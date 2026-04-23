Συγκεκριμένα, οι συνδρομητές του Wolt+ θα απολαμβάνουν κάθε μήνα έως και 30 λεπτά δωρεάν χρήσης ηλεκτρικών πατινιών (e-scooter) και ποδηλάτων (e-bike) της Dott. Αντίστοιχα, όσοι χρησιμοποιούν την εφαρμογή της Dott θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν το Wolt+ χωρίς χρέωση για τρεις μήνες.

Η διετής αυτή συνεργασία σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη του προγράμματος Wolt+, μεταμορφώνοντάς το από μια απλή συνδρομητική υπηρεσία εστίασης σε μια πιο ολοκληρωμένη lifestyle εμπειρία, που καλύπτει ολοένα και περισσότερες πτυχές της ζωής στην πόλη, πέρα από τη διανομή και τις αγορές. Παράλληλα, συμβάλλει στη δέσμευση των δύο εταιρειών για ένα πιο βιώσιμο αστικό περιβάλλον, προωθώντας τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και των εκπομπών άνθρακα.

Ήδη, η υπηρεσία προσφέρει οφέλη που αναβαθμίζουν την αγοραστική εμπειρία των καταναλωτών, όπως μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές από δημοφιλή εστιατόρια και καταστήματα.

Πώς Λειτουργεί:

Οι συνδρομητές Wolt+ μπορούν εύκολα να ενεργοποιήσουν το μηνιαίο όφελος της Dott μέσω της εφαρμογής της Wolt, επιλέγοντας "Σύνδεση με Dott." Στη συνέχεια, θα καθοδηγηθούν να συνδέσουν τους λογαριασμούς τους και να ολοκληρώσουν την ενεργοποίηση στην εφαρμογή Dott (δεν χρειάζεται να ανησυχούν αν δεν την έχουν, μπορούν να την κατεβάσουν εύκολα). Κάθε μήνα, το όφελος θα είναι διαθέσιμο ως δωρεάν πάσο (Wolt+ Pass), έτοιμο προς χρήση. Απλά πατώντας "Ενεργοποίηση πάσου," οι συνδρομητές θα μπορούν να ξεκλειδώσουν το όφελος αυτό ανά πάσα στιγμή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Στόχος μας με το Wolt+ ήταν πάντα να κάνουμε την καθημερινότητα των χρηστών μας πιο απλή», δήλωσε η Marianne Vikkula, Head of Wolt. «Η διατροφή και η μετακίνηση αποτελούν βασικές καθημερινές ανάγκες και, μέσω της συνεργασίας με την Dott, ενώνουμε το φαγητό, τις αγορές και τη μετακίνηση σε μία ενιαία εμπειρία, προσφέροντας στους χρήστες μας μεγαλύτερη αξία σε υπηρεσίες που χρησιμοποιούν κάθε μέρα».

Ο Maxim Romain, CEO & Co-Founder της Dott, πρόσθεσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι που ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τη Wolt σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή η συνεργασία είναι ένα καθοριστικό βήμα για την υλοποίηση της αποστολής μας: να φέρουμε τους ανθρώπους πιο κοντά, συνδέοντας τους χρήστες μας με τα μέρη και το φαγητό που αγαπούν σε βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Ενσωματώνοντας τις υπηρεσίες μικροκινητικότητας που διαθέτουμε στην πλατφόρμα της Wolt, δεν προσφέρουμε απλώς αμοιβαία οφέλη, αλλά δημιουργούμε μια πιο απρόσκοπτη, αξιόλογη και ευχάριστη καθημερινότητα για τους κατοίκους των πόλεων μας».