Οι Cypress Hill έρχονται στο Rockwave Festival 2025

Το Rockwave Festival συμπληρώνει φέτος τα 30 χρόνια.

Την Κυριακή 13 Ιουλίου το Rockwave Festival 2025 υποδέχεται στο Terra Vibe τους Cypress Hill.

Οι Cypress Hill θεωρούνται από τους προγόνους της σκηνής του hip hop της Δυτικής Ακτής, που επηρέασε όλη τη μετέπειτα rap μουσική.

Ο Eminem και ο Post Malone επηρεάστηκαν από τον ήχο των Cypress Ηill, όπως και ονόματα της ροκ σκηνής ανάμεσά τους οι Deftones, Limp Bizkit, System of a Down, Linkin Park, Rage Against the Machine και Korn. Οι πόρτες ανοίγουν στις 4 το απόγευμα.

Αναμένεται η ανακοίνωση για την προπώληση των εισιτηρίων.

{https://www.youtube.com/watch?v=RijB8wnJCN0}