εταιρείας με αποτέλεσμα να προκληθούν φθορές στην εταιρεία, στο όχημα των παθόντων καθώς και σε παρακείμενη οικία.

Σε έρευνες που έγιναν στα σπίτια των δύο συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: πιστόλι με γεμιστήρα, πιστόλι-ρέπλικα, καραμπίνα για την οποία έχει δηλωθεί κλοπή από την περιοχή του Ναυπλίου και 10 φυσίγγια. Επισημαίνεται ότι το πιστόλι και ο γεμιστήρας εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα ανάμεσα σε τσιμεντόλιθους, πλησίον σωλήνα αποχέτευσης, ενώ η καραμπίνα και τα 10 φυσίγγια ανευρέθησαν σε κρύπτη στην οροφή οικίας. Σημειώνεται ότι οι δύο συλληφθέντες έχουν απασχολήσει τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.