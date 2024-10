Δημοτικό Θέατρο Πειραιά: Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα για τη σεζόν 2024-2025

Από τον «Θείο Βάνια» και το «Όσα παίρνει ο άνεμος» στον Στέφανο Κορκολή, δράσεις και παρεμβάσεις για την έμφυλη βία αλλά παιδικές παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Με κεντρικό σύνθημα τις λέξεις «Παρεμβαίνω – Συνομιλώ – Προκαλώ – Προτείνω», ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, Νίκος Διαμαντής παρουσίασε το πρόγραμμα για τη σεζόν 2024-2025.

Παρουσία του δημάρχου Πειραιά, Γιάννη Μώραλη, της αντιπεριφερειάρχη Πειραιά Σταυρούλα Αντωνάκου και του εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου Πολιτισμού του δήμου Πειραιά, Γιάννη Χατζηαλέξη παρουσιάστηκε ένα πρόγραμμα με κύρια χαρακτηριστικά την πνευματικότητα, τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και την σύμπλευση καθιερωμένων και νέων δημιουργών, το οποίο εκτείνεται, με παραστάσεις, δράσεις και παρεμβάσεις και στις τρεις σκηνές του θεάτρου -Κεντρική, Ωμέγα, Φουαγιέ- αλλά και έξω από αυτό, σε σημαντικά τοπόσημα της πόλης του Πειραιά.

«Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά είναι για εμάς ένα μικρό Εθνικό Θέατρο. Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που δουλέψανε όλο αυτό το διάστημα εδώ στο θέατρο, που δημιουργήσαμε όλο αυτό το πρόγραμμα και τους καλλιτέχνες που στάθηκαν δίπλα μας, ώστε να δημιουργήσουμε έναν πρότυπο οργανισμό. Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, θέλει να δώσει φωνή στη νέα γενιά. Να δώσει φωνή στους ανθρώπους της πόλης, να νιώσουν ότι αυτό το θέατρο είναι το σπίτι τους. Περηφανεύομαι ότι το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά κατάφερε να έχει έναν πολύ μεγάλο αριθμό θεατών. Σε ένα κόσμο αδικαιολόγητο, προσπαθήσαμε να φέρουμε τον άνθρωπο στο προσκήνιο. Ο άνθρωπος και τα χαρακτηριστικά του, το ξανακοίταγμα του ανθρώπου μέσα από το θέατρο, είναι η απάντηση στην εποχή μας» είπε μεταξύ άλλων ο καλλιτεχνικό διευθυντής του Δημοτικού Θεάτρου.

«Είμαστε ένα ανοιχτό θέατρο. Ένα θέατρο με ισχυρό πρόγραμμα διάρκειας. Δεν μας ενδιαφέρουν τα πυροτεχνήματα» πρόσθεσε.

Ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, στον χαιρετισμό του, τόνισε πως «Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά αποτελεί τη ναυαρχίδα του πολιτισμού της πόλης μας, διαγράφει τα τελευταία δέκα χρόνια μια σταθερά ανοδική και λαμπρή πορεία και συγκαταλέγεται στα κορυφαία θέατρα της χώρας μας. Οι υψηλού επιπέδου παραστάσεις που «ανεβαίνουν» όλα αυτά τα χρόνια – όπως θα συμβεί και το 2024-2025 - με σπουδαίους σκηνοθέτες, συγγραφείς, ηθοποιούς, είναι εξαιρετικές και αναμφισβήτητα ανταποκρίνονται στο κύρος και στην ιστορικότητα του θεάτρου».

Αναλυτικά το πρόγραμμα του δημοτικού θεάτορυ Πειραιά για τη σεζόν 2024- 2025

KENTΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

ΑΝΤΟΝ ΤΣΕΧΩΦ | Ο ΘΕΙΟΣ ΒΑΝΙΑΣ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΑΛΕΙΦΟΣ

18.10.24 – 12.01.25

Ο Δημήτρης Καταλειφός επιστρέφει τη σεζόν 2024-25 στο θεατρικό σανίδι και επιλέγει να σκηνοθετήσει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά τον εμβληματικό «Θείο Βάνια», του Άντον Τσέχωφ. Ο ίδιος μάλιστα θα κρατήσει τον ομώνυμο πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ ένα αξιόλογο υποκριτικό καστ (Κλεοπάτρα Τολόγκου, Παναγιώτης Μπουγιούρης, Βαγγέλης Ρόκκος, Μενέλαος Χαζαράκης, Αμαλία Νίνου, Τζένη Θεωνά, Στέλλα Κρούσκα, Φοίβος Σαμαρτζής) θα δώσει σάρκα και οστά στους βαθιά ανθρώπινους τσεχωφικούς ήρωες που κλυδωνίζονται από τις διαρκείς τους ματαιώσεις και αναρωτιούνται για το νόημα της ύπαρξής τους.

Ταυτότητα παράστασης:

Μετάφραση: Χρύσα Προκοπάκη

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Καταλειφός

Σκηνικό: Μικαέλα Λιακατά

Κοστούμια: Βασιλική Σύρμα

Μουσική-Σχεδιασμός ήχου: Σταύρος Γασπαράτος

Φωτισμοί: Ανδρέας Σινάνος

Επιμέλεια κίνησης: Στέλλα Κρούσκα

Βοηθοί σκηνοθέτη: Φοίβος Σαμαρτζής, Τιγκράν Αμπραμιάν

Βοηθός σκηνογράφου: Ξένια Κούβελα

Βοηθός ενδυματολόγου Α: Δήμητρα Σαρρή

Βοηθός ενδυματολόγου Β: Κατερίνα Ανδριανού

Βοηθός συνθέτη: Αλεξάνδρα Κατερινοπούλου

Ραφή κοστουμιών: Ευαγγελία Τσιούνη, Γιώργος Παρλιάρος

Κατασκευή παπουτσιών: Ηλιόθερμα και Andrioti Shoes

Επικοινωνία – Γραφείο Τύπου παράστασης: Μαρία Τσολάκη

Social Media – Διαφήμιση: Renegade Media, Βασίλης Ζαρκαδούλας

Συμπαραγωγή: Τεχνηχώρος

Διανομή (με σειρά εμφάνισης):

Νένα: Κλεοπάτρα Τολόγκου

Γιατρός Άστρωφ: Παναγιώτης Μπουγιούρης

Βάνιας: Δημήτρης Καταλειφός

Σερεμπριακώφ: Βαγγέλης Ρόκκος

Τελιέγκιν: Μενέλαος Χαζαράκης

Σόνια: Αμαλία Νίνου

Ελένα: Τζένη Θεωνά

Μαρία Βασίλιεβνα: Στέλλα Κρούσκα

Εφήμ: Φοίβος Σαμαρτζής

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΤΡΙΒΙΖΑΣ | Ο ΤΑΥΡΟΣ ΠΟΥ ΕΠΑΙΖΕ ΠΙΠΙΖΑ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΗΓΟΣ

10.11.24 - 13.4.25

Το πολυαγαπημένο έργο του Ευγένιου Τριβιζά, «Ο Ταύρος που έπαιζε πίπιζα», μεταφέρεται για πρώτη φορά στη θεατρική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Τη σκηνοθεσία του έργου έχει αναλάβει ο Κωνσταντίνος Ρήγος και τη μουσική ο Δημήτρης Παπαδημητρίου. Μια θεατρική́ παραγωγή για όλη την οικογένεια. Μια περιπέτεια συναισθημάτων, στην αρένα των ονείρων.

Ταυτότητα παράστασης:

Σκηνοθεσία – Χορογραφία - Σκηνογραφία: Κωνσταντίνος Ρήγος

Μουσική: Δημήτρης Παπαδημητρίου

Συνεργάτης σκηνογράφος: Δάφνη Αϊδόνη

Κοστούμια: Nατάσα Δημητρίου

Προβολές: Βικτώρια Βελοπούλου

Βοηθός σκηνοθέτη: Άγγελος Παναγόπουλος

Βοηθός χορογράφου: Σταύρος Ικμπαλ

Συμπαραγωγή: Art Info

*Η διανομή της παράστασης θα ανακοινωθεί

SUYAKO | MERDE!

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΛΗΣ & ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΓΟΥΛΙΩΤΗΣ

24.01.25 - 13.4.25

Ο Γιώργος Κουτλής κι ο Βασίλης Μαγουλιώτης σκηνοθετούν, ενώ ο Γιάννης Νιάρρος με τον Γιάννη Παπαδόπουλο υπογράφουν τη μουσική, στο καινούριο θεατρικό έργο του Suyako, «MERDE!», μια μουσική κωμωδία για την «κρυφή κουζίνα» της θεατρικής τέχνης…

«Κουλτουριάριδες» σκηνοθέτες, «εμπορικοί» ηθοποιοί, «προαγωγοί» και παραγωγοί παλαιάς και νέας κοπής, κριτικοί θεάτρου, ένδοξα «φαντάσματα» του παρελθόντος και αθώοι θεατές, όλοι κομμάτια ενός παζλ, μιας «Βαβέλ» που ψάχνει να βρει λύση στον ακήρυχτο πόλεμο της Τέχνης του Θεάτρου: «Εμπορικό» vs. «Ποιοτικό», Κωμωδία vs. Δράμα, Λαϊκοί vs. Διανοούμενοι, Τέχνη vs. Showbiz… Γιατί κάνουμε θέατρο τελικά; «Για τα λεφτά» ή «για την ψυχή μας»;

Ένα “loveletter” στο σύγχρονο ελληνικό θέατρο, από 24 Ιανουαρίου, στην Κεντρική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.

Ταυτότητα παράστασης:

Κείμενο: Suyako

Σκηνοθεσία: Γιώργος Κουτλής & Βασίλης Μαγουλιώτης

Μουσική: Γιάννης Νιάρρος & Γιάννης Παπαδόπουλος

Σκηνικά: Πάρις Μέξης

Κοστούμια: Εύα Γουλάκου

Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου

Κίνηση: Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου

Sound design: Γιώργος Μιζήθρας

Βοηθός σκηνοθέτη: Θάλεια Γρίβα

Επικοινωνία – Γραφείο Τύπου παράστασης: Μαρία Τσολάκη

Social Media – Διαφήμιση: Renegade Media, Βασίλης Ζαρκαδούλας

Συμπαραγωγή: Τεχνηχώρος

Διανομή (αλφαβητικά): Μαριαλένα Ηλία, Νίκος Καραθάνος, Βασίλης Μαγουλιώτης, Ηλίας Μουλάς, Γιάννης Νιάρρος, Χρήστος Πούλος-Ρένεσης, Λυδία Τζανουδάκη, Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, Αποστόλης Ψυχράμης.

Μουσικοί επί σκηνής: Γιάννης Παπαδόπουλος (πιάνο-πλήκτρα), Δημήτρης Κλωνής (drums), Κώστας Πατσιώτης (κοντραμπάσο), Λεωνίδας Σαραντόπουλος (σαξόφωνο - πνευστά).

ΜΑΡΓΚΑΡΕΤ ΜΙΤΣΕΛ | ΟΣΑ ΠΑΙΡΝΕΙ Ο ΑΝΕΜΟΣ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ | ΙΟΛΗ ΑΝΔΡΕΑΔΗ

26.4.25 – 15.6.25

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει το μνημειώδες μυθιστόρημα της Μάργκαρετ Μίτσελ «Όσα Παίρνει ο Άνεμος».

Έξι χρόνια μετά τη μεγάλη καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία της πρωτότυπης θεατρικής μεταφοράς του μυθιστορήματος «Πόλεμος και Ειρήνη» του Λ. Τολστόι, η Ιόλη Ανδρεάδη επιστρέφει στην κεντρική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, σκηνοθετώντας ένα ακόμη κορυφαίο αντιπολεμικό έργο της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Μια μεγάλη ερωτική ιστορία με φόντο τον αμερικανικό εμφύλιο, ένα κορυφαίο ανάγνωσμα όλων των εποχών, που χάρισε μια από τις πιο κλασικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου και ανάγλυφους μνημειώδεις χαρακτήρες, μέσα σε μια σπάνια υποβλητική ατμόσφαιρα.

Το «Όσα παίρνει ο άνεμος» είναι η ιστορία μιας ευημερούσας κοινωνίας που καταρρέει και πτωχεύει χωρίς κανείς να το περιμένει. Και είναι και η ιστορία μιας κοινωνίας που ξαναχτίζεται από τα συντρίμμια. Αυτή η πρωτότυπη διασκευή για το θέατρο, με την υπογραφή της Ιόλης Ανδρεάδη και του Άρη Ασπρούλη, επικεντρώνεται στον έρωτα, τον πόλεμο και τις ριζικές κοινωνικές ανισότητες και φιλοδοξεί να φέρει το άρωμα και τις μουσικές του αμερικανικού νότου στην κεντρική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, μέσα από ένα all-star cast βραβευμένων Ελλήνων ηθοποιών.

Σκάρλετ Ο' Χάρα η Λένα Παπαληγούρα, Ρετ Μπάτλερ ο Ορέστης Τζιόβας, Άσλει Γουίλκς ο Όμηρος Πουλάκης, Τζέραλντ Ο' Χάρα ο Γεράσιμος Γεννατάς, Mammy η Idra Kayne - σε ένα εξαιρετικό σύνολο 12 ερμηνευτών που θα ανακοινωθεί. Πρωτότυπη μουσική σύνθεση και ζωντανή ερμηνεία επί σκηνής, ο Γιώργος Παλαμιώτης.

Ταυτότητα Παράστασης:

Μετάφραση - Σκηνοθεσία: Ιόλη Ανδρεάδη

Πρωτότυπη διασκευή για το θέατρο: Ιόλη Ανδρεάδη & Άρης Ασπρούλης

Πρωτότυπη μουσική σύνθεση: Γιώργος Παλαμιώτης

Επικοινωνία – Γραφείο Τύπου παράστασης: Μαρία Τσολάκη

Social Media – Διαφήμιση: Renegade Media, Βασίλης Ζαρκαδούλας

Συμπαραγωγή: Τεχνηχώρος

Διανομή: Λένα Παπαληγούρα, Ορέστης Τζιόβας, Όμηρος Πουλάκης, Γεράσιμος Γεννατάς, Idra Kayne, Ελευθερία Πάλλα κ.ά.

Μουσικός επί σκηνής: Γιώργος Παλαμιώτης.

ΣΚΗΝΗ ΩΜΕΓΑ

Ι ΑΜ FALLING IN LOVE | ΕΚΔΟΧΕΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΔΩΔΕΚΑΤΗ ΝΥΧΤΑ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ | ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΛΑΗΣ

18.09.2024 – 6.10.2024

Η παράσταση «I AM FALLING IN LOVE - Εκδοχές πάνω στη Δωδέκατη Νύχτα», αποτελεί μια αποσυναρμολόγηση του έργου του Ουίλιαμ Σαίξπηρ μέσα από τις σχέσεις και τις ερωτικές επιθυμίες των βασικών ηρώων.

Οι σχέσεις των ηρώων του Σαίξπηρ φανερώνουν την ίδια τη φύση της επιθυμίας, που από τότε μέχρι σήμερα παραμένει ρευστή. Όλοι επιθυμούν κάποιον άλλον από αυτόν που πρέπει ή από αυτόν που τους διεκδικεί. Μιλώντας για αυτό το πάθος, ακούγοντας δίσκους βινυλίου, μεταφράζοντας στίχους τραγουδιών και σονέτα του Σαίξπηρ, μέσα από αφηγήσεις, ερωτικά γράμματα και σκηνές από τη Δωδέκατη Νύχτα, οι ηθοποιοί μιλούν για την ερωτική επιθυμία και την ερωτική απελπισία των ηρώων του Ουίλιαμ Σαίξπηρ. Την επιθυμία που δεν υπακούει σε κανένα κανόνα-κοινωνικό ή πολιτισμικό- και πάντα μοιάζει με την μουσική.

Ταυτότητα παράστασης:

Σύλληψη - Σκηνοθεσία: Γιώργος Βαλαής

Δραματουργία: Γιώργος Βαλαής, Φρόσω Μαστρόκαλου

Συνεργασία στη Δραματουργία: Γεωργία Κανελλοπούλου

Μετάφραση αποσπασμάτων Δωδέκατης Νύχτας: Νίκος Χατζόπουλος

Σκηνικά/Κοστούμια: Ελένη Στρούλια

Φωτισμοί: Τάσος Παλαιορούτας

Επιμέλεια μουσικής: Voltnoi Brege, Γιώργος Βαλαής

Βοηθός Σκηνοθεσίας: Μαρία Σακελάρη

Βοηθός Σκηνογραφίας: Αλεξάνδρα Ντεληθέου

Φωτογραφίες: Ελένη Στρούλια

Video παράστασης: Μιλτιάδης Χρηστίδης

Επικοινωνία για την παράσταση: Ευαγγελία Σκρομπόλα

Συμπαραγωγή: OnePlantProductionAMKE

Διανομή: Ρωμανός Καλοκύρης, Μαρία Κοραχάη, Στράτος Νταλαμάγκος, Χριστιάνα Ματέλσκα Τόκα

FRIEDRICH WOLF | ΚΥΑΝΙΟΥΧΟ ΚΑΛΙΟ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ | ΜΑΡΘΑ ΜΠΟΥΖΙΟΥΡΗ

7.11.21 – 1.12.24

Το έργο «ΚΥΑΝΙΟΥΧΟ ΚΑΛΙΟ», το οποίο χαρακτηρίστηκε ως docudrama, και σημείωσε τεράστια επιτυχία στην εποχή του, προκαλώντας ταυτόχρονα πρωτοφανές σκάνδαλο, αφηγείται την ιστορία ενός 20χρονου κοριτσιού που μένει έγκυος και δεν μπορεί ούτε επιθυμεί να φέρει στον κόσμο ένα παιδί. Η ιστορία της Χέτε είναι μια από τις ιστορίες 800.000 γυναικών, που κατέφευγαν κάθε χρόνο σε παράνομες κι επικίνδυνες επεμβάσεις, χάνοντας τη ζωή τους ή τραυματίζοντας ανεπανόρθωτα το σώμα και την ψυχή τους. Με το «ΚΥΑΝΙΟΥΧΟ ΚΑΛΙΟ», η σκηνοθέτιδα Μάρθα Μπουζιούρη, βαθαίνει την ενασχόλησή της με τα ζητήματα της έμφυλης βίας και της γυναικείας αυτοδιάθεσης.

Ταυτότητα παράστασης:

Πρωτότυπο κείμενο: FriedrichWolf

Μετάφραση: Κωστής Καλλιβρετάκης

Σύλληψη-Σκηνοθεσία: Μάρθα Μπουζιούρη

Δραματουργική επεξεργασία: Μάρθα Μπουζιούρη – Παρασκευή Λυπημένου

Συνομιλία με το πρωτότυπο: Η Ομάδα

Σκηνικός Χώρος – Σχεδιασμός Φωτισμών: Ζωή Μολυβδά Φαμέλη

Κοστούμια: Αλέγια Παπαγεωργίου

Πρωτότυπη Μουσική: Άννα Στερεοπούλου

Επιμέλεια Κίνησης: Μαριέλα Νέστορα

Βοηθός Σκηνοθέτη: Παρασκευή Λυπημένου

Γραφιστικός Σχεδιασμός – Φωτογραφίες: Θοδωρής Πετρόπουλος

Συμπαραγωγή: PLAYS2PLACE

Με την υποστήριξη του ΥΠΠΟΑ

Διανομή: Γωγώ Καρτσάνα, Νίκος Κουκάς, Μάρθα Μπουζιούρη, Κλέαρχος Παπαγεωργίου, Εύα Σαμιώτη

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ | CALIFORNIA DREAMING 20 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

4.12.24 – 05.01.25

Το <<CALIFORNIA DREAMING 2O ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ>> του Βασίλη Κατσικονούρη αφορά σε τέσσερις αγαπημένους εικοσάρηδες -Ντίνος, Άρης, Βουβού και Κική- που πλέον έχουν σαρανταρίσει και επιστρέφουν στο σίκουελ του εμβληματικού έργου του ίδιου συγγραφέα είκοσι χρόνια μετά, καταθέτοντας ένα σαρκαστικό σχόλιο για την κρίση που δεν τελειώνει ποτέ. Δεν έχουν αλλάξει καθόλου. Ψάχνουν πάντα τη μαγική ευκαιρία για να πιάσουν την καλή, χωρίς να κοπιάσουν. Θα τα καταφέρουν αυτή τη φορά να φτάσουν στη δική τους γη της Επαγγελίας, την Καλιφόρνια;

Ταυτότητα παράστασης:

Σκηνοθεσία: Σταύρος Καραγιάννης

Σκηνογράφια : Ντέιβιντ Νεγρίν

Φωτισμοί: Απόστολος Κουτσιανικούλης

Βοηθός σκηνοθέτη: Έλενα Σταύρου

Διανομή: Σταύρος Καραγιάννης, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Λένα Δροσάκη, Σίλια Μουστάκη

ΟΥ ΦΟΝΕΥΣΕΙΣ | ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ | ΑΝΤΖΕΛΑ ΜΠΡΟΥΣΚΟΥ

11.01.25 – 9.02.25

Το «ΟΥ ΦΟΝΕΥΣΕΙΣ», είναι μία performance με διακειμενικότητα λογοτεχνική και θεατρική μέσα από αποσπάσματα που αφορούν την έντονη πατριαρχία από τις αρχές του περασμένου αιώνα μέχρι σήμερα.

Να μιλήσουμε για την γυναικοκτονία και τι πυροδοτεί αυτή την βία.

Συνεντεύξεις, ποίηση, σκόρπιες φράσεις, δελτία τύπου, θα αποτελέσουν πλούσιο υλικό για αυτό το εγχείρημα προκειμένου να ολοκληρωθεί μία παράσταση σ’ ένα μεικτό θέαμα, ανάμεσα στο Θέατρο ντοκουμέντο και την μυθοπλασία.

Σκοπός μας η παράσταση να ανοίξει έναν δημόσιο διάλογο με την πιο ακραία μορφή σεξισμού.

Τη γυναικοκτονία.

Ταυτότητα παράστασης:

Σκηνοθεσία : Άντζελα Μπρούσκου

Φωτισμοί : Στέβη Κουτσοθανάση

Video mapping : Μάριος Γαμπιεράκης

Βοηθός σκηνοθέτη: Μυρτώ Λαμπρινάκου

Η παράσταση επιχορηγήθηκε από το ΥΠΠΟΑ

Διανομή: Βάλια Παπαχρήστου, Δήμητρα Χατούπη, Ανδριανή Κυλάφη Κωνσταντίνος Γιουρνάς κ.ά.

ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ | ΒΥΖΙ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ

19.02.25 – 23.03.25

Το έργο «ΒΥΖΙ», της Σοφίας Νικολαϊδου, είναι γραμμένο κατά παραγγελία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά και πραγματεύεται τη γυναικεία απώλεια και τις οικογενειακές σχέσεις.

Ταυτότητα παράστασης:

Σκηνοθεσία : Δημήτρης Τσικούρας

Πρωτότυπη Μουσική σύνθεση : Γιώργος Στεφανακίδης.

Ερμηνεύει η Εβελίνα Αραπίδη

ΑΝΤΩΝΗΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΑΛΗΣ | ΜΗ ΣΚΑΛΙΖΕΙΣ ΤΗΝ ΑΜΜΟ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ | ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΣΚΑΡΒΕΛΗΣ

23.04.25 – 1.06.25

Το βραβευμένο έργο των Αντώνη και Κωνσταντίνου Κούφαλη, «ΜΗ ΣΚΑΛΙΖΕΙΣ ΤΗΝ ΑΜΜΟ», με το γνώριμο κωμικοτραγικό ύφος των πολύ σημαντικών δημιουργών της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας, ανιχνεύει την αδυναμία και τον φόβο να επικοινωνήσουν ελεύθερα οι άνθρωποι στον κόσμο, όπως είναι διαμορφωμένος σήμερα. Οι χαρακτήρες, τα πρόσωπα, ανήκουν στο περιθώριο της κοινωνίας, «η μοίρα τους είναι ξέθωρη και χλωμή», «ασήμαντες» περιπτώσεις που κραυγάζουν για βοήθεια, για λίγη αγάπη, για την ανάγκη ενός «Άλλου κόσμου». Το έργο είναι μια σπουδή στην απουσία.

Tαυτότητα παράστασης:

Κείμενο: Αντώνης και Κωνσταντίνος Κούφαλης

Σκηνοθεσία: Θεοδόσης Σκαρβέλης

Σκηνικά- Κοστούμια: Αλέγια Παπαγεωργίου, Μιχαήλα Πλιαπλιά

Σχεδιασμός φωτισμών: Εβίνα Βασιλακοπούλου

Συμπαραγωγή: Αθηναϊκά Θέατρα

Διανομή: Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Κορίννα Ντουλλάαρτ, Δημήτρης Μανδρινός



ΦΟΥΑΓΙΕ

παραστάσεις

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ | ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΗΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ | ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ

5.12.24– 15.12.24

Στο έργο του Αντώνη Κυριακάκη, «Το όνειρο της Ιωνίας», τέσσερις αδερφικοί φίλοι στρατολογούνται για τη Μικρασιατική Εκστρατεία. Η αποβίβαση στη Σμύρνη, οι ελληνικές νίκες και οι ονειρικές υποδοχές του ελληνικού στρατού από τα χωριά της Μ. Ασίας, θα τους κάνουν να αισθανθούν μυθικοί ήρωες. Οι τέσσερις φίλοι θα πεινάσουν, θα διψάσουν, θα ζήσουν τον εθνικό διχασμό μέσα στο στρατόπεδο τους, θα προδώσουν και θα προδοθούν, όσο η Ελλάδα βρίσκεται στο απόλυτο οικονομικό και πολιτικό αδιέξοδο. Μέσω των φαντάρων που παίρνουν μέρος στην Μικρασιατική εκστρατεία, παρακολουθούμε το ψυχογράφημα της Ελλάδας του 1922. Ένα αντιπολεμικό έργο, που έχει ως στόχο να φωτίσει τις παθογένειες της ελληνικής κοινωνίας, που εδώ και 100 χρόνια παραμένουν σθεναρά ίδιες!

Ταυτότητα παράστασης:

Σύλληψη ιδέας - Κείμενο: Αντώνης Κυριακάκης

Δραματουργία: Χάρης Μπαλασόπουλος

Σκηνοθεσία: Αντώνης Κυριακάκης, Γιώργος Πατεράκης

Μουσική: Αλεξάνδρα Κατερινοπούλου

Φωτιστικός σχεδιασμός: Κατερίνα Μαρία Σαλταούρα

Σκηνικά: Ανθή Φουντά

Επιμέλεια Κίνησης: Ευθύμης Χρήστου

Φωτογραφίες: Αλεξάνδρα Ρίμπα

Διανομή: Μάρκος Γέττος, Βασίλης Καλφάκης, Κώστας Κουτρουμπής, Τάσος Τζιβίσκος, Βικτώρια Φώτα.

ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΜΠΑΣΔΕΚΗ | HOW SOON IS NOW

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ | ΠΑΝΟΣ ΚΟΥΓΙΑΣ

6.02.25 – 16.03.25

Στο τελευταίο κείμενό της «HOW SOON IS NOW», η Γλυκερία Μπασδέκη, της οποίας η γραφή χαρακτηρίζεται από έναν εξομολογητικό και προσωπικό τόνο, εμπνέεται ελεύθερα από το λογοτεχνικό πρόσωπο της Μαργαρίτας Περδικάρη, μιας νεαρής δασκάλας αστικής καταγωγής, που την περίοδο του εμφυλίου πολέμου, η συνεργασία της με το ΕΑΜ, θα αποτελέσει την αφορμή για να ανοίξει ο ασκός του Αιόλου μιας ολόκληρης χώρας, η οποία δύσκολα συμπράττει με τα «φαντάσματα» του παρελθόντος της .

Η παράσταση, αξιοποιώντας το θέμα της Ελληνικότητας, θέλει να μιλήσει για το ανεπούλωτο τραύμα του εμφυλίου πολέμου. Μέσα από τον κώδικα του Θεάτρου σκιών, τον Αττίκ, τους ελληνικούς καφενέδες, αλλά και την εγχώρια ζωγραφική, επιχειρεί να δομήσει ένα «Εθνικό ψηφιδωτό» μνήμης, για όλα εκείνα που στον απόηχο της μετεμφυλιακής Ελλάδας, οι άνθρωποι επιδιώκουν να ξεχάσουν.

Ταυτότητα παράστασης:

Κείμενο: Γλυκερία Μπασδέκη

Διασκευή – Σκηνοθεσία: Πάνος Κούγιας

Σκηνικά: Δημήτρης Κοντογιώργης

Κοστούμια: Μαργαρίτα Τζαννέτου

Φωτισμοί: Βασίλης Αποστολάτος

Μουσική: Teo Kougias

Φωτογραφίες: Γιάννης Αρμυριώτης

Συμπαραγωγή: Αθηναϊκά Θέατρα

Διανομή: Μενέλαος Κυπαρίσσης, Ανθή Σαββάκη, Δανάη Παπουτσή, Λεωνίδας Στάμου

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΓΙΑΔΕΣ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Το έργο «ΓΙΑΓΙΑΔΕΣ», του Γιώργου Καλογερόπουλου,

είναι μια παράσταση φτιαγμένη από ιστορίες για γιαγιάδες.

Ιστορίες ομορφιάς, ανθρώπων, παράξενων πλασμάτων, νοσταλγίας, απόρριψης, μοναδικότητας, αγάπης, αποδοχής, πόνου. Μια παράσταση για όλες τις οικογένειες. 17, 18 & 19 Ιανουαρίου 2025

Ταυτότητα παράστασης:

Κείμενο- σκηνοθεσία- μουσική : Γιώργος Καλογερόπουλος

Χορογραφία : Εύη Τσακλάνου

Φωτογραφίες/βίντεο :Λεωνίδας Παπαδόπουλος

Ειδική σύμβουλος: Σάντρα Ρόσι

Συμπαραγωγή: Human cast!

Διανομή: Μαρία Μιχαηλίδου, Εύη Τσακλάνου, Βάσω Μανδύλη, Μαρίνα Σωκράτη Αιμιλία Ράπτη, Γιώργος Καλογερόπουλος

ΦΟΥΑΓΙΕ

δράσεις

‘’ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ’’

«Ο ανθρώπινος μόχθος»

Με το δημοσιογράφο Γιάννη Κλάδη στο Φουαγιέ του ΔΘΠ

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, προτίθεται να πραγματοποιήσει κύκλο συναντήσεων με θέμα τον ανθρώπινο μόχθο και τα ξεχασμένα επαγγέλματα, πραγματοποιώντας ένα ταξίδι στο παρελθόν και μαζί με αυτό, να αναζητήσει την πολιτισμική μας ταυτότητα μέσα από τη γέννηση και τη φθορά παλιών επαγγελμάτων και το ρόλο τους στην κοινωνία. Ο δημοσιογράφος Γιάννης Κλάδης, αναζήτησε παλιούς επαγγελματίες και μας τους συστήνει στο Φουαγιέ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από τον Νοέμβριο του 2024 και για μία φορά κάθε μήνα, με διαφορετικό κάθε φορά επάγγελμα, έως τον Μάιο του 2025. Ημερομηνίες διεξαγωγής: 20.11.24, 18.12.24, 29.01.25, 19.02.25, 19.03.25

«190 χρόνια Πειραιάς – μισός αιώνας Δήμαρχοι»

Με τον δημοσιογράφου Νότη Ανανιάδη και την υποστήριξη του Portnet στο Φουαγιέ του ΔΘΠ

Το 2025 ο Πειραιάς συμπληρώνει 190 χρόνια από την ίδρυση του ως σύγχρονος δήμος της Ελλάδας. Το 2025 συμπληρώνονται 50 χρόνια, από τις πρώτες ελεύθερες εκλογές για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, μετά την δικτατορία.

Στο δήμο Πειραιά , την περίοδο αυτή, μετράμε δέκα δημοκρατικά εκλεγμένους δημάρχους. Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ιχνηλατεί αυτήν την διαδρομή, μέσω των πρώτων πολιτών του πρώτου λιμανιού του Πειραιά.

Από τον Τάσο Βουλόδημο, που ήταν ο πρώτος αιρετός δήμαρχος της σύγχρονης εποχής, μέχρι σήμερα, αναζητούμε το αποτύπωμα που άφησαν οι δήμαρχοι της πόλης. Τι έκαναν, τι δεν έκαναν, τι έπρεπε να κάνουν, τι μπορούσαν να τολμήσουν και τι δεν μπορούσαν... Μιλούν όχι μόνο οι ίδιοι, αλλά και πρωταγωνιστές της εποχής τους. Μια εκδήλωση ιστορικής αναψηλάφησης, μνήμης και τιμής των δημάρχων του μεταπολιτευτικού Πειραιά .

«8ο Φεστιβάλ Κιθάρας Πειραιά»

Kαλλιτεχνική Διεύθυνση: Βασίλης Μαστοράκης.

Στο Φουαγιέ του ΔΘΠ

31 Μαρτίου

Camerata Junior υπό την διεύθυνση του Νίκου Χαλιάσα.

Concierto de Aranjuez (J. Rodrigo)

Σολίστ: Δημήτρης Σουκαράς

1η Απριλίου

Η Ορχήστρα Εγχόρδων των Νέων Πειραιά υπό τη διεύθυνση της Σταυρούλας Μέντη.

Νέοι σολίστες βραβευθέντες σε διαγωνισμούς κιθάρας στην Ελλάδα.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Eρασιτεχνικό Εργαστήριο Ενηλίκων

Το εργαστήριο απευθύνεται σε όσους αγαπούν το θέατρο και θέλουν να πειραματιστούν σε αυτό Π Α Ι Ζ Ο Ν Τ Α Σ, εξερευνώντας τους κώδικες της τέχνης του θεάτρου μέσα από αυτοσχεδιασμούς, βρίσκοντας το σώμα τους στην σκηνή, τα συναισθήματα και τη φωνή τους, δοκιμάζοντας διάφορους τρόπους έκφρασης. Από τον Δεκεμβρίου του 2024 έως τον Μάιο 2025.

Συντονίζει η ηθοποιός Αντιγόνη Αλικάκου.

Εργαστήρια κίνησης για άτομα με αναπηρία & Εργαστήρια κίνησης σε σχολεία και δομές ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

Το σώμα είναι ένα καίριο πεδίο αποκλεισμού μέσα στην γενικότερη προσπάθεια της κοινωνίας να συμπεριλάβει τους αποκλεισμένους. Τα κινητικά εργαστήρια που θα περιλαμβάνουν άτομα με αναπηρία, έχουν στόχο να διευρύνουν τις αντιλήψεις για το ποιος μπορεί να χορέψει και πού μπορεί να συμβαίνει ο χορός. Περιλαμβάνεται επίσης ένα πρόγραμμα βοηθού διδασκαλίας καλλιτεχνών με αναπηρία, στο οποίο θα δίνεται βεβαίωση συμμετοχής, σε όσους θα συμμετέχουν στο πρόγραμμά και ενδιαφέρονται να διδάξουν στο μέλλον.

Συντονίζουν, ο σκηνοθέτης-ψυχολόγος και χρήστης κινητικών βοηθημάτων, Ανδρέας Κολίσογλου και ο χορογράφος-καθηγητής δημιουργός του Οδηγού για χορό με ανθρώπους με αναπηρία, Κωνσταντίνος Μίχος.

Θεατρικό Εργαστήρι Ενηλίκων με αυτισμό

Στόχος της ομάδας είναι η δημιουργική έκφραση μέσω του θεάτρου και η ανάδειξη της θεατρικής πράξης ως εργαλείο εκμάθησης των κοινωνικών δεξιοτήτων, σε άτομα που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα να αναδειχθούν οι ιδιαίτερες ικανότητες των ατόμων αυτών, μετατρέποντάς τες σε υλικό δημιουργίας. Η ομάδα δεν είναι αμιγώς θεραπευτική, αλλά λειτουργεί ευεργετικά για τους συμμετέχοντες, αφού τους βοηθάει στην κοινωνικοποίησή τους και τους δίνει την ώθηση να γνωρίσουν και να ξεπεράσουν τα όρια του εαυτού τους, μέσα από τη δημιουργία και την συνύπαρξη με τους άλλους.

Συντονίζει η Ηθοποιός, ψυχοθεραπεύτρια, λογοθεραπεύτρια και ποιήτρια Μαρία Κουλούρη.

Εργαστήρι ποίησης με τίτλο «Ποιητικοί Ορίζοντες»



Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα της ποιητικής έκφρασης, οργανώνει και λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του -για δεύτερη συνεχή σεζόν, το Εργαστήρι Ποίησης και Λόγου, με τίτλο «Ποιητικοί Ορίζοντες». Το εργαστήρι φέτος, έχει σαν βασικό στόχο να αναδείξει την σπουδαιότητα, την ομορφιά και την ιδιοτυπία της νεοελληνικής ποίησης. Παράλληλα θα δοθεί η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να καλλιεργήσουν την αυτόνομη ποιητική τους έκφραση, με την ενθάρρυνση και παρουσίαση της προσωπικής ποιητικής τους εργασίας.

Συντονίζει ο συγγραφέας και δημοσιογράφος Νίκος Κουρμουλής.

2ος κύκλος Θεατρικού εργαστηρίου ενηλίκων που βρίσκονται λίγο πριν ή λίγο μετά τα 60 με τίτλο «Strawberry Fields 60 over 60».

Με υλικό τις αφηγήσεις πραγματικών ιστοριών, (προσωπικές ιστορίες, ειδήσεις, κείμενα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κτλ) και με μυθοπλασίες (λογοτεχνικά κείμενα, τραγούδια), στόχος είναι να δημιουργηθεί μια δραματουργία κι ένα σκηνικό αποτύπωμα μεταξύ επινόησης και πραγματικότητας. Το εργαστήριο είναι ανοιχτό σε όλους τους ενήλικες που έχουν την επιθυμία και την ανάγκη να διηγηθούν, να αφηγηθούν να μετατρέψουν τους περασμένους αλλά και τους επόμενους τόπους της ζωής τους σε λέξεις, ήχους, εικόνες, σε ίχνη επί σκηνής.

Συντονίζει η χορογράφος, σκηνοθέτιδα και δραματουργός Ζωή Χατζηαντωνίου.

Συμβούλιο Νέων Πειραιά

«Επειγόντως σήμερα»

Οι νέοι του Πειραιά, συζητούν, αυτοσχεδιάζουν, συνομιλούν, διαμορφώνουν και παρεμβαίνουν στο μέλλον του Πειραιά, προτείνοντας και κυρίως αλλάζοντας.

Συντονίζει η ηθοποιός και συγγραφέας Δανάη Παπουτσή.

«Φωνές»

Πρόκειται για μια συμμετοχική περφόρμανς, μια αφορμή για συντονισμό και συνήχηση φωνών. Ένα ταξίδι στο ηχητικό φάσμα της ανθρώπινης φωνής.

Συντονίζει ο καθηγητής φωνητικής & αρχιτέκτονας Ιωάννης Ψαλιδάκος.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΩΣ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙ ΤΟ ΑΥΡΙΟ;

Ένα εργαστήρι συγγραφής για σχολεία, εκπαιδευτικούς και κυρίως μαθητές. Το Δημοτικό θέατρο Πειραιά με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, δημιουργεί ένα πρόγραμμα παρέμβασης στη γλώσσα, στο κείμενο, στον θεατρικό λόγο και τη δραματουργία, απευθυνόμενο κυρίως στην δεξαμενή των νέων, στην τόλμη και την φαντασία. Την άνοιξη του 2025.

Συμμετέχουν:

Κώστας Βόμβολος , Νίκος Διαμαντής, Άκης Δήμου, Βασίλης Κατσικονούρης, Αντρέας Φλουράκης κ.ά.

ΗΛΙΑΣ ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ | ΔΙΨΑΕΙ ΤΙΣ ΝΥΧΤΕΣ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ | ΟΜΗΡΟΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ

To έργο «ΔΙΨΑΕΙ ΤΙΣ ΝΥΧΤΕΣ», είναι ένα πρωτότυπο κείμενο, γραμμένο κατά παραγγελία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, από τον συγγραφέα Ηλία Μαγκλίνη και αφορά στη διαδρομή ενός βρικόλακα μέσα στους αιώνες. Θα παρουσιαστεί σε όλο το χώρο του Δημοτικού θεάτρου, σε ειδικές ώρες παράστασης. Με τον Όμηρο Πουλάκη.

GHOST IN THE MACHINE | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΙΒΑΣ

Το “Ghost in the Machine” (Ελλ. «Φάντασμα στη Μηχανή»), είναι μια περιπατητική εικαστική εγκατάσταση του εικαστικού καλλιτέχνη Γιώργου Δρίβα, που θα διατρέχει εκθεσιακά το κτίριο του Δημοτικού θεάτρου. Αφορά στην τρέχουσα συζήτηση, σε σχέση με την δυνατότητα προγραμμάτων τεχνητής νοημοσύνης να δημιουργούν καλλιτεχνικά. Το «Ghost in the Machine», θα είναι προϊόν συνεργασίας αλλά και διαλόγου του καλλιτέχνη με τέτοιου είδους λογισμικά, ο οποίος δεν τα αντιμετωπίζει ούτε ως απειλή, ούτε ως πανάκεια, αλλά ως ένα νέο έξυπνο εργαλείο εμπλουτισμού της διαδικασίας της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Η εγκατάσταση θα συνδυάζει τους τομείς εικαστικών τεχνών/video art, φωτογραφίας, performance και κινηματογράφου.

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΜΟΥ ΕΡΩΤΑΣ

«Ο ΠΡΩΤΟΣ ΜΟΥ ΕΡΩΤΑΣ», αποτελεί μία παρέμβαση τεσσάρων γυναικών πάνω στις αναμνήσεις και στη δύναμη του πρώτου έρωτα. Πώς ο πρώτος έρωτας χαρακτηρίζει, πώς σφραγίζει τη διαδρομή μιας ολόκληρης ζωής. Ταυτότητες, ρόλοι, αναστοχασμοί, ενθυμίσεις.

Παρεμβαίνουν: Μαρίνα Μέργου, Νότα Πατεριμού, Αδαμαντία Ψαλιδάκου, Άρτεμις Ψιλοπούλου.

ΑΓΟΡΑ ΙΔΕΩΝ

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, δημιουργεί μια «Αγορά Ιδεών», που θα λειτουργήσει από τον Ιανουάριο του 2025. Θέλοντας να συμμετάσχει δυναμικά στους προβληματισμούς της εποχής, διοργανώνει κύκλο ανοιχτών συζητήσεων, θέτοντας ερωτήματα και αναζητώντας τον γόνιμο διάλογο, για τον ρόλο και την αξία του ελεύθερου υποκειμένου, της κοινότητας και της φροντίδας. Συντονίζει ο δημοσιογράφος και μουσιολόγος, Δημήτρης Τρίκας.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ



Η ΣΚΙΑ ΤΗΣ ΜΥΓΑΣ

Ένα μονόπρακτο γραμμένο για να παίζεται αποκλειστικά σε καφενεία.

«Η σκιά της μύγας», ταξιδεύει για να συναντήσει τους κατοίκους της πόλης και να αφηγηθεί την ιστορία της με τρόπο άμεσο, ανθρώπινο, αγωνιώδη, ειλικρινή. Το καφενείο, ως χώρος κοινωνικοποίησης, ανταλλαγής ιδεών και καθημερινής αλληλεπίδρασης, γίνεται το φυσικό σκηνικό μιας παράστασης, που ακροβατεί στα όρια της νοσταλγίας, του ρεαλισμού, και της ονειροπόλησης.

Ταυτότητα παράστασης :

Κείμενο: Βαλεντίνα Παπαδημητράκη

Σκηνοθεσία: Τάσος Καρακύκλας

Μουσική: Φώτης Σιώτας

Ερμηνεία: Σοφία Λιάκου

Στον ρόλο του καφετζή ο Τάσος Καρακύκλας

Παραστάσεις :

4.11.2024, στο καφενείο Ελευθέρα Πολιτεία Ικαρίας.

6.11.2024, στο καφενείο Ελευθέρα Πολιτεία Ικαρίας.

11.11.2024, στο καφενείο Ελευθέρα Πολιτεία Ικαρίας.

13.11.2024, στο καφενείο Ο ΕΛΑΤΟΣ.

18.11.2024 στο καφενείο Όπως παλιά, στη Νίκαια.

20.11.2024, στο καφενείο Παράταιρο, στον Κορυδαλλό.

2.12.2024, στο καφενείο Ο ΜΕΘΥΣΤΕΡΟ.

9.12.2024, στο καφενείο Ο ΜΕΘΥΣΤΕΡΟ.

Ώρα έναρξης : 20.30

Η ΘΕΙΑ ΛΕΝΑ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η «Θεία Λένα», είναι θεατρική δράση του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά για τις παιδιατρικές κλινικές της Αττικής. Η δράση ξεκίνησε το 2018 και έως σήμερα έχει πραγματοποιήσει πάνω από 80 παραστάσεις σε παιδιατρικές κλινικές, ορφανοτροφεία, ιδρύματα και ειδικά σχολεία της Αττικής. Η παράσταση έχει παρουσιαστεί σε απαιτητικούς χώρους, όπως η εντατική μονάδα θεραπείας, η μονάδα αιμοκάθαρσης, η παιδοψυχιατρική κλινική, η παιδονευρολογική κλινική, οι ογκολογικές μονάδες και οι παιδοκαρδιοχειρουργικές κλινικές. Σκοπός της δράσης είναι να επισκέπτεται τα παιδιά που νοσηλεύονται, διαβιούν σε δύσκολα περιβάλλοντα και δοκιμάζονται από χρόνιες και απειλητικές για τη ζωή τους ασθένειες, ώστε να συνεισφέρει στην ψυχοκοινωνική τους στήριξη και να δημιουργήσει συναισθήματα χαράς και ασφάλειας.

Με την ηθοποιό Αγγελική Φράγκου.

ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

“BACK TO BASICKS”

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, παρεμβαίνει στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, συνεχίζοντας την έξοδο, τη συνεργασία και τη στήριξη ανθρώπων που έχουν ανάγκη. Ιστορίες αναπλάθονται, τραγούδια δημιουργούνται, αναζητώντας την έκφραση, την ανάμνηση και το στοχασμό μιας ολόκληρης ζωής.

Συντονίζει, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Φάνης Κατέχος και η ηθοποιός και συγγραφέας Δανάη Παπουτσή.

΄΄ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ’’

ΦΟΥΑΓΙΕ

«ΧΟΡΕΥΟΥΜΕ;»

Σκηνοθεσία | ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ

10.11.24 – 16.2.25

Η θεατρική ομάδα Artika, (Μαριλένα Τριανταφυλλίδου, Κατερίνα Αλεξάκη, Κλεονίκη Καραχάλιου και Βασίλης Καζής), είναι μια ομάδα που δημιούργησε το θέατρο για τις πολύ νεαρές ηλικίες στην Ελλάδα. Με χαρά, εγκαινιάζει τη συνεργασία της με το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά και παρουσιάζει την καινούρια της παραγωγή με τίτλο: «Χορεύουμε;», θέατρο με χορό και μουσική για θεατές από 2 χρονών. Μία παράσταση που βασίζεται στο θέατρο της επινόησης και συνδυάζει πολλές διαφορετικές καλλιτεχνικές γλώσσες.

Ταυτότητα παράστασης:

Ιδέα: Κατερίνα Αλεξάκη, Μαριλένα Τριανταφυλλίδου

Σκηνοθέτης: Μαριλένα Τριανταφυλλίδου

Δραματουργία: Κατερίνα Αλεξάκη

Μουσικές συνθέσεις και livelooping: Βασίλης Καζής

Ποιητικό κείμενο: Δημήτρης Καταλειφός (ποίημα αριθμός 8 από την ποιητική συλλογή «Συμπληγάδες γενεθλίων»)

Σκηνογράφος/Ενδυματολόγος: Γεωργία Μπούρδα

Βοηθός σκηνογράφου: Μυρτώ Σταματοπούλου

Σχεδιασμός Φωτισμών: Γιώργος Αγιαννίτης

Οργάνωση παραγωγής: Artika

Ερμηνευτές: Βασίλης Καζής (ηθοποιός – μουσικός), Μαρίνα Τσαπέκου (χορεύτρια) - Δεύτερη διανομή: Φιλιππία Κοντογιαννακοπούλου (χορεύτρια)

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΘΕΑΤΡΑ

Δεκέμβριος 2024

Η Ελένη Βιτάλη με την Εστουδιαντίνα παρουσιάζει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραια, μια ιστορία λαϊκών αγαπημένων τραγουδιών.

Μάρτιος 2025

Ο Στέφανος Κορκολής, παρουσιάζει ένα πρόγραμμα πάνω στο Μίκη Θεοδωράκη.

Δεκέμβριος 2024

Κάλαντα από όλη την Ελλάδα.