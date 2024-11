Η Black Friday 2024 συνεχίζεται στα Public με Εγγύηση Χαμηλότερης Τιμής & όλα Άτοκα!

Επισκεφθείτε τα καταστήματα Public, τα mega “Public + home” και το public.gr και ανακαλύψτε εύκολα και ευέλικτα τις αμέτρητες επιλογές και υπηρεσίες που προσφέρουν.

Η πιο πολυαναμενόμενη ημέρα της χρονιάς για αγορές πλησιάζει και τα Public συνεχίζουν τις μοναδικές προσφορές! Η φετινή Black Friday 2024 στα Public είναι εγγυημένη, αφού στον αγαπημένο προορισμό αγορών, θα βρείτε τα “Πάντα Άτοκα” και με “Εγγύηση Χαμηλότερης Τιμής!”

Περισσότεροι από 1.000.000 κωδικοί smartphones, tablets, laptops, smartwatches, μικρές συσκευές όπως καφετιέρες, airfryers, σκούπες και μεγάλες οικιακές συσκευές, όπως ψυγεία, πλυντήρια αλλά και μοναδικά προϊόντα ψυχαγωγίας σας περιμένουν στα καταστήματα Public, στα 16 mega “Public + home” και το στο public.gr/ public.cy για να διαλέξετε όλα όσα χρειάζεστε.

Τα Public εγγυώνται ότι οι πελάτες τους θα έχουν τη χαμηλότερη τιμή, όχι μόνο στις δικές τους προσφορές, αλλά και σε σχέση με άλλες εταιρείες του οργανωμένου λιανεμπορίου που λειτουργούν με δίκαιες εμπορικές πρακτικές. Δηλαδή, εταιρείες που διαθέτουν ορθή προμήθεια προϊόντων, φυσικά καταστήματα, αξιόπιστη υποστήριξη πελατών, και ολοκληρωμένες after-sales υπηρεσίες. Η υπηρεσία αυτή καλύπτει τη διαφορά στην τιμή, ακόμη και αν αυτή προκύψει μέσα στις επόμενες 14 ημέρες από την αγορά. H επιστροφή της διαφοράς γίνεται εύκολα και γρήγορα σε ευρώ μέσω του Public Wallet, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των πελατών σε μια κρίσιμη περίοδο για το οικογενειακό προϋπολογισμό. Η αξία θα είναι διαθέσιμη για να την εξαργυρώσει όποτε επιθυμεί ο καταναλωτής σε επόμενες αγορές στα Public.

Επιπλέον, τα Public προσφέρουν έως 36 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα, για ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία πληρωμών μέσω της υπηρεσίας “Τα Πάντα Άτοκα”. Επιπλέον όλα τα μέλη του νέου προγράμματος ανταμοιβής “Public+”, απολαμβάνουν Public επιστροφή € στο Wallet για επόμενες αγορές. Τέλος, με την υπηρεσία «All in One Delivery», μπορείτε να αποκτήσετε τη νέα ετοιμοπαράδοτη συσκευή με δυνατότητα παράδοσης και εγκατάστασης σε μια μόνο επίσκεψη με κουπόνι ανακύκλωσης σε περίπτωση απόσυρσης παλαιότερης συσκευής.

Και σε αυτή τη Black Friday, τα Public κάνουν τη διαφορά. Επισκεφθείτε τα καταστήματα Public, τα mega “Public + home” και το public.gr και ανακαλύψτε εύκολα και ευέλικτα τις αμέτρητες επιλογές και υπηρεσίες που προσφέρουν.