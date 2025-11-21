Η συνεργασία αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευση των δύο μερών να εξελίσσονται συνεχώς, και να δημιουργούν αξία στην καθημερινότητα των πελατών τους.

Η Πειραιώς και το Freenow ανακοινώνουν νέα στρατηγική συνεργασία, εντάσσοντας τις καθημερινές μετακινήσεις μέσω του Freenow στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης Yellow. Η συνεργασία αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευση των δύο μερών να εξελίσσονται συνεχώς, και να δημιουργούν αξία στην καθημερινότητα των πελατών τους, προσφέροντας εμπειρίες που συνδυάζουν καινοτομία, ευκολία και αξιοπιστία.

Οι πελάτες της Πειραιώς, που είναι Μέλη του Yellow, κάθε φορά που κάνουν διαδρομές Freenow και πληρώνουν μέσω app με κάρτες της Τράπεζας που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, θα κερδίζουν yellows για τις μετακινήσεις τους. Παράλληλα, θα μπορούν να μειώσουν την αξία των διαδρομών τους αποκτώντας δωροεπιταγές Freenow, μέσω του Yellow app.*

Η κα Άσπα Τοπαλίδου, Γενική Διευθύντρια της Freenow Ελλάδας, ανέφερε: «Στη Freenow, δημιουργούμε συνεργασίες που προσφέρουν προστιθέμενη αξία στους χρήστες μας. Η συνεργασία με την Πειραιώς επιτρέπει στους επιβάτες να αξιοποιούν τα οφέλη του Προγράμματος Επιβράβευσης Yellow, κάνοντας κάθε διαδρομή πιο συμφέρουσα και ευχάριστη».

Η συνεργασία ξεκινάει από 20 Νοεμβρίου 2025, δίνοντας στα μέλη του Yellow και τους χρήστες του Freenow την ευκαιρία να απολαμβάνουν μοναδικές διαδρομές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

*Κάθε δωροεπιταγή είναι έγκυρη για μία διαδρομή ταξί στην Ελλάδα, η οποία πρέπει να έχει κρατηθεί και πληρωθεί μέσω Freenow, εντός 30 ημερών από την πίστωση της δωροεπιταγής στον λογαριασμό Freenow του χρήστη.