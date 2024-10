Σεισμός τώρα στην Κεφαλονιά

Σεισμός μεγέθους 4,4 ρίχτερ σημειώθηκε στις 03.37 τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Κεφαλονιά. Η δόνηση είχε επίκεντρο 10 χλμ. δυτικά του Φισκάρδου.

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 5χλμ.

?#Earthquake (#σεισμός) M4.3 occurred 29 km N of #Argostólion (#Greece) 6 min ago (local time 03:37:04). More info at:

