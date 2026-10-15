Η βελτιωμένη βαθμολογία αντικατοπτρίζει τη συνεχή πρόοδο της Tetra Pak στον τομέα της βιωσιμότητας και την κατατάσσει στο κορυφαίο 1% των εταιρειών που αξιολογούνται παγκοσμίως.

Η Tetra Pak τιμήθηκε με το πλατινένιο μετάλλιο EcoVadis για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, διατηρώντας το υψηλότερο επίπεδο διάκρισης σε μία από τις πλέον διαδεδομένες αξιολογήσεις εταιρικής βιωσιμότητας παγκοσμίως. Η εταιρεία βελτίωσε τη συνολική βαθμολογία της, φτάνοντας τους 87/100 βαθμούς, έναντι 85/100 το 2025, και παραμένει στο κορυφαίο 1% των περισσότερων από 150.000 εταιρειών που αξιολογούνται από την EcoVadis παγκοσμίως.

Η διάκριση αυτή αντικατοπτρίζει τις συνεχείς προσπάθειες της Tetra Pak να ενισχύει τη βιωσιμότητα σε όλες τις δραστηριότητές της και σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της, συμβάλλοντας παράλληλα στη δημιουργία πιο ανθεκτικών συστημάτων τροφίμων. Καθώς οι παραγωγοί τροφίμων αντιμετωπίζουν ολοένα και μεγαλύτερες προκλήσεις λόγω της κλιματικής αλλαγής, των περιορισμένων φυσικών πόρων και των διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα, η εταιρεία επικεντρώνεται στην υποστήριξη των πελατών της, ώστε να παράγουν, να επεξεργάζονται, να συσκευάζουν και να διανέμουν τρόφιμα με μεγαλύτερη αποδοτικότητα, ασφάλεια και βιωσιμότητα. Η προσέγγιση αυτή αποτυπώνει τη διαχρονική δέσμευση της Tetra Pak να διασφαλίζει την πρόσβαση όλων σε ασφαλή τρόφιμα, σε κάθε γωνιά του κόσμου, προστατεύοντας παράλληλα όσα έχουν πραγματική αξία: τη διατροφή, τους ανθρώπους και τον πλανήτη.

Η βελτίωση της συνολικής βαθμολογίας προήλθε από τις υψηλότερες επιδόσεις στους τομείς του περιβάλλοντος, της επιχειρηματικής δεοντολογίας και των υπεύθυνων πρακτικών προμηθειών, αποτυπώνοντας τις πρωτοβουλίες που υλοποιεί η Tetra Pak στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τη βιωσιμότητα και της διαφάνειας στην υποβολή εκθέσεων. Το 2025, η εταιρεία ενίσχυσε τη διαφάνεια ως προς τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές της επιδόσεις μέσω της ετήσιας έκθεσης εταιρικής υπευθυνότητας. Παράλληλα, διεύρυνε τη δημοσιοποίηση στοιχείων για τις βιώσιμες προμήθειες, πρόσθεσε νέους δείκτες απόδοσης και ενίσχυσε τις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας σε όλη την εφοδιαστική της αλυσίδα. Οι προσπάθειες αυτές ενισχύθηκαν από τη συνεχή συνεργασία με τους προμηθευτές μέσω του προγράμματος Join Us in Protecting the Planet («Ελάτε μαζί μας να προστατεύσουμε τον πλανήτη»), το οποίο πλέον περιλαμβάνει 145 προμηθευτές που αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής αξίας των προμηθειών της εταιρείας. Το πρόγραμμα συμβάλλει στην πρόοδο σε τομείς όπως η δράση για το κλίμα, η προστασία της φύσης, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η διαφάνεια σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας.

Ο Martin Scott, Executive Vice President, Sustainability & Communications της Tetra Pak, δήλωσε:

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«Καθώς οι πιέσεις στα παγκόσμια συστήματα τροφίμων αυξάνονται, η ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους αποτελεί πλέον μια κρίσιμη πρόκληση. Η κατάκτηση της πλατινένιας διάκρισης EcoVadis για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αποδεικνύει τη διαρκή δέσμευση των εργαζομένων, των πελατών, των προμηθευτών και των υπόλοιπων ενδιαφερόμενων μερών μας να ενσωματώνουν τη βιωσιμότητα σε κάθε πτυχή της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας και της αλυσίδας αξίας μας. Η διάκριση αυτή ενισχύει τη δέσμευσή μας να υποστηρίζουμε τους πελάτες μας, προσφέροντάς τους την ανθεκτικότητα που χρειάζονται για να επιτύχουν σε έναν κόσμο που διαρκώς αλλάζει».