Η Κρήτη και η Μήλος σας περιμένουν για μια αυθεντική Πασχαλινή εμπειρία.

Το ελληνικό Πάσχα είναι μία εξαιρετική ευκαιρία να έρθουμε πιο κοντά σε ανθρώπους, τόπους και αυθεντικές παραδόσεις. Η MINOAN LINES προσκαλεί τους ταξιδιώτες να ζήσουν την ομορφιά των ημερών σε διεθνώς αναγνωρισμένους ελληνικούς προορισμούς. Επιλέξτε τα προνομιακά πακέτα προσφορών και γιορτάσετε οικογενειακά στο παραδοσιακό Ηράκλειο και την Κρήτη από 346€ ή ανακαλύψετε τη γαλήνια ομορφιά της Μήλου από 326€. Οι προσφορές, που ισχύουν για όλον τον Απρίλιο, αφορούν τα δρομολόγια Πειραιάς – Μήλος – Ηράκλειο και αντίστροφα και περιλαμβάνουν εισιτήρια μετ’ επιστροφής για δύο ενήλικες και ένα παιδί έως 12 ετών στην οικονομική θέση και ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο.

Το ταξίδι που αξίζει όσο και ο προορισμός

Το ταξίδι γίνεται κομμάτι της εμπειρίας στα υπερσύγχρονα cruise ferries FESTOS PALACE και KNOSSOS PALACE, όπου οι επιβάτες απολαμβάνουν άνετους χώρους, σύγχρονες υπηρεσίες, απολαυστικό shopping και ποιοτικές γαστρονομικές επιλογές που αναδεικνύουν τη φιλοξενία της MINOAN LINES εν πλω.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πάσχα στο Ηράκλειο και την Κρήτη

Τόπος με παράδοση και ιστορία όπου χτυπά η καρδιά της MINOAN LINES.

Διακεκριμένη στις κατηγορίες “Best Places to Go in Europe” και “Best Places to Eat” από το διεθνές περιοδικό Condé Nast Traveller για το 2026, η Κρήτη αποτελεί έναν από τους πιο αυθεντικούς προορισμούς για πασχαλινές αποδράσεις, συνδυάζοντας μοναδικά την παράδοση, τη φυσική ομορφιά, τον πολιτισμό και τη γαστρονομία. Με αφετηρία το Ηράκλειο, οι επιλογές για τον επισκέπτη μοιάζουν πραγματικά αμέτρητες. Από το εμβληματικό Ενετικό Φρούριο Κούλε και τα Ενετικά Τείχη, έως το Αρχαιολογικό, το Ιστορικό και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, αλλά και τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, η πόλη προσφέρει ένα ταξίδι στον χρόνο.

Στο ιστορικό κέντρο του Ηρακλείου ξεχωρίζουν η Λότζια (όπου σήμερα στεγάζεται το Δημαρχείο της πόλης), η Βασιλική του Αγίου Μάρκου, ο Ναός του Αγίου Τίτου και η Κρήνη Μοροζίνι. Σε κοντινή απόσταση, το Cretaquarium στις Γούβες αποτελεί ιδανική επιλογή για όλες τις ηλικίες, ενώ η εξερεύνηση επεκτείνεται από τη Φαιστό και την παραλία των Ματάλων, μέχρι το Ρέθυμνο και τη λίμνη Κουρνά, τον Ψηλορείτη, την Ελούντα και τη Σπιναλόγκα, τον Άγιο Νικόλαο, την Αγία Πελαγία και τα Μάλια.

Στην Κρήτη, η οποία έχει ανακηρυχθεί Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026 από το Διεθνές Ινστιτούτο Γαστρονομίας, Πολιτισμού, Τεχνών και Τουρισμού, η πασχαλινή παράδοση και η γαστρονομία πορεύονται μαζί, προσφέροντας μια αυθεντική εμπειρία γεμάτη αρώματα και γεύσεις. Την ξακουστή άλλωστε κρητική κουζίνα θα απολαύσετε από την πρώτη στιγμή του ταξιδιού σας καθώς στα πλοία της MINOAN LINES προσφέρεται πιστοποιημένο Κρητικό Μενού και πολλές νηστίσιμες επιλογές.

Πάσχα στη Μήλο

Σε μόλις τέσσερις ώρες, ο επισκέπτης συναντά ένα νησί που διατηρεί την αυθεντικότητά του πριν την καλοκαιρινή ένταση.

Την άνοιξη και το Πάσχα, πριν την καλοκαιρινή πολυκοσμία, η Μήλος αποκαλύπτει την πιο αυθεντική και γοητευτική πλευρά της. Η καθημερινή σύνδεση που ολόχρονα προσφέρει η MINOAN LINES μεταξύ Πειραιά, Μήλου και Ηρακλείου καθιστά το νησί έναν ιδιαίτερα προσιτό πασχαλινό προορισμό, για να οργανώσετε εύκολα και άνετα την απόδρασή σας. Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, η Μήλος αποκτά μια κατανυκτική ατμόσφαιρα, με τα τοπικά έθιμα και τις δεκάδες εκκλησίες, τις καμπάνες και τα βεγγαλικά της Ανάστασης στο λιμάνι του Αδάμαντα.

Η Πλάκα και ο Αδάμαντας καθώς και τα Πολλώνια, ο Τριοβάσαλος, τα Μανδράκια, ο Φυροπόταμος και το Κλήμα με τις πολύχρωμες οικίες (Σύρματα) και οι δεκάδες παρθένες παραλίες, διατηρούν αναλλοίωτη την αυθεντικότητα του νησιού. Αποκαλύπτουν στον επισκέπτη τον κυκλαδίτικο τρόπο ζωής σε έναν τόπο με διεθνή απήχηση, καθώς το 2025 η Μήλος αναδείχθηκε από το Condé Nast Traveller ως “Best Greek Island to Visit”.

Η ιστορία του νησιού αποτυπώνεται σε σημαντικά σημεία ενδιαφέροντος, όπως οι μοναδικές Κατακόμβες της Μήλου, το Ρωμαϊκό Θέατρο με εντυπωσιακή θέα στον κόλπο της Μήλου, το Αρχαιολογικό Μουσείο στην Πλάκα που στεγάζεται σε νεοκλασικό κτίριο του Ε.Τσίλλερ, και τον προϊστορικό οικισμό της Φυλακωπής.

Καθημερινά δρομολόγια στη Γραμμή Πειραιάς – Μήλος – Ηράκλειο, με έκτακτα ημερήσια δρομολόγια την εορταστική περίοδο.

Συμπληρωματικά στα καθημερινά βραδινά δρομολόγια, η MINOAN LINES προσθέτει έκτακτες ημερήσιες πρωινές αναχωρήσεις στο δρομολόγιο Πειραιάς – Μήλος – Ηράκλειο και αντίστροφα.*

Ημερήσια Δρομολόγια: στις 9.30 π.μ. από τον Πειραιά και το Ηράκλειο με άφιξη στον τελικό προορισμό στις 18.45. Στο λιμάνι της Μήλου το πλοίο φτάνει στις 13.30 από τον Πειραιά και στις 13.50 από το Ηράκλειο.

Ημερομηνίες: * Σάββατο του Λαζάρου 4/04, Μ. Τετάρτη 8/04, Μ. Πέμπτη 9/04, Τρίτη του Πάσχα 14/04, Κυριακή του Θωμά 19/04.

Βραδινά δρομολόγια *: Καθημερινά στις 21:00 από τον Πειραιά και το Ηράκλειο, με άφιξη στον τελικό προορισμό στις 06:30 το επόμενο πρωί, με ενδιάμεσες προσεγγίσεις, στη Μήλο, στη 01:00 π.μ. από τον Πειραιά και στις 01:40 π.μ. από το Ηράκλειο.

*Σε όλα τα βραδινά δρομολόγια υπάρχει προσέγγιση στη Μήλο, με εξαίρεση τα βραδινά δρομολόγια που την επόμενη ημέρα υπάρχει ημερήσιο δρομολόγιο

Εγγραφείτε εύκολα και γρήγορα στο MINOAN LINES BONUS CLUB

Επωφεληθείτε από τα προνόμια του μέλους & ταξιδέψτε το Πάσχα στην Κρήτη & τη Μήλο

Με το πρόγραμμα επιβράβευσης MINOAN LINES Bonus Club κάθε φορά που ταξιδεύετε συλλέγετε πόντους και κερδίζετε μοναδικά προνόμια, απολαμβάνοντας ειδικές προσφορές, εκπτώσεις ακόμα και δωρεάν εισιτήρια.

Γιατί όταν σκέφτεσαι ταξίδι, σκέφτεσαι MINOAN LINES!