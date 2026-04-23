Η ιστορική ελληνική εταιρεία αναψυκτικών ΕΨΑ, που προσφέρει αυθεντικές γεύσεις στο καταναλωτικό κοινό για 100 χρόνια και πλέον, ολοκλήρωσε με επιτυχία το συνολικό εταιρικό της μετασχηματισμό που οδήγησε σε σημαντική μείωση των ζημιών το 2025 και σε δυναμική ανάκαμψη των πωλήσεων και της κερδοφορίας το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Οι πωλήσεις της εταιρείας το 2025 έκλεισαν στα € 12,6εκ., με μερίδιο αγοράς άνω του 11%, ενώ σημειώθηκε σημαντική μείωση των ζημιών σε επίπεδο Ebitda σε σχέση με το 2024, κλείνοντας κοντά στο € 1 εκατ.. Η εταιρεία υλοποιεί ένα τριετές αναπτυξιακό πλάνο επιστροφής στη δυναμική ανάπτυξη και την κερδοφορία για την περίοδο 2026-2029. Ήδη, το πρώτο τρίμηνο του 2026 καταγράφονται τα πρώτα πολύ θετικά αποτελέσματα της σημαντικής δουλειάς των στελεχών και της αξιοπιστίας του επιχειρηματικού πλάνου, με αύξηση πωλήσεων κατά 7% και σχεδόν μηδενικές οι ζημιές επίπεδο Ebitda.

Το Επενδυτικό Ταμείο SMERemediumCap επένδυσε στην εταιρεία στα μέσα του 2023, σε μία περίοδο έντονων χρηματοοικονομικών δυσκολιών της εταιρείας, στηρίζοντας την εξυγίανσή της.

Οι πρόσφατες πρωτοβουλίες δυναμικής επιστροφής της εταιρείας στην αγορά, συμπεριλαμβάνουν την τοποθέτηση νέας διοίκησης υπό την ηγεσία του κ. Βαγγέλη Καλαμπόκα, σημαντική μείωση και εξορθολολογισμό του κόστους λειτουργίας και διάθεσης, δυναμική ανάκαμψη των εξαγωγών, προτεραιοποίηση στις πωλήσεις των παραδοσιακών γεύσεων, νέες εμπορικές συμφωνίες διανομής, κεφαλαιακή στήριξη από το SMERemediumCap και νέα ρευστότητα από την βασική τράπεζα της εταιρείας, την Alpha Bank που στηρίζει το εγχείρημα.

Στο πλαίσιο του συνολικού επανασχεδιασμού των εμπορικών λειτουργιών, από την 01/05/2026 ξεκινά η συνεργασία μας με τον Όμιλο Mantis για τη διανομή και προώθηση των προϊόντων μας όλα τα δίκτυα πανελλαδικά, με εξαίρεση τα supermarkets πανεθνικά, τη Μαγνησία και τις εξαγωγές. Στόχος και των δύο μερών είναι η δυναμική παρουσία και ανάπτυξη πωλήσεων της ΕΨΑ στα παραδοσιακά δίκτυα διανομής.

Εκτιμάται ότι η εταιρεία θα κλείσει το 2026 με θετικό Ebitda και αξιόλογη αύξηση πωλήσεων.

Ο Βασίλης Καλαμπόκας, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΨΑ, δήλωσε σχετικά:

«Η ΕΨΑ εφαρμόζει ένα νέο, στοχευμένο επιχειρηματικό πλάνο, το οποίο εστιάζει στην ουσιαστική βελτίωση της απόδοσής μας μέσα από συγκεκριμένες αλλαγές. Εστιάζουμε σε μια νέα εμπορική προσέγγιση — με σταθμό τη συνεργασία μας με τον Όμιλο Mantis —, στην ανανέωση της επικοινωνίας με το καταναλωτικό κοινό, στον συστηματικό εξορθολογισμό του λειτουργικού μας κόστους και στη δυναμική επέκταση των εξαγωγών μας. Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2026 επιβεβαιώνουν ότι οι κινήσεις αυτές αποδίδουν άμεσα. Με την υποστήριξη του SMERemediumCap συνεχίζουμε με συνέπεια το τριετές πλάνο μας θέτοντας τις βάσεις για μια σταθερή και κερδοφόρα πορεία».

Από την πλευρά του SMERemediumCap, o Γιώργος Μπραΐμης, Senior Investment Partner, υπογραμμίζει πως «Με μια σειρά πρωτοβουλιών, που απέδωσαν ήδη το τελευταίο εξάμηνο, τα αυθεντικά ελληνικά αναψυκτικά της ΕΨΑ, θα ισχυροποιήσουν τη θέση που τους αρμόζει στην ελληνική αγορά, ενώ, υποβοηθούμενα από τις αυξανόμενες εξαγωγές, θα συνεχίσουν να προσφέρουν δροσερές απολαύσεις στους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο».