Οδηγοί ταξί «γδύνουν» τουρίστες - 94 ευρώ από το αεροδρόμιο στο κέντρο της Αθήνας

Οδηγοί ταξί «γδύνουν» τουρίστες - 94 ευρώ από το αεροδρόμιο στο κέντρο της Αθήνας Φωτογραφία: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
Πληθαίνουν οι καταγγελίες τουριστών για υπέρογκες χρεώσεις από τους οδηγούς ταξί.

Πολλές είναι οι καταγγελίες τουριστών για υπέρογκες χρεώσεις για μεταφορά τους με ταξί.

Όπως αναφέρει καταγγελία τουρίστριας στο ΕΚΠΟΙΖΩ, «το Σάββατο το βράδυ, 1 μετά τα μεσάνυχτα, πήρα ένα ταξί από αεροδρόμιο προς κέντρο και ο οδηγός μου ζήτησε 94 ευρώ».

Η ίδια επισημαίνει ότι με βάση την ιστοσελίδα του αεροδρομίου, το κόστος από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της πόλης μετά τα μεσάνυχτα είναι 55 ευρώ.

«Εξήγησα στον οδηγό ότι είμαι ενήμερη για τις τιμές, καθώς ταξιδεύω εβδομαδιαία, ωστόσο ο οδηγός επέμενε ότι το τίμημα ανέρχεται στα 94 ευρώ. Έπειτα του έδειξα τις πληροφορίες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα, συμφώνησε στα 60 ευρώ. Κατόπιν του ζήτησα απόδειξη», αναφέρει η καταγγελία.

Τουρίστες μίλησαν στην κάμερα του Open.

«25 ευρώ μας κόστισε να πάμε από τον Πειραιά στην Αθήνα. Θεωρώ ότι ήταν ακριβά γιατί δεν ήταν μεγάλη απόσταση», λέει μία τουρίστρια, λέγοντας μάλιστα ότι «το κόστος ήταν 35 ευρώ κι εμείς πληρώσαμε 25...με μετρητά».

Άλλη τουρίστρια λέει ότι «πήρα μία φορά ταξί, κόστισε περίπου 45-49 ευρώ, ήταν πολύ ακριβό».

Άλλος λέει στην κάμερα ότι πλήρωσαν 145 ευρώ για τη μεταφορά πέντε ατόμων με βαν.

