Πανσέληνος Ιουλίου 2024: Πότε θα απολαύσουμε το Φεγγάρι του Ελαφιού

H ώρα της πανσελήνου του Ιουλίου πλησιάζει, πότε θα δούμε το ολόγιομο φεγγάρι!

Φτάνουμε σιγά σιγά στα μέσα Ιουλίου και έφτασε επιτέλους η στιγμή να μετρήσουμε αντίστροφα για να απολαύσουμε στον καλοκαιρινό ουρανό, την περίφημη Πανσέληνο του Ιουλίου 2024. Γνωστό και ως «Φεγγάρι του Ελαφιού», το δεύτερο κατά σειρά καλοκαιρινό ολόγιομο φεγγάρι θα φωτίσει με την μεγαλοπρέπεια του τον ουρανό στις 21 Ιουλίου 2024.

«Φεγγάρι του Ελαφιού»: Η ξεχωριστή ονομασία της πανσελήνου του Ιουλίου

Η πανσέληνος του Ιουλίου 2024 είναι επίσης γνωστή και ως «Φεγγάρι του Ελαφιού». Σύμφωνα με το αλμανάκ, ο Ιούλιος είναι συνήθως η εποχή που τα κέρατα των αρσενικών ελαφιών μεγαλώνουν κατά τη διάρκεια ενός ετήσιου κύκλου αποβολής και αναγέννησης.

Υπάρχουν πολλά άλλα ονόματα για το «Φεγγάρι του Ελαφιού» που προέρχονται από τους ιθαγενείς της Αμερικής, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Ουάσινγκτον. Ονόματα όπως το «Ζεστό Φεγγάρι» αναφέρονται στον καλοκαιρινό καιρό, ενώ όροι όπως το «Φεγγάρι του βατόμουρου» και το «Φεγγάρι του ώριμου καλαμποκιού» υποδηλώνουν τις καλύτερες εποχές για τη συγκομιδή φρούτων και άλλων καλλιεργειών.

Τον μήνα Ιούλιο η πανσέληνος έχει πάρει, επίσης, το όνομά της και από φυτά σε κάποιες περιοχές -κυρίως- της Αμερικής: Berry Moon (Anishinaabe), το Moon When the Chokecherries are Ripe (Ντακότα), το Month of the Ripe Corn Moon (Cherokee) και το Raspberry Moon (Algonquin, Ojibwe).

{https://www.youtube.com/watch?v=BeSyoWEXFBY}