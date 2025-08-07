Αλλάζουν όλες οι ράγες στο Μετρό - Για το 2026 ο κλιματισμός

«Οι ράγες έχουν κύκλο ζωής κοντά στα 25-30 χρόνια λέει ο κατασκευαστής και εμείς έχουμε κάνει τις μετρήσεις για να δούμε πόση φθορά, πόση φθορά έχουν οι ράγες σε χιλιοστά. Είναι κοντά στον τελικό κύκλο ζωής τους» τόνισε ο κ. Κυρανάκης.

Μεγάλες αλλαγές στο Μετρό και στον Ηλεκτρικό ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ. Για την έλλειψη κλιματισμού στο μετρό ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες και την περίοδο του καύσωνα, ο κ. Κυρανάκης ανέφερε ότι από τους 52 συρμούς, οι 32 έχουν κλιματισμό κανονικά και 20 δεν έχουν.

«Πήρε την απόφαση ένας υπουργός, μία κυβέρνηση στην Ελλάδα και στην Αθήνα του καύσωνα, που είναι μία κατάσταση που αντιμετωπίζουμε δεκαετίες, εκείνη την εποχή είχαμε λιποθυμίες και κάποιες δύσκολες απόφασεις. Κάποιος λοιπόν πήρε την απόφαση να παραγγείλει βαγόνια εκατομμυρίων χωρίς κλιματισμό. Η επόμενη παραγγελία 2012-2013 και είναι βαγόνια που έχουν κλιματισμό», είπε χαρακτηριστικά.

Δήλωσε ακόμα ότι μαζί με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, έχουν κάνει αίτηση στο ο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), «με πρόταση χρηματοδότησης για για νέους συρμούς, προφανώς με μηχανολογικά εξελιγμένο εξοπλισμό αλλά και κλιματισμό».

Είπε ακόμα ότι τα παλιά τρένα μπορούν να αποκτήσουν κλιματισμό, αλλά είναι μία διαδικασία «η οποία απαιτεί καταρχάς αφαίρεση συρμών από το δίκτυο».

«Για να φτιάξεις έναν συρμό μαζί με κλιματισμό πρέπει να τον βγάλεις από το δίκτυο. Άρα αυτό μπορεί να επηρεάσει τη συχνότητα. Άρα λοιπόν η λύση που εξετάζουμε με στόχο το επόμενο καλοκαίρι να μην ξαναζήσουμε αυτή την κατάσταση είναι στην κατεύθυνση να μην επηρεαστεί και η συχνότητα», προσέθεσε.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών τόνισε ότι «του χρόνου το καλοκαίρι θα είναι εντελώς διαφορετικό στο μετρό και στον ΗΣΑΠ».

«Αλλάζουν μετά από 25 χρόνια οι ράγες του μετρό πριν φτάσουν στο τέλος του κύκλου ζωής τους»

Ο κ. Κυρανάκης ανακοίνωσε και μία σημαντική είδηση, καθώς όπως είπε αλλάζουν οι ράγες του μετρό μετά από 25 χρόνια, πριν φτάσουν στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

«Το υπουργείο μας λοιπόν είδε προληπτικά την κατάσταση στις ράγες του μετρό πριν γίνει πρόβλημα», υπογράμμισε.

«Οι ράγες έχουν κύκλο ζωής κοντά στα 25-30 χρόνια λέει ο κατασκευαστής και εμείς έχουμε κάνει τις μετρήσεις για να δούμε πόση φθορά, πόση φθορά έχουν οι ράγες σε χιλιοστά. Είναι κοντά στον τελικό κύκλο ζωής τους. Άρα λοιπόν, προληπτικά ερχόμαστε και κάνουμε αντικατάσταση για να μπορέσει το μέτρο να κινείται με ασφάλεια», συμπλήρωσε.

«Αυτό θα διαρκέσει περίπου 12 μήνες. Προφανώς σε τμήματα μεταξύ σταθμών για ένα μήνα. Σε κάθε στάδιο εργασιών θα πρέπει το μετρό να κλείνει λίγο νωρίτερα το βράδυ. Θα το κάνουμε με τρόπο ώστε να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος στο μέτρο του δυνατού, αλλά ένα αναγκαίο μέτρο το οποίο παίρνουμε, επαναλαμβάνω προληπτικά, επειδή κάποιοι άνθρωποι δούλεψαν και πριν από μένα, ώστε να προβλέψουν αυτή την ανάγκη. Να μην ερχόμαστε στο ελληνικό δημόσιο διαπιστωτική και να λέμε κάτι χάλασε, τρέξτε να προλάβετε», εξήγησε ακόμα ο κ. Κυρανάκης.