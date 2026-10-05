Οι προσφορές ισχύουν από την 5η έως και τις 31 Οκτωβρίου 2026.

Η Xiaomi υποδέχεται τον Οκτώβριο με νέες προσφορές για τη σειρά REDMI Note 17, προσφέροντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να αποκτήσουν, μαζί με το νέο τους smartphone, δώρο, το REDMI Watch 6 Active ή τα REDMI Buds 8 ανάλογα με το μοντέλο που θα επιλέξουν.

Από την 5η έως και την 31η Οκτωβρίου 2026, οι προσφορές καλύπτουν ολόκληρη τη σειρά REDMI Note 17, από τα REDMI Note 17 και REDMI Note 17 5G έως τα REDMI Note 17 Pro 5G και REDMI Note 17 Pro Max, συνδυάζοντας τις συσκευές με προϊόντα από το οικοσύστημα της REDMI.

Σχεδιασμένη για να αντέχει στον χρόνο

Η σειρά REDMI Note 17 έχει σχεδιαστεί με επίκεντρο τη μακροχρόνια αξιοπιστία, συνδυάζοντας μεγάλη αυτονομία, αυξημένη ανθεκτικότητα και αναβαθμισμένη εμπειρία χρήσης. Με τη φιλοσοφία Built for Years και το REDMI Titan Quality, η νέα γενιά της σειράς επενδύει σε χαρακτηριστικά που έχουν σχεδιαστεί για να διατηρούν την αξία τους στην καθημερινή χρήση.

Στην κορυφή της σειράς, το REDMI Note 17 Pro Max διαθέτει μπαταρία 9.210mAh, τη μεγαλύτερη που έχει ενσωματώσει η Xiaomi σε smartphone στην ευρωπαϊκή αγορά, προσφέροντας αυτονομία έως και τρεις ημέρες με μία φόρτιση. Παράλληλα, τα Pro μοντέλα ενισχύουν την προστασία απέναντι σε πτώσεις, νερό και τις απαιτήσεις της καθημερινής χρήσης, ενώ η σειρά συνδυάζει μεγάλες οθόνες, αναβαθμισμένες δυνατότητες φωτογραφικών λήψεων και έξυπνες λειτουργίες AI.

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Οι προσφορές του Οκτωβρίου

Με την αγορά ενός REDMI Note 17 ή REDMI Note 17 5G, οι καταναλωτές λαμβάνουν ως δώρο ένα REDMI Watch 6 Active:

REDMI Note 17 6GB + 128GB: 299,90€

REDMI Note 17 6GB + 256GB: 349,90€

REDMI Note 17 5G 6GB + 128GB: 349,90€

REDMI Note 17 5G 6GB + 256GB: 399,90€

Με την αγορά ενός REDMI Note 17 Pro 5G ή REDMI Note 17 Pro Max, οι καταναλωτές λαμβάνουν ως δώρο ένα REDMI Buds 8:

REDMI Note 17 Pro 5G 6GB + 256GB: 479,90€

REDMI Note 17 Pro Max 8GB + 256GB: 599,90€

REDMI Note 17 Pro Max 8GB + 512GB: 679,90€

Οι προσφορές ισχύουν από την 5η έως και τις 31 Οκτωβρίου 2026, ενώ όλες οι παραπάνω τιμές αποτελούν προτεινόμενες τιμές λιανικής και περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Η διάθεση στην ελληνική αγορά πραγματοποιείται μέσω της Info Quest Technologies, επίσημου διανομέα της Xiaomi, και του επίσημου δικτύου συνεργατών της.