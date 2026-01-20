Η διασυνοριακή μετατροπή του ΟΠΑΠ αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός περίπου τριών μηνών από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται η επιχειρηματική συνένωση της Allwyn International AG με την ΟΠΑΠ Α.Ε., μετά την απόφαση των διοικητικών συμβουλίων των δύο εταιρειών να άρουν την αίρεση που προέβλεπε ανώτατο όριο 5% στην άσκηση του δικαιώματος εξόδου των μετόχων. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται καθοριστική για την πρόοδο της συναλλαγής, η οποία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026, υπό την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν όλες οι απαραίτητες ρυθμιστικές εγκρίσεις.

Η απόφαση αφορά το δικαίωμα εξόδου έναντι χρηματικού ανταλλάγματος, το οποίο έχουν οι μέτοχοι του ΟΠΑΠ που καταψήφισαν το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 7ης Ιανουαρίου 2026, θέμα που σχετιζόταν με τη σχεδιαζόμενη διασυνοριακή μετατροπή της εταιρείας. Το τίμημα για την άσκηση του δικαιώματος εξόδου έχει οριστεί στα 19,04 ευρώ ανά μετοχή. Μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, συνολικά 50.154.474 μετοχές του ΟΠΑΠ έφεραν το συγκεκριμένο δικαίωμα.

Μέχρι πρότινος, η υλοποίηση της συναλλαγής τελούσε υπό την αίρεση ότι οι μέτοχοι που θα ασκούσαν έγκυρα το δικαίωμα εξόδου δεν θα εκπροσωπούσαν ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου του ΟΠΑΠ. Με τη σημερινή απόφαση, η αίρεση αυτή καταργείται και η συναλλαγή μπορεί να προχωρήσει ανεξάρτητα από τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες θα ασκηθεί τελικά το δικαίωμα εξόδου.

Σύμφωνα με τις εταιρείες, η συνενωμένη οντότητα διαθέτει επαρκείς μηχανισμούς χρηματοδότησης και ρευστότητα, ώστε να καλύψει τόσο την ενδεχόμενη άσκηση του δικαιώματος εξόδου όσο και τη διανομή μερίσματος ύψους 0,80 ευρώ ανά μετοχή που έχει ανακοινωθεί για τους μετόχους που θα παραμείνουν μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Οι μέτοχοι που θα επιλέξουν να ασκήσουν το δικαίωμα εξόδου, είτε για το σύνολο είτε για μέρος των μετοχών τους, δεν θα μπορούν να πραγματοποιούν συναλλαγές στις αντίστοιχες μετοχές κατά το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την καταβολή του χρηματικού ανταλλάγματος και δεν θα δικαιούνται το συγκεκριμένο μέρισμα.

Η διασυνοριακή μετατροπή του ΟΠΑΠ αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός περίπου τριών μηνών από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ενώ η καταβολή του χρηματικού ανταλλάγματος προς τους μετόχους που θα ασκήσουν το δικαίωμα εξόδου θα πραγματοποιηθεί εντός ενός μηνός από την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, Allwyn και ΟΠΑΠ στοχεύουν στη δημιουργία της δεύτερης μεγαλύτερης εισηγμένης εταιρείας τυχερών παιχνιδιών παγκοσμίως, με ισχυρή παρουσία στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική και δραστηριότητα σε λοταρίες, αθλητικό στοίχημα, iGaming και casual gaming.

Σχολιάζοντας τη σημερινή ανακοίνωση, ο Karel Komarek, ιδρυτής και πρόεδρος της Allwyn και της KKCG Group AG, δήλωσε: «Η σημερινή απόφαση αποτελεί καθοριστικό βήμα για τη συνένωση της Allwyn και του ΟΠΑΠ, η οποία θα επιταχύνει την προώθηση καινοτομιών και την περαιτέρω βελτίωση της πρότασής μας προς τους πελάτες. Για τους επενδυτές, η εξέλιξη αυτή αποτελεί ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια εταιρεία με σαφή στρατηγική δυναμική ως προς την υλοποίηση του οράματός της, το οποίο είναι να καταστεί η κορυφαία παγκοσμίως εταιρεία διασκέδασης και τυχερών παιχνιδιών, με έμφαση στις λοταρίες».

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Allwyn, Robert Chvatal, ανέφερε: «Η συναλλαγή αυτή αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για την εξέλιξη της Allwyn. Τα τελευταία δεκατρία χρόνια, έχουμε μετατραπεί από μια ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία-διεκδικητή σε μια διεθνή και διαφοροποιημένη ηγετική εταιρεία, με ισχυρό ιστορικό επιτυχιών ως προς την καινοτομία και την υλοποίηση στόχων. Πλέον, εισερχόμαστε στο επόμενο κεφάλαιό μας, με ακόμη μεγαλύτερη φιλοδοξία και αυτοπεποίθηση».

Τέλος, ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ, Jan Karas, σημείωσε: «Η συνένωση του ΟΠΑΠ με την Allwyn θα δημιουργήσει έναν παγκόσμιο παίκτη στον τομέα των λοταριών και των τυχερών παιχνιδιών, που θα είναι εισηγμένος στην Ελλάδα και θα έχει ιδιαίτερα σημαντική κλίμακα, διαφοροποίηση και προοπτικές ανάπτυξης. Η συναλλαγή αυτή αποτελεί ένα φυσικό βήμα εξέλιξης μιας σχέσης που έχει στηριχθεί σε κοινούς στόχους και φιλοδοξίες».