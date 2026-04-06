Ισχυρή ανάπτυξη κατέγραψε ο Όμιλος Quest το 2025, παρουσιάζοντας αύξηση πωλήσεων, λειτουργικής κερδοφορίας και καθαρών κερδών, ενώ παράλληλα ενίσχυσε σημαντικά τη ρευστότητά του μετά την πώληση μέρους του ενεργειακού χαρτοφυλακίου.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα, οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν σε 1,47 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 10,9% σε σχέση με το 2024. Τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν σε 107 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 16,6%, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 71 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη μετά φόρων σε 52,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας επίσης αύξηση σε ετήσια βάση.

Καθοριστικό γεγονός για τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025 αποτέλεσε η πώληση του μεγαλύτερου μέρους των φωτοβολταϊκών σταθμών της Quest Energy τον Δεκέμβριο του 2025, έναντι ποσού περίπου 36 εκατ. ευρώ. Η συναλλαγή αυτή ενίσχυσε σημαντικά τη χρηματοοικονομική θέση του ομίλου, με την καθαρή ταμειακή θέση να διαμορφώνεται σε 107,6 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο δραστηριοτήτων, η εμπορική δραστηριότητα παρουσίασε σημαντική ανάπτυξη, με αύξηση πωλήσεων και κερδών, κυρίως λόγω της ενίσχυσης της διανομής προϊόντων Apple και της ενσωμάτωσης νέων δραστηριοτήτων. Ισχυρή ανάπτυξη καταγράφηκε και στις υπηρεσίες πληροφορικής, όπου η ζήτηση για έργα ψηφιακού μετασχηματισμού σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα παραμένει υψηλή, ενώ περίπου το 50% των εσόδων του κλάδου προέρχεται από το εξωτερικό. Στις ταχυδρομικές υπηρεσίες, η ACS Courier σημείωσε μικρή αύξηση πωλήσεων και βελτίωση κερδοφορίας λόγω αυξημένης παραγωγικότητας.

Αντίθετα, στον τομέα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, τα έσοδα ήταν μειωμένα, κυρίως λόγω περιορισμών στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και χαμηλότερης ηλιοφάνειας, ενώ τα κέρδη επηρεάστηκαν από λογιστικές εγγραφές που σχετίζονται με τη μεταβίβαση του ενεργειακού χαρτοφυλακίου.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε να προτείνει τη διανομή αυξημένου μερίσματος ύψους 0,40 ευρώ ανά μετοχή, συνολικού ποσού περίπου 42 εκατ. ευρώ, λόγω της ισχυρής ρευστότητας που διαθέτει ο όμιλος μετά τις πρόσφατες κινήσεις αναδιάρθρωσης.

Για το 2026, η διοίκηση εκτιμά ότι θα υπάρξει ήπια αύξηση πωλήσεων σε επίπεδο ομίλου, ενώ η λειτουργική κερδοφορία και τα κέρδη προ φόρων αναμένεται να κινηθούν στα ίδια ή ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το 2025, λόγω της πώλησης του μεγαλύτερου μέρους του ενεργειακού κλάδου. Παράλληλα, αναμένεται περαιτέρω ανάπτυξη στις υπηρεσίες πληροφορικής και βελτίωση των ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Η διοίκηση επισημαίνει ότι η ισχυρή χρηματοοικονομική θέση του ομίλου επιτρέπει την αντιμετώπιση πιθανών προκλήσεων, αλλά και την αξιοποίηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών στο μέλλον.