Στο επίκεντρο βρίσκεται το οικονομικό σκέλος της συμφωνίας παραχώρησης.

Στη Βουλή κατατέθηκε το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την κύρωση της σύμβασης παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας. Το νομοσχέδιο, που έχει παραπεμφθεί στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, φέρνει στο προσκήνιο τους όρους της πολυετούς παραχώρησης και τις προβλέψεις για την αξιοποίηση του χιονοδρομικού κέντρου.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το οικονομικό σκέλος της συμφωνίας, καθώς η σύμβαση προβλέπει ελάχιστο εγγυημένο αντάλλαγμα ύψους μόλις 6.975 ευρώ ετησίως για τα πρώτα έξι χρόνια της παραχώρησης. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα του παραχωρησιούχου να παρατείνει μονομερώς τη σύμβαση για ακόμη δέκα χρόνια, ανεβάζοντας τη συνολική διάρκειά της στα σαράντα έτη.

Με βάση το κείμενο της σύμβασης, το Ελληνικό Δημόσιο παραχωρεί στην εταιρεία U Resort Vasilitsa Μονοπρόσωπη ΑΕ το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του χιονοδρομικού κέντρου και των εγκαταστάσεών του. Το αντάλλαγμα που θα καταβάλλεται στο Δημόσιο θα είναι το μεγαλύτερο μεταξύ του ελάχιστου εγγυημένου ποσού και του 75% των ετήσιων εσόδων του χιονοδρομικού κέντρου, πρόβλεψη που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, διασφαλίζει τη συμμετοχή του Δημοσίου στα μελλοντικά οικονομικά οφέλη της επένδυσης.

Στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αναφέρεται ότι τα συνολικά έσοδα του Δημοσίου από τη συγκεκριμένη σύμβαση δεν εκτιμάται ότι θα υπολείπονται των 3,2 εκατ. ευρώ κατά τη διάρκεια των επόμενων τριάντα ετών. Σε περίπτωση ενεργοποίησης της δεκαετούς παράτασης, τα συνολικά έσοδα εκτιμάται ότι μπορούν να φτάσουν περίπου τα 5,3 εκατ. ευρώ.

Η κατάθεση του νομοσχεδίου έρχεται μετά την ανάδειξη της UCERT Μονοπρόσωπη ΙΚΕ ως προτιμητέου επενδυτή στον διαγωνισμό του Υπερταμείου για την αξιοποίηση του χιονοδρομικού κέντρου της Βασιλίτσας. Πίσω από την εταιρεία βρίσκεται ο όμιλος D Group, με επικεφαλής τον Δημήτρη Δερπάνη, ο οποίος δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης και των πιστοποιήσεων, χωρίς μέχρι σήμερα να διαθέτει γνωστή παρουσία στον τομέα της διαχείρισης τουριστικών υποδομών.

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Πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της U Resort Vasilitsa Μονοπρόσωπη ΑΕ έχει αναλάβει η Ζωή Χατζή, ενώ στη διοίκηση συμμετέχουν επίσης ο Χρήστος Χατζής και η Ευανθία Δερπάνη. Ο ιδρυτής του D Group, Δρ Δημήτριος Δερπάνης, δραστηριοποιείται στον χώρο της εκπαίδευσης τα τελευταία 25 χρόνια. Ο όμιλος διαθέτει δύο εκπαιδευτικά campuses στην Αθήνα και παραρτήματα σε Ηράκλειο, Γρεβενά και Λεμεσό.

Τι δηλώνει ο κ. Δερπάνης για την επένδυση

Μιλώντας προ ημερών στο Top Channel της Κοζάνης, ο κ. Δερπάνης παρουσίασε το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας, το οποίο ανέρχεται στα 36 εκατ. ευρώ και προβλέπει τη μετατροπή της Βασιλίτσας σε έναν ολοκληρωμένο τουριστικό προορισμό τεσσάρων εποχών. Όπως ανέφερε, η προσωπική του καταγωγή από την Αβδέλα Γρεβενών και η σχέση του με την Πίνδο αποτέλεσαν βασικό κίνητρο για την επενδυτική απόφαση, καθώς εκτιμά ότι η περιοχή διαθέτει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης στον ορεινό τουρισμό.

Στόχος της επένδυσης είναι το χιονοδρομικό να πάψει να λειτουργεί αποκλειστικά κατά τη χειμερινή περίοδο και να μετατραπεί σε προορισμό που θα προσελκύει επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, μέσα από δραστηριότητες όπως η πεζοπορία, η ποδηλασία βουνού και άλλες μορφές υπαίθριου τουρισμού.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που παρουσιάστηκε, η πρώτη φάση του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή νέου σαλέ στη θέση «Λισχέρο», σύγχρονου διοικητηρίου, αμφιθεάτρου και συνεδριακών υποδομών, καθώς και την αξιοποίηση υφιστάμενων εγκαταστάσεων για τη δημιουργία πολυτελών σουιτών. Παράλληλα, προβλέπεται η κατεδάφιση του κτηρίου στο Ρόμπολο, το οποίο χαρακτηρίζεται επικίνδυνο και ετοιμόρροπο, ώστε να ανεγερθεί νέο κατάλυμα περίπου 50 δωματίων, με εστιατόριο και σύγχρονες υποδομές φιλοξενίας.

Η δεύτερη φάση του σχεδίου προβλέπει τη δημιουργία ενός ξύλινου «αλπικού χωριού» με 50 κατοικίες, με στόχο η Βασιλίτσα να αποκτήσει χαρακτηριστικά ολοκληρωμένου ορεινού resort. Ο κ. Δερπάνης εκτίμησε ότι σε βάθος τριετίας το χιονοδρομικό μπορεί να ξεπεράσει τους 120.000 επισκέπτες ετησίως, δημιουργώντας σημαντική προστιθέμενη αξία για τα γύρω χωριά, τα καταλύματα και τις επιχειρήσεις της περιοχής.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην κατάσταση των υφιστάμενων υποδομών, σημειώνοντας ότι η αντικατάσταση μίας μόνο γραμμής αναβατήρα κοστίζει περίπου 12 εκατ. ευρώ, ενώ η πλήρης ανανέωση και των δώδεκα γραμμών θα απαιτούσε επένδυση σχεδόν 96 εκατ. ευρώ. Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων θα γίνει σταδιακά, με πρώτο στόχο την αντικατάσταση του τριθέσιου lift και την προμήθεια νέων χιονοστρωτήρων, καθώς ένα σύγχρονο ratrak κοστίζει περίπου 400.000 ευρώ.

Ο πρόεδρος της D Group απέδωσε τις καθυστερήσεις στην έναρξη της επένδυσης στις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες που ακολούθησαν τον διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ, τον έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο και τις απαιτούμενες εγκρίσεις από τα συναρμόδια υπουργεία. Όπως υποστήριξε, στόχος της εταιρείας είναι να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες ώστε οι εργασίες να ξεκινήσουν τον Μάρτιο του 2027, προκειμένου να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος προετοιμασίας για την επόμενη χειμερινή περίοδο.

Παράλληλα, έκανε λόγο για δεκάδες υφιστάμενα κτίσματα στην περιοχή του χιονοδρομικού, αρκετά από τα οποία, όπως υποστήριξε, δεν διαθέτουν τις απαιτούμενες νομιμοποιήσεις, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες στις παρεμβάσεις αποκατάστασης και ανακατασκευής. Τόνισε, ωστόσο, ότι όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με πλήρη τήρηση της νομοθεσίας και των περιβαλλοντικών όρων.

Τέλος, ο κ. Δερπάνης υπογράμμισε ότι το μεγαλύτερο μέρος των έργων θα επιχειρηθεί να υλοποιηθεί με τη συμμετοχή συνεργείων, τεχνικών εταιρειών, μηχανικών και προμηθευτών από τη Δυτική Μακεδονία, τα Γρεβενά, την Κοζάνη και την Ήπειρο, με στόχο η επένδυση να αφήσει άμεσο οικονομικό αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία και να δημιουργήσει τουλάχιστον 100 μόνιμες θέσεις εργασίας μέσα στην επόμενη τριετία.