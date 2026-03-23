Δύο χρυσά, ένα ασημένιο και ένα χάλκινο βραβείο για πρωτοποριακές ενέργειες που συνδύασαν τεχνολογία, δημιουργικότητα και στρατηγικές συνεργασίες.

Η BAT Hellas κατέκτησε τέσσερις σημαντικές διακρίσεις στα Influencer Marketing Awards 2026, επιβεβαιώνοντας τον σταθερό προσανατολισμό της στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών που αξιοποιούν την τεχνολογία, τη δημιουργικότητα και την αξία των συνεργασιών με φορείς γύρω από τον πολιτισμό, καθώς και καταξιωμένους δημιουργούς περιεχομένου. Τα βραβεία αφορούν δύο ξεχωριστές ενέργειες, οι οποίες υλοποιήθηκαν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ ξεχώρισαν για τον συνδυασμό καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων αυθεντικού τρόπου αφήγησης από την κοινότητα των δημιουργών περιεχομένου.

Η πρωτοβουλία “glo up the city” τιμήθηκε με δύο χρυσά βραβεία στις κατηγορίες Most Innovative Campaign with Influencers και Best Use of AI in Influencer Marketing. Η δράση αυτή γεννήθηκε στην Αθήνα μέσα από τη σύμπραξη με το Athens Digital Arts Festival (ADAF) και τον διεθνώς αναγνωρισμένο καλλιτέχνη Νικόλαο ΑΩ με σκοπό τη δημιουργία ενός ψηφιακού έργου. Αναδείχθηκε έτσι, ένας νέος τρόπος αλληλεπίδρασης με τον δημόσιο χώρο, μέσα από ένα έργο τέχνης που επιστράτευσε την τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας (AR) και πυροδότησε τη δημιουργία πρωτότυπου περιεχομένου, ενεργοποιώντας τους δημιουργούς σε έναν ρόλο «συνοδηγών» αυτής της καινοτόμου εμπειρίας.

Παράλληλα, η δεύτερη δράση “glo up like a pro” έλαβε ασημένιο βραβείο στην κατηγορία Best Occasion-based Influencer Marketing και χάλκινο βραβείο στο Best Use of Instagram for Influencer Marketing. Η συγκεκριμένη ενέργεια πραγματοποιήθηκε στο Tomorrowland, στο Βέλγιο, ένα από τα κορυφαία μουσικά φεστιβάλ διεθνώς. Η συνεργασία με Έλληνες δημιουργούς ανέδειξε αυτή τη μοναδική φεστιβαλική εμπειρία με δημιουργικό περιεχόμενο μέσα από σύγχρονες μορφές ψηφιακής αφήγησης.

Η Διευθύντρια Μάρκετινγκ της BAT για την Ελλάδα, τη Μάλτα, την Κύπρο και το Ισραήλ, Νατάσα Γκογκορώση, δήλωσε: «Οι διακρίσεις αυτές αποτυπώνουν τη σταθερή μας επιλογή να συνεργαζόμαστε με θεσμούς, καλλιτέχνες και δημιουργούς που εκφράζουν το σύγχρονο ψηφιακό και πολιτιστικό περιβάλλον. Μέσα από συνέργειες που συνδυάζουν τεχνολογία, δημιουργική σκέψη και υψηλή αισθητική επιδιώκουμε να προσφέρουμε δράσεις με ουσία, σύγχρονο χαρακτήρα και υπεύθυνη προσέγγιση.»

Η αναγνώριση της BAT Hellas στα Influencer Marketing Awards 2026 αναδεικνύει τη συνέπεια της εταιρείας στην υιοθέτηση σύγχρονων πρακτικών επικοινωνίας και ενισχύει την προσήλωση της στη δύναμη της καινοτομίας και της συνεργασίας ως βασικών μοχλών εξέλιξης.