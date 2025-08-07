Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Αλλάζουν όλες οι ράγες στο Μετρό - Για το 2026 ο κλιματισμός

Αλλάζουν όλες οι ράγες στο Μετρό - Για το 2026 ο κλιματισμός
«Οι ράγες έχουν κύκλο ζωής κοντά στα 25-30 χρόνια λέει ο κατασκευαστής και εμείς έχουμε κάνει τις μετρήσεις για να δούμε πόση φθορά, πόση φθορά έχουν οι ράγες σε χιλιοστά. Είναι κοντά στον τελικό κύκλο ζωής τους» τόνισε ο κ. Κυρανάκης.

Μεγάλες αλλαγές στο Μετρό και στον Ηλεκτρικό ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ. Για την έλλειψη κλιματισμού στο μετρό ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες και την περίοδο του καύσωνα, ο κ. Κυρανάκης ανέφερε ότι από τους 52 συρμούς, οι 32 έχουν κλιματισμό κανονικά και 20 δεν έχουν.

«Πήρε την απόφαση ένας υπουργός, μία κυβέρνηση στην Ελλάδα και στην Αθήνα του καύσωνα, που είναι μία κατάσταση που αντιμετωπίζουμε δεκαετίες, εκείνη την εποχή είχαμε λιποθυμίες και κάποιες δύσκολες απόφασεις. Κάποιος λοιπόν πήρε την απόφαση να παραγγείλει βαγόνια εκατομμυρίων χωρίς κλιματισμό. Η επόμενη παραγγελία 2012-2013 και είναι βαγόνια που έχουν κλιματισμό», είπε χαρακτηριστικά.

Δήλωσε ακόμα ότι μαζί με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, έχουν κάνει αίτηση στο ο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), «με πρόταση χρηματοδότησης για για νέους συρμούς, προφανώς με μηχανολογικά εξελιγμένο εξοπλισμό αλλά και κλιματισμό».

Είπε ακόμα ότι τα παλιά τρένα μπορούν να αποκτήσουν κλιματισμό, αλλά είναι μία διαδικασία «η οποία απαιτεί καταρχάς αφαίρεση συρμών από το δίκτυο».

«Για να φτιάξεις έναν συρμό μαζί με κλιματισμό πρέπει να τον βγάλεις από το δίκτυο. Άρα αυτό μπορεί να επηρεάσει τη συχνότητα. Άρα λοιπόν η λύση που εξετάζουμε με στόχο το επόμενο καλοκαίρι να μην ξαναζήσουμε αυτή την κατάσταση είναι στην κατεύθυνση να μην επηρεαστεί και η συχνότητα», προσέθεσε.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών τόνισε ότι «του χρόνου το καλοκαίρι θα είναι εντελώς διαφορετικό στο μετρό και στον ΗΣΑΠ».

«Αλλάζουν μετά από 25 χρόνια οι ράγες του μετρό πριν φτάσουν στο τέλος του κύκλου ζωής τους»

Ο κ. Κυρανάκης ανακοίνωσε και μία σημαντική είδηση, καθώς όπως είπε αλλάζουν οι ράγες του μετρό μετά από 25 χρόνια, πριν φτάσουν στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

«Το υπουργείο μας λοιπόν είδε προληπτικά την κατάσταση στις ράγες του μετρό πριν γίνει πρόβλημα», υπογράμμισε.

«Οι ράγες έχουν κύκλο ζωής κοντά στα 25-30 χρόνια λέει ο κατασκευαστής και εμείς έχουμε κάνει τις μετρήσεις για να δούμε πόση φθορά, πόση φθορά έχουν οι ράγες σε χιλιοστά. Είναι κοντά στον τελικό κύκλο ζωής τους. Άρα λοιπόν, προληπτικά ερχόμαστε και κάνουμε αντικατάσταση για να μπορέσει το μέτρο να κινείται με ασφάλεια», συμπλήρωσε.

«Αυτό θα διαρκέσει περίπου 12 μήνες. Προφανώς σε τμήματα μεταξύ σταθμών για ένα μήνα. Σε κάθε στάδιο εργασιών θα πρέπει το μετρό να κλείνει λίγο νωρίτερα το βράδυ. Θα το κάνουμε με τρόπο ώστε να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος στο μέτρο του δυνατού, αλλά ένα αναγκαίο μέτρο το οποίο παίρνουμε, επαναλαμβάνω προληπτικά, επειδή κάποιοι άνθρωποι δούλεψαν και πριν από μένα, ώστε να προβλέψουν αυτή την ανάγκη. Να μην ερχόμαστε στο ελληνικό δημόσιο διαπιστωτική και να λέμε κάτι χάλασε, τρέξτε να προλάβετε», εξήγησε ακόμα ο κ. Κυρανάκης.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Όλα όσα ισχύουν για πληρωμή και κατάθεση

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Όλα όσα ισχύουν για πληρωμή και κατάθεση

Αλλάζει το ευρώ – Πότε έρχονται νέα χαρτονομίσματα

Αλλάζει το ευρώ – Πότε έρχονται νέα χαρτονομίσματα

Οδηγίες της ΑΑΔΕ για τις ανατροπές σε διαθήκες, κληρονομιές και πλειστηριασμούς

Οδηγίες της ΑΑΔΕ για τις ανατροπές σε διαθήκες, κληρονομιές και πλειστηριασμούς

Γιατί δεν φτάνουν οι παροχές της ΔΕΘ - Οι ψίθυροι πίσω από τις κλειστές πόρτες στο Μέγαρο Μαξίμου

Γιατί δεν φτάνουν οι παροχές της ΔΕΘ - Οι ψίθυροι πίσω από τις κλειστές πόρτες στο Μέγαρο Μαξίμου

Από τα Τέμπη στη Γάζα

Από τα Τέμπη στη Γάζα

Οι πανέμορφες αλλά επικίνδυνες παραλίες της Ελλάδας

Οι πανέμορφες αλλά επικίνδυνες παραλίες της Ελλάδας

Οι ακατάλληλες παραλίες της Αττικής για το καλοκαίρι 2025 – Η λίστα του υπουργείου Υγείας

Οι ακατάλληλες παραλίες της Αττικής για το καλοκαίρι 2025 – Η λίστα του υπουργείου Υγείας

ΠΟΕΔΗΝ σε Γεωργιάδη για τις ελλείψεις στα νησιά

ΠΟΕΔΗΝ σε Γεωργιάδη για τις ελλείψεις στα νησιά

Ο πιο δύσκολος χρόνος για ένα γάμο, σύμφωνα με τους ειδικούς

Ο πιο δύσκολος χρόνος για ένα γάμο, σύμφωνα με τους ειδικούς

Βιταμίνη B3 και πράσινο τσάι: Ο συνδυασμός που μπορεί να προστατεύσει από το Αλτσχάιμερ

Βιταμίνη B3 και πράσινο τσάι: Ο συνδυασμός που μπορεί να προστατεύσει από το Αλτσχάιμερ

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

Έρχεται το «κόκκινο» τιμολόγιο ρεύματος - Νέα κατηγορία με ευέλικτες χρεώσεις

Έρχεται το «κόκκινο» τιμολόγιο ρεύματος - Νέα κατηγορία με ευέλικτες χρεώσεις

Ποιο τιμολόγιο συμφέρει μετά τις αυξήσεις του Αυγούστου - Έρχονται τα κόκκινα τιμολόγια ρεύματος

Ποιο τιμολόγιο συμφέρει μετά τις αυξήσεις του Αυγούστου - Έρχονται τα κόκκινα τιμολόγια ρεύματος

Σχετικά Άρθρα

Μετρό: Επίθεση σε τουρίστα στο Νομισματοκοπείο - Μια σύλληψη

Μετρό: Επίθεση σε τουρίστα στο Νομισματοκοπείο - Μια σύλληψη

Ελλάδα
Και επίσημα από 13 Σεπτεμβρίου η 24ωρη λειτουργία του μετρό κάθε Σάββατο

Και επίσημα από 13 Σεπτεμβρίου η 24ωρη λειτουργία του μετρό κάθε Σάββατο

Ελλάδα
Τι συμβαίνει στη Γραμμή 4 του Μετρό μέσα στον καύσωνα

Τι συμβαίνει στη Γραμμή 4 του Μετρό μέσα στον καύσωνα

Ελλάδα
Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονης - Τελευταία φορά ήταν στο Μετρό «Αττική»

Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονης - Τελευταία φορά ήταν στο Μετρό «Αττική»

Ελλάδα

NETWORK

Προ των πυλών το 8o Athens Investment Forum με θέμα «H Ελλάδα στην Εποχή της Παγκόσμιας Ανακατάταξης. ΕAIFυκαιρίες και Προκλήσεις στο Νέο Περιβάλλον»

Προ των πυλών το 8o Athens Investment Forum με θέμα «H Ελλάδα στην Εποχή της Παγκόσμιας Ανακατάταξης. ΕAIFυκαιρίες και Προκλήσεις στο Νέο Περιβάλλον»

ienergeia.gr
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση να απαντήσει αν γνώριζε για τις αιγυπτιακές θέσεις πριν από την παρουσίαση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση να απαντήσει αν γνώριζε για τις αιγυπτιακές θέσεις πριν από την παρουσίαση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

ienergeia.gr
ΙΣΑ: Παρέμβαση για να εφαρμοστεί ο νόμος για τον προσωπικό ιατρό και στους ιδιώτες παιδιάτρους

ΙΣΑ: Παρέμβαση για να εφαρμοστεί ο νόμος για τον προσωπικό ιατρό και στους ιδιώτες παιδιάτρους

healthstat.gr
Οι ακατάλληλες παραλίες της Αττικής για το καλοκαίρι 2025 – Η λίστα του υπουργείου Υγείας

Οι ακατάλληλες παραλίες της Αττικής για το καλοκαίρι 2025 – Η λίστα του υπουργείου Υγείας

healthstat.gr
ΓΓΠΠ: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση συναγερμού αύριο σε Αττική, Στερεάς Ελλάδας και Πελοπόννησο

ΓΓΠΠ: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση συναγερμού αύριο σε Αττική, Στερεάς Ελλάδας και Πελοπόννησο

ienergeia.gr
Τα φρέσκα ψάρια του Αυγούστου – Οφέλη στην υγεία

Τα φρέσκα ψάρια του Αυγούστου – Οφέλη στην υγεία

healthstat.gr
ΠΟΕΔΗΝ σε Γεωργιάδη για τις ελλείψεις στα νησιά

ΠΟΕΔΗΝ σε Γεωργιάδη για τις ελλείψεις στα νησιά

healthstat.gr
Η ΔΕΗ μετασχηματίζει την εμπειρία εξυπηρέτησης με περισσότερα από 60 καταστήματα

Η ΔΕΗ μετασχηματίζει την εμπειρία εξυπηρέτησης με περισσότερα από 60 καταστήματα

ienergeia.gr