Χανιά: Τριήμερο κινηματογραφικό αφιέρωμα στην Παλαιστίνη από το Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κινηματογράφου

Από τις 13 έως τις 15 Ιουνίου 2025, τα Χανιά υποδέχονται το Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κινηματογράφου (Palestinian Independent Film Festival – PIFF), σε μία διοργάνωση που φιλοδοξεί να αναδείξει την πολιτιστική αντοχή και την ανθρώπινη διάσταση του παλαιστινιακού ζητήματος μέσα από τη δύναμη της κινηματογραφικής εικόνας.

Το Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κινηματογράφου στα Χανιά επιδιώκει να δώσει βήμα σε καλλιτέχνες που, μέσα από το φακό τους, φέρνουν στο φως τις πολιτικές, κοινωνικές και προσωπικές διαστάσεις της παλαιστινιακής ύπαρξης. Οι ταινίες συνοδεύονται από εισηγήσεις και ανοιχτές συζητήσεις, ενθαρρύνοντας το κοινό να εμπλακεί ενεργά σε έναν ευρύτερο διάλογο για την ελευθερία, την ιστορική μνήμη και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Το φεστιβάλ θα διεξαχθεί ταυτόχρονα σε Χανιά, Λεμεσό και Άγιο Νικόλαο, μετατρέποντας την Κρήτη και την Κύπρο σε κόμβους διεθνιστικής τέχνης και πολιτικού προβληματισμού.

Οι προβολές και οι παράλληλες εκδηλώσεις στα Χανιά θα φιλοξενηθούν στο Πνευματικό Κέντρο της πόλης, ενώ κατά τη διάρκεια του τριημέρου, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν και τη φωτογραφική έκθεση με τίτλο “Is anyone alive? - The language of Communication in Gaza”, σε επιμέλεια της Mirei El Sayed, η οποία προσφέρει ένα εικαστικό χρονικό της ανθρώπινης επιβίωσης και επικοινωνίας στη Λωρίδα της Γάζας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα προβολών και συζητήσεων:

Παρασκευή 13 Ιουνίου – Πρεμιέρα

• 19:30 | Καλωσόρισμα

• 20:00 | “A State of Passion” (2024)

Σκηνοθεσία: Carol Mansour και Muna Khalidi

Διάρκεια: 92 λεπτά – Ντοκιμαντέρ (18+)

Γλώσσες: Αραβικά, Αγγλικά | Υπότιτλοι: Ελληνικά, Αγγλικά

Το ντοκιμαντέρ καταγράφει την καθημερινότητα και την εσωτερική ζωή ανθρώπων υπό διαρκή αποκλεισμό, ενώ φέρνει στο προσκήνιο τις φωνές γυναικών στη Γάζα.

Ακολουθεί Συζήτηση:

Θέμα: «Σπάζοντας τον αποκλεισμό στη Λωρίδα της Γάζας, 2008–2025. Διεθνιστική αλληλεγγύη και αντιστάσεις»

Ομιλητής: Nasim Alatras – Συγγραφέας, δημοσιογράφος και μεταφραστής, με εμπειρία στην κάλυψη της περιοχής.

Σάββατο 14 Ιουνίου

• 19:30 | Καλωσόρισμα

• 20:00 | “Janin, Jenin” (2024)

Σκηνοθεσία: Muhammad Bakri

Διάρκεια: 60 λεπτά – Ντοκιμαντέρ (18+)

Γλώσσα: Αραβικά | Υπότιτλοι: Ελληνικά

Το έργο εξετάζει τις συνέπειες της πολιορκίας της Τζενίν από τον ισραηλινό στρατό, μέσα από τις μαρτυρίες των κατοίκων της.

• 21:30 | “IgA” (2023)

Σκηνοθεσία: Rami Younis και Sarah Ema Friedland

Διάρκεια: 78 λεπτά – Ντοκιμαντέρ επιστημονικής φαντασίας (18+)

Γλώσσες: Αραβικά, Αγγλικά, Εβραϊκά | Υπότιτλοι: Ελληνικά Ένα πρωτοποριακό φιλμ που συνδυάζει ντοκιμαντέρ και speculative fiction, με θέμα τη δημιουργία μιας φανταστικής παλαιστινιακής πόλης χωρίς κατοχή.

Κυριακή 15 Ιουνίου – Βραδιά Λήξης

• 19:30 | Καλωσόρισμα

• 20:00 | «Bye Bye Tiberias» (2023)

Σκηνοθεσία: Lina Soualem

Διάρκεια: 82 λεπτά - Ντοκιμαντέρ (PG - υπό γονικό έλεγχο)

Γλώσσες: Αγγλικά, Αραβικά, Γαλλικά | Υπότιτλοι: Ελληνικά

Μέσα από την προσωπική ιστορία της σκηνοθέτιδας και της μητέρας της, η ταινία προσφέρει μια ευαίσθητη ματιά στις σχέσεις μητέρας–κόρης και τη γυναικεία εμπειρία στη διασπορά και την επιστροφή.

• Ακολουθεί Συζήτηση:

Θέμα: «Γυναίκες στην Παλαιστίνη»

Ομιλήτρια: Mirei El-Sayed, μέλος της Παλαιστινιακής Παροικίας Ελλάδος

Ένας κινηματογραφικός διάλογος με φόντο τη Γάζα και την αντοχή