Το καθαρό έσοδο από τόκους σημείωσε ανοδική πορεία και στο τρίτο τρίμηνο, ενισχυόμενο για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, φτάνοντας τα 402 εκατ. ευρώ.

Η Alpha Bank ανακοίνωσε ιστορικά υψηλή κερδοφορία για το 9μηνο του 2025, καταγράφοντας καθαρά κέρδη 704 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 44% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, γεγονός που επιβεβαιώνει την επιτυχημένη πορεία του στρατηγικού της σχεδίου και τη διαρκή ενίσχυση των βασικών της μεγεθών . Τα κέρδη της τράπεζας αντιστοιχούν ήδη στο 75% του ετήσιου στόχου, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 0,27 ευρώ και η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων στο 13,9%, υπογραμμίζοντας την αποτελεσματική διαχείριση του ισολογισμού.

Το καθαρό έσοδο από τόκους σημείωσε ανοδική πορεία και στο τρίτο τρίμηνο, ενισχυόμενο για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, φτάνοντας τα 402 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την υπέρβαση του χαμηλότερου σημείου στον κύκλο εσόδων από τόκους και αντανακλά τόσο την αποκλιμάκωση του κόστους καταθέσεων όσο και τον αυξημένο όγκο χρηματοδοτήσεων . Παράλληλα, στο σκέλος των προμηθειών καταγράφηκε οριακή κάμψη στο τρίτο τρίμηνο λόγω έκτακτων εσόδων του προηγούμενου τριμήνου από τη συνεργασία με τη Visa, ωστόσο στο σύνολο του 9μήνου τα έσοδα προμηθειών αυξήθηκαν κατά 14%. Σημαντική συμβολή είχαν οι υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίων, οι οποίες κατέγραψαν άνοδο 45% σε ετήσια βάση, καθώς και οι επιχειρηματικές χορηγήσεις.

Η καθαρή πιστωτική επέκταση έφτασε τα 2,2 δισ. ευρώ στο 9μηνο, με 700 εκατ. ευρώ να προέρχονται μόνο από το τρίτο τρίμηνο. Οι επιχειρηματικές χορηγήσεις αποτέλεσαν τον βασικό μοχλό ανάπτυξης, ενώ το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε κατά 13%, αποτυπώνοντας την ισχυρή ζήτηση και την επιταχυνόμενη δραστηριότητα χρηματοδοτήσεων . Η κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας παρέμεινε ιδιαίτερα ισχυρή, με τον δείκτη CET1 στο 15,7% και στο 15,8% pro-forma, ενισχυμένο από οργανική δημιουργία κεφαλαίου και την πρόοδο στη διαχείριση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η ενισχυμένη πολιτική επιστροφής αξίας στους μετόχους. Η τράπεζα έχει σχηματίσει πρόβλεψη 352 εκατ. ευρώ για το 9μηνο, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 50% των κερδών της περιόδου και υπερβαίνει τις συνολικές διανομές του 2024. Στο πλαίσιο της μερισματικής πολιτικής, τον Δεκέμβριο αναμένεται να καταβληθεί προμέρισμα 111 εκατ. ευρώ, ενώ η Διοίκηση θεωρεί βιώσιμο ένα payout άνω του 50% για τα επόμενα έτη .

Η τράπεζα πέτυχε επίσης εντυπωσιακή ανταπόκριση από τις αγορές με την πρόσφατη έκδοση πράσινου ομολόγου 500 εκατ. ευρώ, το οποίο συγκέντρωσε προσφορές άνω των 3 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας έξι φορές το ζητούμενο ποσό. Το τελικό spread των 92 μονάδων βάσης πάνω από το mid-swap αποτελεί νέο ιστορικό χαμηλό για ελληνική τράπεζα σε αντίστοιχη έκδοση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κεντρικός μοχλός ανάπτυξης παραμένει η στρατηγική συνεργασία με την UniCredit, η οποία ενισχύθηκε περαιτέρω μετά την αύξηση της συμμετοχής της στο 29,5%. Η συνεργασία αυτή αποδίδει ήδη σημαντικά επιχειρηματικά αποτελέσματα, από επενδυτικά προϊόντα μέχρι κοινοπρακτικές χρηματοδοτήσεις και συναλλαγές συναλλάγματος . Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η εξαγορά της AstroBank από την Alpha Bank Cyprus, η οποία πλέον καθίσταται η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα στην Κύπρο, με το ενεργητικό της να ξεπερνά τα 6,6 δισ. ευρώ και με θετική επίδραση περίπου 5% στα κέρδη ανά μετοχή του Ομίλου .

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης δήλωσε τα εξής : «Η Alpha Bank είχε ένα ακόμα ισχυρό τρίμηνο με την συνεχή διαφοροποίηση των εσόδων να επιβεβαιώνει την μακροχρόνια στρατηγική και στοχοθεσία μας, αναδεικνύοντας την ικανότητά της να δημιουργεί αξία για τους μετόχους και όλους τους stakeholders, αξιοποιώντας το εποικοδομητικό μακροοικονομικό περιβάλλον στις οικονομίες όπου δραστηριοποιείται».