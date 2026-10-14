Αξιοποιώντας το εκτεταμένο δίκτυο των Skroutz Points, η εταιρεία εισάγει ένα μοντέλο αποστολής δεμάτων από θυρίδα σε θυρίδα σε όλη την Ελλάδα.

Το Skroutz διευρύνει τις παροχές του, ανακοινώνοντας την επίσημη έναρξη της νέας υπηρεσίας «Στείλε δέμα από την Skroutz Last Mile». Μέσω του εκτενούς και διαρκώς αναπτυσσόμενου δικτύου Skroutz Points, που προσεγγίζει τις 120.000 θυρίδες σε όλη την Ελλάδα, οι καταναλωτές μπορούν πλέον να στέλνουν δέματα με ταχύτητα, πρακτικότητα και ασφάλεια, απευθείας από θυρίδα σε θυρίδα.

Μέσα από μία ειδικά διαμορφωμένη ενότητα στην πλατφόρμα του Skroutz, η διαδικασία ολοκληρώνεται σε λίγα μόλις βήματα, συμπεριλαμβανομένης της αυτοματοποιημένης έκδοσης απόδειξης.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας

Ο χρήστης καθοδηγείται μέσω της πλατφόρμας στην επιλογή του κατάλληλου μεγέθους θυρίδας και της κατηγορίας του δέματος, σύμφωνα με σαφείς όρους και προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την ομαλή μεταφορά των αντικειμένων. Στη συνέχεια, καταχωρούνται τα απαραίτητα στοιχεία και επιλέγονται τα Points αποστολής και παραλαβής. Με τη δυνατότητα ελέγχου διαθεσιμότητας σε πραγματικό χρόνο, ορίζεται το πιο βολικό σημείο εξυπηρέτησης για την τοποθέτηση του πακέτου.

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Από εκεί, η μεταφορά πραγματοποιείται με ασφάλεια σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας. Η διαδρομή ολοκληρώνεται με την ίδια ευκολία για τον παραλήπτη, ο οποίος μπορεί να παραλάβει το δέμα του από το σημείο που έχει οριστεί, ακόμα κι αν δε διαθέτει λογαριασμό στο Skroutz. Καθ' όλη τη διάρκεια, εξασφαλίζεται η παρακολούθηση της πορείας της αποστολής (tracking) και για τα δύο μέρη, με αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις (email notifications).

Με την υπηρεσία «Στείλε δέμα από την Skroutz Last Mile», η διαδικασία αποστολής ενός δέματος γίνεται πιο πρακτική και ευέλικτη. Βασικός στόχος παραμένει η παροχή της φιλικής και αξιόπιστης εμπειρίας που ήδη γνωρίζουν οι χρήστες από το Skroutz και στις καθημερινές τους αποστολές.