Προειδοποίηση για τις επόμενες μέρες: Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς - Οι περιοχές στο «κόκκινο»

Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς από αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με το μετεωρολόγο κ. Γιάνναρο «Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία, πρόσκαιρη αλλά πολύ σημαντική επιδείνωση θα παρουσιάσουν οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες στη χώρα μας ??, σταδιακά από την Παρασκευή 28 Ιουνίου και κυρίως κατά τη διάρκεια του Σαββάτου και της Κυριακής, 29 - 30 Ιουνίου 2024. Αιτία αποτελεί η αναμενόμενη πολύ σημαντική ενίσχυση των βόρειων ανέμων (7 - 8 μποφόρ) πάνω από το Αιγαίο και την ανατολική ηπειρωτική χώρα, σε συνδυασμό με την υψηλή ευφλεκτότητα (ευκολία ανάφλεξης) των δασικών καυσίμων λόγω της σωρευτικής επίδρασης των θερμών και ξηρών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα μας από το ξεκίνημα του μήνα.

Σε σύγκριση με το πρόσφατο σοβαρό επεισόδιο καιρού τύπου Hot-Dry-Windy, οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες κατά τη διάρκεια των επόμενων 3 ημερών (Παρασκευή - Κυριακή, 28 - 30 Ιουνίου 2024) αναμένονται λιγότερο θερμές, λιγότερο ξηρές, αλλά πολύ περισσότερο ανεμώδεις (Less Hot - Less Dry - More Windy).

Με βάση το Καναδικό Σύστημα Πυρομετεωρολογικών Δεικτών, οι περιοχές της χώρας όπου κατά το διάστημα Παρασκευή - Κυριακή, 28 - 30 Ιουνίου 2024, αναμένονται οι πιο δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες είναι οι ακόλουθες (ενδεικτικά δίνεται ο χάρτης επικινδυνότητας για το Σάββατο 29 Ιουνίου 2024):

Αν. Μακεδονία και Θράκη (συμπ. νήσων Θάσου και Σαμοθράκης)

Κ. και Ν. Εύβοια

Αττική (συμπ. νήσου Κυθήρων)

Βοιωτία, Φωκίδα (νότια τμήματα)

Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Αρκαδία (ανατολικά τμήματα)

Λήμνος, Λέσβος, Σκύρος, Χίος, Σάμος, Ικαρία, Κυκλάδες

Κρήτη (νότια τμήματα)

Επισημαίνεται ότι παρότι η επιδείνωση των πυρομετεωρολογικών συνθηκών θα είναι πρόσκαιρη, εντούτοις θα είναι πολύ σημαντική. Για παράδειγμα, το Σάββατο 29 Ιουνίου 2024 αναμένουμε στην Αττική πυρομετεωρολογικές συνθήκες οι οποίες θα είναι εξαιρετικά ακραίες συγκρινόμενες με τις μέσες αντίστοιχες συνθήκες για την περίοδο του έτους που διανύουμε (βλ. γράφημα από EFFIS).

