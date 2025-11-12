Με το σύνθημα «Using AI to power the future, together», η τράπεζα δημιουργεί ένα φόρουμ διαλόγου.

Η Alpha Bank φέρνει στο προσκήνιο την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, διοργανώνοντας το πρώτο Innovation Day αφιερωμένο στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI). Με το σύνθημα «Using AI to power the future, together», η τράπεζα δημιουργεί ένα φόρουμ διαλόγου που ενώνει το fintech οικοσύστημα, αναδεικνύοντας την ηγετική της θέση σε μια εποχή ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων που επηρεάζουν την οικονομία και την κοινωνία στο σύνολό τους.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Νοεμβρίου στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση, παρουσία του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου και του CEO της Alpha Bank, Βασίλη Ψάλτη. Περισσότεροι από 150 συμμετέχοντες από τον χώρο της επιχειρηματικότητας και της τεχνολογίας θα παρακολουθήσουν τις εργασίες, ενώ την κεντρική ομιλία θα εκφωνήσει ο Tey Bennerman, διεθνώς αναγνωρισμένος AI Strategy Leader.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο πάνελ συζητήσεων. Στο πρώτο, με συντονιστή τον Γιώργο Νουνέση, Partner στην ΕΥ, θα συμμετάσχουν υψηλόβαθμα στελέχη από τις συστημικές τράπεζες της χώρας. Το δεύτερο πάνελ, υπό τον συντονισμό του Γιώργου Παπαδημητράκη, Διευθυντή της EPAM, θα φιλοξενήσει εκπροσώπους σημαντικών επιχειρήσεων από διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας.

Στο Innovation Day θα συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι από venture capitals και startups, καθώς και οι στρατηγικοί συνεργάτες της διοργάνωσης, όπως η Endeavor Greece. Οι συζητήσεις θα εστιάσουν στον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης ως μοχλού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων και ενίσχυσης του ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος.

Κεντρικό στοιχείο της εκδήλωσης θα είναι η τελική φάση του διαγωνισμού FinQuest, όπου οι φιναλίστ θα παρουσιάσουν τις καινοτόμες ΑΙ λύσεις τους. Οι προτάσεις καλύπτουν ευρύ φάσμα εφαρμογών —από τον αγροδιατροφικό τομέα και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, έως τον τουρισμό, τη βελτιστοποίηση της επιχειρησιακής λειτουργίας και τον αθλητισμό— αναδεικνύοντας τον δυναμισμό της ελληνικής νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η κριτική επιτροπή του FinQuest περιλαμβάνει στελέχη από την Alpha Bank, την UniCredit, την Endeavor Greece, την IBM, τη Microsoft και τη BigPi Ventures. Συγκεκριμένα, συμμετέχουν οι Σπύρος Τζαμτζής (Chief Information Officer), Μάριος Καλότυχος (Chief of Strategy & Investments), Roberto Zuccaro (UniCredit), Παναγιώτης Καραμπίνης (Endeavor Greece), Δημήτρης Πρίμπας (IBM), Γιάννα Ανδρονοπούλου (Microsoft) και Μάρκο Βερέμης (BigPi Ventures).

Θα απονεμηθούν τρία βραβεία: το πρώτο βραβείο των 15.000 ευρώ από την Alpha Bank, το δεύτερο των 10.000 ευρώ από την IBM, και ένα τρίτο βραβείο που περιλαμβάνει πακέτο υπηρεσιών και εργαλείων για startups από τη Microsoft. Επιπλέον, η EPAM θα προσφέρει σε όλους τους νικητές τρεις εβδομάδες δωρεάν τεχνολογικής συμβουλευτικής.

Ο Μιχάλης Τσαρμπόπουλος, Chief Digital and Technology Officer της Alpha Bank, δήλωσε: «Στην Alpha Bank έχουμε επιλέξει να κινηθούμε στρατηγικά, αξιοποιώντας το AI μέσα από μια value-based προσέγγιση, τόσο στις εσωτερικές μας διαδικασίες όσο και στις σχέσεις με τους πελάτες. Το Innovation Day και ο διαγωνισμός FinQuest αποτελούν απτές αποδείξεις της δέσμευσής μας να επενδύουμε στην Τεχνητή Νοημοσύνη και στα ταλέντα που διαθέτει η χώρα μας σε αυτόν τον πολλά υποσχόμενο τομέα».

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί και μέσω live streaming, δίνοντας τη δυνατότητα στο ευρύ κοινό να παρακολουθήσει τις παρουσιάσεις και τις συζητήσεις γύρω από το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης και της καινοτομίας στην Ελλάδα.