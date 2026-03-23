Η συνεργασία ενισχύει τον ρόλο της Metlen ως στρατηγικού συνεργάτη της Naval Group στην εφοδιαστική αλυσίδα ναυπηγικών και αμυντικών προγραμμάτων.

Μνημόνιο Συνεργασίας για τη διερεύνηση μελλοντικών συνεργασιών στον τομέα των υποβρυχίων και των πλοίων επιφανείας υπέγραψαν η Metlen και η γαλλική Naval Group, ενισχύοντας περαιτέρω τη βιομηχανική συνεργασία Ελλάδας και Γαλλίας στον αμυντικό τομέα και ανοίγοντας προοπτικές για κοινή συμμετοχή σε διεθνή εξοπλιστικά προγράμματα.

Η συμφωνία υπογράφηκε στις 19 Μαρτίου 2026 στις εγκαταστάσεις της M Technologies, του αμυντικού βραχίονα της Metlen, και αποτελεί συνέχεια της ήδη υφιστάμενης συνεργασίας των δύο εταιρειών στο πλαίσιο του προγράμματος φρεγατών FDI για το Πολεμικό Ναυτικό. Μέσω του νέου μνημονίου, οι δύο πλευρές θα εξετάσουν τη διεύρυνση της συνεργασίας τους σε νέα ναυτικά προγράμματα, τόσο σε πλοία επιφανείας όσο και σε υποβρύχια, με στόχο τη συμμετοχή σε έργα για διεθνείς αγορές.

Η συνεργασία ενισχύει τον ρόλο της Metlen ως στρατηγικού συνεργάτη της Naval Group στην εφοδιαστική αλυσίδα ναυπηγικών και αμυντικών προγραμμάτων. Ήδη η Naval Group αξιοποιεί την τεχνογνωσία της Metlen στην κατασκευή βασικών μεταλλικών τμημάτων για τις φρεγάτες FDI που κατασκευάζονται για το ελληνικό και το γαλλικό ναυτικό, ενώ εξετάζεται η επέκταση της συνεργασίας και σε άλλες ναυτικές πλατφόρμες.

Η συμφωνία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της ελληνικής βιομηχανικής συμμετοχής στα προγράμματα της Naval Group, η οποία ξεκίνησε το 2022 με το πρόγραμμα των φρεγατών FDI. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν ήδη περισσότερες από 70 ελληνικές εταιρείες, οι οποίες έχουν ενταχθεί στην εφοδιαστική αλυσίδα της γαλλικής εταιρείας και συμμετέχουν σε κατασκευαστικά και τεχνολογικά έργα για γαλλικά και εξαγωγικά προγράμματα.

Παράλληλα, η Metlen συνεχίζει να επενδύει στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας μέσω της ανάπτυξης του βιομηχανικού κόμβου αμυντικής παραγωγής στον Βόλο, όπου δημιουργείται συγκρότημα έξι εργοστασίων για την υποστήριξη μεγάλων ευρωπαϊκών αμυντικών προγραμμάτων. Μέσω των επενδύσεων αυτών, η εταιρεία επιδιώκει να ενισχύσει τη συμμετοχή της σε ευρωπαϊκά εξοπλιστικά προγράμματα, να επεκτείνει τη βιομηχανική της δραστηριότητα και να συμβάλει στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης στον τομέα της άμυνας.