Επίσκεψη Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων Γιώργου Καλαντζή στο Πατριαρχείο Αντιοχείας

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Αντιοχείας καλωσόρισε θερμά τον Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων και τον Πρέσβη και ευχαρίστησε ιδιαίτερα για την συμπαράσταση.

Την Πέμπτη 26/6/2025 ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων Γιώργος Καλαντζής, εκπροσωπώντας το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, επισκέφθηκε τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Αντιοχείας κ.κ. Ιωάννη Ι’ στην έδρα του Πατριαρχείου στη Δαμασκό.

Στη συνάντηση μετείχαν ο Πρέσβης της Ελλάδας στη Συρία κ.Ε.Κακαβελάκης, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαοδικείας κ.Αθανάσιος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βερροίας και Αλεξανδρέττας (Χαλεπίου) κ.Εφραίμ, ο Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Αντιοχείας Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σελευκείας κ.Ρωμανός και ο Αρχιμανδρίτης Μελέτιος Shattahi, Διευθυντής GOPA – DERD (Greek Orthodox Patriarchate o Antioch and All the East – Department of Ecumenical Relations and Development).

Ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων μετέφερε τα ειλικρινή συλλυπητήρια της Ελληνικής Κυβέρνησης και προσωπικά του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ.κ. Ιερωνύμου Β’ καθώς και του ελληνικού λαού για τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης της 22/6/2025 στον Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία στη Δαμασκό. Ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων ανέφερε ότι «η προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας όλων αποτελεί ευθύνη της Κυβέρνησης της Συρίας αλλά, συγχρόνως, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ευημερία, την σταθερότητα και την πρόοδο της Συρίας. Οι 23 συνάνθρωποί μας δολοφονήθηκαν μόνο και μόνο γιατί ήταν Χριστιανοί Ορθόδοξοι και επιθυμούσαν να προσευχηθούν στον Ιησού Χριστό μέσα στον Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία την ημέρα που το Πατριαρχείο Αντιοχείας έχει ορίσει να τιμάται η μνήμη των Αγίων της Αντιοχείας. Δολοφονήθηκαν ως μάρτυρες της πίστης που ελεύθερα επέλεξαν. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί της Συρίας όπως και ολόκληρης της Μέσης Ανατολής δεν είναι ούτε ξένοι ούτε φιλοξενούμενοι. Ήταν πάντα εκεί και αποτελούν την μεγαλύτερη χριστιανική κοινότητα με μεγάλη προσφορά στην ανάπτυξη και την πρόοδο των κρατών στα οποία κατοικούν. Χωρίς τους Ορθοδόξους Χριστιανούς η Μέση Ανατολή θα χάσει την ταυτότητά της. Οι τρομοκράτες και όσοι τους καθοδηγούν δεν πρέπει και δεν θα πετύχουν τον στόχο τους».

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Αντιοχείας καλωσόρισε θερμά τον Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων και τον Πρέσβη και ευχαρίστησε ιδιαίτερα για την συμπαράσταση που εξέφρασε άμεσα η ελληνική κυβέρνηση, ο ελληνικός λαός και η Εκκλησία της Ελλάδος. Ανέφερε ότι έχει μεγάλη σημασία η αποστολή εκπροσώπου της Ελλάδας στην Δαμασκό για να εκφράσει τα συλλυπητήριά της ενώ τόνισε τους ακατάλυτους δεσμούς που ενώνουν την Ελλάδα με το Πατριαρχείο Αντιοχείας.

Ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων και ο Πρέσβης της Ελλάδος με τη συνοδεία του Πατριαρχικού Επιτρόπου επισκέφθηκαν το νοσοκομείο του Αγίου Λουδοβίκου όπου νοσηλεύονται τραυματίες από την τρομοκρατική επίθεση. Έγιναν δεκτοί από τον Δρ. Riad Abdel Massih, Διευθυντή του Νοσοκομείου, τον Δρ. Maher Ammari, μέλος του Δ.Σ. του Τιμίου Σταυρού και τον Δρ. Fadi Al Hareth, μέλος του Δ.Σ. του Τιμίου Σταυρού και του Δ.Σ. του Ταμείου Ιατρικής Υποστήριξης Αγίων Κοσμά και Δαμιανού.

Ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων άκουσε τις μαρτυρίες των τραυματιών, συνομίλησε μαζί τους και, αφού ευχαρίστησε θερμά τις Αδελφές του καθολικού τάγματος του Αγίου Βικεντίου και το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου για την περίθαλψη των τραυματιών, ενημέρωσε ότι η Ελληνική Κυβέρνηση είναι έτοιμη να καλύψει τα έξοδα μεταφοράς και νοσηλείας στην Ελλάδα για όσους τραυματίες κριθεί απαραίτητο καθώς και να συμβάλει στην αποκατάσταση του Ιερού Ναού του Προφήτη Ηλία, του τόπου μαρτυρίου των 23 Ορθοδόξων Χριστιανών.