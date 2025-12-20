Επενδύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς και υποδομές τελευταίας τεχνολογίας αναβαθμίζουν την εμπειρία των συνδρομητών και ενισχύουν τη θέση της Ελλάδας στον διεθνή ψηφιακό χάρτη.

Επενδύσεις σε Δίκτυα και Υποδομές υψηλής αξίας Η ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών συνεχίζεται με ισχυρό ρυθμό και βάσει προγραμματισμού. Μέχρι το τέλος του 2025, η εταιρεία θα έχει εγκαταστήσει 500.000 γραμμές FTTH.

Στην κινητή τηλεφωνία, το δίκτυο 5G της Vodafone καλύπτει σήμερα το 95% του πληθυσμού της χώρας, φτάνοντας σε 249 πόλεις και 71 νησιά. Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί ποιοτικές ενισχύσεις με επενδύσεις για τηλεπικοινωνιακή κάλυψη σε κομβικές υποδομές της χώρας, όπως αεροδρόμια, λιμάνια, αυτοκινητοδρόμους (Εγνατία Οδός), πλοία (ήδη το δίκτυο 5G της Vodafone καλύπτει το 65% των πλοίων που εξυπηρετούν τη νησιωτική Ελλάδα).

Με επενδύσεις, ως όμιλος, σε περισσότερα από 80 υποβρύχια καλώδια στον κόσμο, η Vodafone είναι ένας εκ των 2 μεγαλύτερων παικτών στον τομέα μετά τους OTT που άρχισαν να χτίζουν τα δικά τους δίκτυα. Τα υποθαλάσσια καλώδια δεν είναι απλώς υποδομές, αλλά στρατηγικά περιουσιακά στοιχεία που καθορίζουν την ψηφιακή κυριαρχία χωρών και ηπείρων. Υπό το πρίσμα των σύγχρονων προκλήσεων, είναι αναγκαία η ανάπτυξη και επέκταση εναλλακτικών διαδρομών μεταφοράς δεδομένων, τόσο υποθαλάσσιων όσο και χερσαίων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Vodafone είναι πραγματικά στην πρώτη γραμμή ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει ενεργό ρόλο στο διεθνές ψηφιακό οικοσύστημα. Με τις νέες προσαιγιαλώσεις διεθνών καλωδιακών συστημάτων στον υπερσύγχρονο σταθμό στο Τυμπάκι Κρήτης, η εταιρεία ενισχύει τη συνδεσιμότητα της χώρας και δημιουργεί τις βάσεις για ένα πιο ισχυρό, διασυνδεδεμένο μέλλον, αυξάνοντας τη χωρητικότητα, την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο μεταξύ της Ελλάδας και του υπόλοιπου κόσμου. Εμπορικές επιδόσεις Το καταναλωτικό κοινό δείχνει αξιοσημείωτη ανταπόκριση στις τεχνολογίες νέας γενιάς, των οποίων η διείσδυση αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς. Καθώς επεκτείνεται το δίκτυο FTTH, όλο και περισσότεροι πελάτες μεταβαίνουν σε οπτικές ίνες. Συγκεκριμένα, η Vodafone έχει υπερδιπλασιάσει τις ενεργές συνδέσεις FTTH σχέση με έναν χρόνο πριν , ενώ αντίστοιχη δυναμική παρατηρείται και στο Fixed Wireless Access .

Επιπλέον, είναι χαρακτηριστικό ότι τα converged νοικοκυριά αυξήθηκαν σημαντικά σε σχέση με πέρυσι .

Στον πυλώνα της ψυχαγωγίας, το Vodafone TV συνέχισε τη σταθερά ανοδική του πορεία σημειώνοντας ετήσια ανάπτυξη της τάξεως του 10%.

Στο τομέα της λιανικής, η εταιρία έχει προχωρήσει στην ανακαίνιση 50 καταστημάτων της, η οποία και θα συνεχιστεί μέσα στο ερχόμενο έτος. Στον τομέα των εταιρικών πελατών : Το Vodafone Business αναπτύσσεται με ρυθμό πάνω από 30% στις υπηρεσίες ΙοΤ και ICT, κάτι που αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη των εταιρικών πελατών και την αξία των λύσεων που προσφέρει. Μέσα από μεγάλα έργα ICT, η Vodafone υποστηρίζει την ψηφιοποίηση του Δημοσίου και των επιχειρήσεων.

Δίκτυα και Υποδομές Η Vodafone συνεχίζει να επενδύει συστηματικά και με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, με ένα πλάνο €1 δισ. έως το 2029, σε σύγχρονα δίκτυα και κορυφαίες υπηρεσίες τεχνολογίας, επικοινωνίας και ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια, που μεταμορφώνουν την ψηφιακή εμπειρία των συνδρομητών. Στο δίκτυο FTTH , στόχος είναι τα 850.000 homes passed μέχρι το 2027. Στο 5G , τον Μάρτιο του 2026 η πληθυσμιακή κάλυψη θα ανέλθει στο 96%, ενώ την ίδια περίοδο αναμένεται και το network readiness για το 5GSA.

Τα καλωδιακά συστήματα IEX και 2Africa, από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, ήταν μόνο η αρχή, καθώς ο σταθμός του Τυμπακίου θα αναβαθμιστεί μέσα στο επόμενο έτος προκειμένου να μπορεί να υποδεχθεί κι άλλα διεθνή δίκτυα μεταφοράς δεδομένων.



Εμπορικοί στόχοι Φιλοδοξία της Vodafone είναι να αποτελεί τον συνεργάτη επιλογής και εμπιστοσύνης , ιδιωτών και επιχειρήσεων, για όλες τις υπηρεσίες επικοινωνίας και τεχνολογίας, προσφέροντας λύσεις και προσδίδουν αξία στην καθημερινότητα των συνδρομητών.

Στόχος είναι η διατήρηση της ισχυρής θέσης στην αγορά κινητής, και η ενίσχυση της θέση στη σταθερή, με προτεραιότητα στη μετάβαση των πελατών στο FTTH έτσι ώστε η χώρα να πλησιάσει τον μέσο όρο της Ευρώπης και να επιτύχει τους στόχους ψηφιοποίσής της.

Στον τομέα των εταιρικών πελατών , η στρατηγική του Vodafone Business είναι να αποτελεί τον συνεργάτη εμπιστοσύνη που καθοδηγεί τις ελληνικές επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες και κομβικές λειτουργίες του Κράτους, στην ψηφιακή τους μετάβαση. Οι μεγάλοι οργανισμοί επενδύουν δυναμικά σε cloud, security και λύσεις AI. Και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, έχουν σήμερα περισσότερες ευκαιρίες από ποτέ να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και ανθεκτικές στις προκλήσεις του μέλλοντος, υιοθετώντας ψηφιακά εργαλεία προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους.

Προτεραιότητα είναι, επίσης, η περαιτέρω βελτίωση της εμπειρίας των πελατών (ιδιωτών και επιχειρήσεων) σε όλα τα σημεία επαφής, με αναβάθμιση συστημάτων και απλοποίηση διαδικασιών που μεταμορφώνουν την ψηφιακή εμπειρία των συνδρομητών. Σε αυτό το πλαίσιο, καθοριστική θα είναι και η συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία αξιοποιείται και για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των δικτύων.