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Οι ημερομηνίες και η διαδικασία για τα Open Days της Emirates.

Η Emirates διοργανώνει Open Days στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη τον Ιούνιο, για την πρόσληψη νέων μελών πληρώματος καμπίνας.

Ειδικότερα, η αεροπορική εταιρεία πραγματοποιεί Open Days στις 23 Ιουνίου 2026, στις 9:00 π.μ., στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental στην Αθήνα και στις 25 Ιουνίου, στις 9:00 π.μ., στο ξενοδοχείο Monasty στη Θεσσαλονίκη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρουσιαστούν στο Open Day με ένα ενημερωμένο βιογραφικό στα αγγλικά και μια πρόσφατη φωτογραφία, ενώ συνιστάται να προβούν σε προεγγραφή εδώ για τη διευκόλυνση της διαδικασίας.

Όσοι δεν έχουν υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση, μπορούν να παρουσιαστούν στα ξενοδοχεία Athenaeum Intercontinental στην Αθήνα και Monasty στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις για τη διαδικασία επιλογής είναι διαθέσιμες ΕΔΩ.

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα ενημερώνονται για τον χρόνο των περαιτέρω αξιολογήσεων και συνεντεύξεων την ίδια ημέρα.