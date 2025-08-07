Games
Απαγόρευση κολύμβησης σε 13 περιοχές της Αττικής: Τα σημεία σε Έδεμ Φαλήρου, ακτή Σουνίου και Μικρολίμανο

Με επίσημη απόφαση της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας, Ειρήνης Αγαπηδάκη, απαγορεύεται ρητά η κολύμβηση σε συγκεκριμένες περιοχές της περιφέρειας Αττικής για τη θερινή περίοδο του 2025, λόγω κινδύνων για τη δημόσια υγεία.

Επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία χαρακτηρίζεται η κολύμβηση σε 13 παραλίες της Αττικής στην εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας.

Με επίσημη απόφαση της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας, Ειρήνης Αγαπηδάκη, απαγορεύεται ρητά η κολύμβηση σε συγκεκριμένες περιοχές της περιφέρειας Αττικής για τη θερινή περίοδο του 2025, λόγω κινδύνων για τη δημόσια υγεία.

Η απόφαση εκδόθηκε στις 7 Αυγούστου 2025 και βασίζεται σε εργαστηριακά δεδομένα που διαβιβάστηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες δημόσιας υγείας και περιβαλλοντικής παρακολούθησης.

Όπως σημειώνεται στην εγκύκλιο: «Η ποιότητα των υδάτων σε ορισμένες ακτές της Αττικής δεν πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας για ανθρώπινη έκθεση μέσω κολύμβησης».

Η απαγόρευση ισχύει για τις εξής 13 κατηγορίες περιοχών, μεταξύ αυτών λιμάνια, όρμοι, εκβολές ποταμών και σημεία με πιθανούς ρυπαντικούς κινδύνους:

  1. Λιμάνια, ναυπηγεία, αγκυροβόλια (γενική απαγόρευση).
  2. Από Πειραιά έως Πέραμα – λόγω επιβαρυμένης θαλάσσιας ζώνης.
  3. Σκαραμαγκάς – Ασπρόπυργος – έντονη βιομηχανική δραστηριότητα.
  4. Σκαφάκι, Σταυρός, Ναυτική Σχολή Δοκίμων, Miramare – περιοχές με στρατιωτική ή εμπορική χρήση.
  5. Μικρολίμανο έως ακτή Ξηροτάγαρου.
  6. Ακτή ΕΔΕΜ – απαγορεύεται 100 μ. εκατέρωθεν των εκβολών του ρέματος Πικροδάφνης.
  7. Ακτή Σούνιο – μπροστά από το εστιατόριο «Ακρογιάλι».
  8. Όλες οι εκβολές αγωγών ομβρίων – σε ακτίνα 50 μέτρων.
  9. Εκβολές βιολογικών καθαρισμών – σε ακτίνα 200 μέτρων.
  10. Ναυπηγεία Λαυρίου – εκτός της ακτής Χέλμη έως Θορικό (Ακτή Θεάτρου).
  11. Ραφήνα – εξωτερική πλευρά προσήνεμου μόλου.
  12. Νέα Μάκρη & Μαραθώνας – γύρω από τις εκβολές σε στρατιωτικές κατασκηνώσεις.
  13. Ασωπός ποταμός – 200 μ. εκατέρωθεν της εκβολής.
  14. Εξαίρεση αποτελεί η ακτή κολύμβησης του ΚΕΔΑ/Ζ η οποία δεν περιλαμβάνεται στην απαγόρευση.

Οι Δ/νσεις Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής να συνεργασθούν με τους υπεύθυνους εκπροσώπους των ΟΤΑ και τις αντίστοιχες Λιμενικές Αρχές ή Οργανισμούς (ΕΟΤ κ.λπ) τόσο για την εφαρμογή των αναγκαίων προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων από τους υπόχρεους, σε τακτή πάντοτε προθεσμία και στα πλαίσια των υγειονομικών και λοιπών διατάξεων, όσο και για την τήρηση όρων υγιεινής (αποδυτήρια, αποχωρητήρια, ντους, δοχεία συλλογής απορριμμάτων κ.λπ.).

Για τις περιπτώσεις ακαταλληλότητας των ακτών για κολύμβηση, επισημαίνεται η ανάγκη σήμανσης από τους υπεύθυνους των ακτών, με ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε αφού ενημερωθούν από τις αρμόδιες Δ/νσεις Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου να τοποθετήσουν απαγορευτικές πινακίδες στα σημεία που κρίθηκαν ακατάλληλα για κολύμβηση. Οι Λιμενικές Αρχές παρακαλούνται για την επιτήρηση των σημείων αυτών, ώστε οι πινακίδες να τοποθετούνται σε κατάλληλα σημεία και να μη καταστρέφονται.

Τονίζεται ότι τα μέτρα αυτά βασίζονται σε αποτελέσματα δειγματοληψιών που διενεργήθηκαν κατά την προηγούμενη και την τρέχουσα κολυμβητική περίοδο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Υγιεινής των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών.

ΕΔΩ Η ΑΠΟΦΑΣΗ

