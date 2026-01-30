Ο ΟΤΕ καθίσταται αποκλειστικά υπεύθυνος για την ανάπτυξη δικτύων οπτικής ίνας πολύ υψηλών ταχυτήτων σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, στο πλαίσιο του UFBB.

Την ολοκλήρωση της εξαγοράς του 100% της TERNA FIBER ανακοίνωσε χθες ο ΟΤΕ, αναλαμβάνοντας πλέον στο σύνολό του το μεγαλύτερο τηλεπικοινωνιακό έργο Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στη χώρα, που αφορά το πρόγραμμα «Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας – Ultra-Fast Broadband (UFBB)».

Με τη συμφωνία, ο ΟΤΕ καθίσταται αποκλειστικά υπεύθυνος για την ανάπτυξη δικτύων οπτικής ίνας πολύ υψηλών ταχυτήτων σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, στο πλαίσιο του UFBB. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 726,8 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ, χρηματοδοτείται κατά 244,4 εκατ. ευρώ από πόρους του ΕΣΠΑ και προβλέπει την κάλυψη περίπου 830.000 νοικοκυριών και επιχειρήσεων με ταχύτητες έως 1 Gbps. Στο αντικείμενό του περιλαμβάνεται και η σύνδεση περίπου 10.000 δημόσιων κτιρίων, όπως σχολεία και δομές υγείας. Πρόκειται για έργο στρατηγικής σημασίας, καθώς αφορά περιοχές όπου δεν υφίσταται επαρκές εμπορικό ενδιαφέρον για ιδιωτικές επενδύσεις.

Η εξαγορά πραγματοποιήθηκε σε δύο στάδια. Τον Νοέμβριο του 2025 ο ΟΤΕ απέκτησε από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το 100% της θυγατρικής «Έργα Υποδομής Ευρυζωνικότητας Μ.Α.Ε.», η οποία κατείχε το 50,1% της TERNA FIBER. Χθες ολοκληρώθηκε και η απόκτηση του υπολοίπου 49,9% από την Grid Telecom, θυγατρική του ΑΔΜΗΕ, με αποτέλεσμα ο ΟΤΕ να ελέγχει πλέον πλήρως την εταιρεία.

Το πρόγραμμα UFBB χωρίζεται σε επτά γεωγραφικές ζώνες. Ο ΟΤΕ υλοποιεί ήδη έργα οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι (FTTH) στις ζώνες 1, 3 και 7, βάσει συμβάσεων που έχουν υπογραφεί με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης από τον Ιούνιο του 2023. Για τις υπόλοιπες τέσσερις ζώνες ανάδοχος είχε αναδειχθεί η TERNA FIBER, χωρίς ωστόσο να έχουν υπογραφεί οι σχετικές συμβάσεις. Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς, ο ΟΤΕ αναλαμβάνει πλέον και αυτές τις ζώνες, συγκεντρώνοντας το σύνολο του έργου UFBB υπό ενιαία διοίκηση και διαχείριση.