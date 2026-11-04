Η Τήνος στην κορυφή των προτιμήσεων, με τις κρατήσεις για το Βόρειο Αιγαίο να αυξάνονται κατά 40% σε σχέση με το 2025.

Τα φετινά στοιχεία της Ferryscanner για την 28η Οκτωβρίου αποτυπώνουν αλλαγές στις ταξιδιωτικές προτιμήσεις των Ελλήνων, με ανακατατάξεις στη λίστα των δημοφιλέστερων προορισμών και αυξημένο ενδιαφέρον για νησιά του Βορείου Αιγαίου και των Δωδεκανήσων. Η Τήνος κατέκτησε φέτος την πρώτη θέση, εκτοπίζοντας την Αίγινα, η οποία από την κορυφή του 2025 βρέθηκε στην τρίτη θέση. Παράλληλα, η Μυτιλήνη, η Λήμνος και η Κως ξεχώρισαν για τη σημαντική αύξηση των κρατήσεων σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Τα στοιχεία που δημοσιοποιεί η Ferryscanner αφορούν τις κρατήσεις Ελλήνων ταξιδιωτών μέσω της πλατφόρμας για εσωτερικά ακτοπλοϊκά δρομολόγια με ημερομηνίες αναχώρησης από τις 23 έως τις 28 Οκτωβρίου 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Οι αγαπημένοι προορισμοί και η Χίος που ξεχώρισε

Η Τήνος διατήρησε την ισχυρή παρουσία των Κυκλάδων στις προτιμήσεις των Ελλήνων ταξιδιωτών, κατακτώντας την πρώτη θέση στις κρατήσεις μέσω Ferryscanner. Το Ηράκλειο ακολούθησε στη δεύτερη θέση, με αύξηση 5,9% σε σχέση με πέρυσι, ενώ η Αίγινα βρέθηκε φέτος στην τρίτη θέση. Ανάμεσα στους 10 δημοφιλέστερους προορισμούς συναντάμε, επίσης, τη Σύρο, τη Μύκονο, τη Ρόδο, τα Χανιά, την Κέρκυρα και την Πάρο.

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Η φετινή δεκάδα είχε, ωστόσο, και μια ενδιαφέρουσα προσθήκη. Η Χίος κατάφερε να βρεθεί ανάμεσα στους δημοφιλέστερους προορισμούς, σημειώνοντας αύξηση κρατήσεων 34% σε σχέση με το 2025. Η άνοδος αυτή δεν ήταν μεμονωμένη, καθώς συνολικά τα νησιά του Βορείου Αιγαίου παρουσίασαν σημαντική αύξηση στις κρατήσεις της περιόδου.

Από τη Μυτιλήνη μέχρι την Κω: Τα νησιά που κέρδισαν έδαφος

Ιδιαίτερα αυξημένες ήταν οι κρατήσεις για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, με άνοδο 40% και αύξηση 56% στον αριθμό των επιβατών σε σχέση με το 2025. «Έκπληξη» στη λίστα ήταν η Μυτιλήνη, όπου οι κρατήσεις αυξήθηκαν κατά 65,8%, ενώ οι επιβάτες ήταν υπερδιπλάσιοι σε σχέση με πέρυσι (+103,6%). Σημαντική αύξηση σημειώθηκε και στη Λήμνο (+38,1%),στις φετινές προτιμήσεις.

Αντίστοιχα, στα Δωδεκάνησα, η Κως κατέγραψε αύξηση κρατήσεων 59,2%, με την Κάλυμνο (+25%) και τη Ρόδο (+7,6%) να ακολουθούν. Συνολικά, οι κρατήσεις για τα Δωδεκάνησα αυξήθηκαν κατά 5,8%, δείχνοντας ότι αρκετοί προορισμοί της περιοχής συγκέντρωσαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε σχέση με το 2025.

Η Κέρκυρα ξεχώρισε επίσης, με αύξηση κρατήσεων 23,9%, ενώ στις Κυκλάδες ανοδικά κινήθηκαν η Πάρος (+13,6%) και η Νάξος (+4,3%). Σταθερή παρέμεινε η εικόνα στην Κρήτη, με το Ηράκλειο να βρίσκεται ανάμεσα στις πρώτες επιλογές των ταξιδιωτών.

Πέρα από τη δυνατότητα να ανακαλύπτουν και να κλείνουν εισιτήρια για μια ευρεία γκάμα προορισμών, οι ταξιδιώτες μέσω της Ferryscanner μπορούν να διαχειρίζονται τις κρατήσεις τους με ευκολία και ευελιξία. Συγκεκριμένα, χάρη στη λειτουργία Ticket Changes, έχουν τη δυνατότητα να τροποποιούν οι ίδιοι την ημερομηνία ή το δρομολόγιό τους, άμεσα και χωρίς να χρειαστεί επικοινωνία με την εξυπηρέτηση πελατών, μέσα από τη Διαχείριση Κράτησης της πλατφόρμας. Μάλιστα, το 16,8% των αλλαγών εισιτηρίων για αναχωρήσεις εντός της συγκεκριμένης περιόδου πραγματοποιήθηκε με αυτόν τον τρόπο.

Η Αλεξία Κωτσή, Marketing Director της Ferryscanner, δήλωσε σχετικά: «Τα φετινά στοιχεία της 28ης Οκτωβρίου αναδεικνύουν ενδιαφέρουσες αλλαγές στις ταξιδιωτικές προτιμήσεις των Ελλήνων, με προορισμούς του Βορείου Αιγαίου και των Δωδεκανήσων να κερδίζουν έδαφος. Οι επιλογές των ταξιδιωτών εξελίσσονται διαρκώς, αναδεικνύοντας το ενδιαφέρον για διαφορετικούς νησιωτικούς προορισμούς και πέρα από την καλοκαιρινή περίοδο. Στη Ferryscanner παρακολουθούμε αυτές τις τάσεις, έχοντας πάντα στο επίκεντρο τον ταξιδιώτη και τις ανάγκες του. Με αυτή τη φιλοσοφία, συνεχίζουμε να εξελίσσουμε τις υπηρεσίες μας, ώστε κάθε στάδιο του ταξιδιού, από την αναζήτηση και την κράτηση μέχρι τη διαχείριση των εισιτηρίων, να γίνεται πιο απλό, άμεσο και ευέλικτο».