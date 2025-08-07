Λιμάνι Πειραιά: Βρέθηκε κοντέινερ με μισό τόνο κάνναβη - Τρεις συλλήψεις

Πάνω από μισό τόνο κάνναβης εντόπισαν στο λιμάνι του Πειραιά αστυνομικοί.

Σε μια οργανωμένη επιχείρηση των ελληνικών και ευρωπαϊκών αρχών, εντοπίστηκε στο λιμάνι του Πειραιά κοντέινερ με 559 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, κρυμμένα μέσα σε σάκους με μονωτικό υλικό. Το φορτίο είχε φτάσει από τον Καναδά με προορισμό τη Βουλγαρία, και μετά από ελεγχόμενη παράδοση, οι αρχές συνέλαβαν τρεις άνδρες στη Σόφια, τη στιγμή που επιχειρούσαν να παραλάβουν την ποσότητα. Η υπόθεση εξατάστηκε στο πλαίσιο διακρατικής συνεργασίας, με τη συνδρομή της Δίωξης Ναρκωτικών, των Τελωνειακών Αρχών και της βουλγαρικής αστυνομίας. Η δικογραφία έχει ήδη διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Στην επιχείρηση συνεργάστηκαν ελληνικές και βουλγάρικες Αρχές

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διυπηρεσιακής συνεργασίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και του Τμήματος Λαθρεμπορίου της Γ’ Τελωνειακής Διεύθυνσης Πειραιά, την Τρίτη 29 Ιουλίου 2025, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε εμπορευματοκιβώτια προερχόμενα από χώρες της Βόρειας Αμερικής, με σκοπό τον εντοπισμό ναρκωτικών ουσιών, οι οποίες αποκρύπτονται σε νόμιμα φορτία και την αποτροπή της περαιτέρω κυκλοφορίας τους στην Ευρώπη.

Κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκαν σε εμπορευματοκιβώτιο, το οποίο είχε αφιχθεί στο λιμάνι του Πειραιά στις 17 Ιουλίου 2025, σάκοι με μονωτικό υλικό, που περιείχαν -810- πακέτα με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μεικτού βάρους -559- κιλών. Όπως διαπιστώθηκε, το φορτίο είχε μεταφερθεί από τον Καναδά, με τελικό προορισμό τη Βουλγαρία.

Ακολούθησε αίτημα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και εκδόθηκε σχετική Απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, δυνάμει της οποίας υλοποιήθηκε ελεγχόμενη μεταφορά μέρους της κατασχεθείσας ποσότητας. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με τη σύλληψη των τριών εμπλεκομένων προσώπων στη Βουλγαρία, όταν επιχείρησαν να αφαιρέσουν τις ναρκωτικές ουσίες από επικαθήμενο φορτηγού οχήματος.