Δημιουργείται η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα στη χώρα, με ενεργητικό άνω των €6,6 δισ.

Η Alpha Bank ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της απόκτησης κατ’ ουσίαν του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της AstroBank Public Company Ltd («AstroBank»), μέσω της θυγατρικής της Alpha Bank Cyprus Ltd («Alpha Bank Κύπρου») και λοιπών θυγατρικών του Ομίλου, κατόπιν της λήψης όλων των απαιτούμενων εποπτικών εγκρίσεων («Συναλλαγή»).

Η μεταβίβαση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον περί της Μεταβίβασης Τραπεζικών Εργασιών και Εξασφαλίσεων Νόμο (N.64(Ι)/1997), και από την 31η Οκτωβρίου 2025, η Alpha Bank Κύπρου αναλαμβάνει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που μεταβιβάστηκαν στο πλαίσιο της Συναλλαγής, ολοκληρώνοντας επιτυχώς τη συμφωνία που είχε υπογραφεί στις 24 Ιουνίου 2025.

Με την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η Alpha Bank Κύπρου καθίσταται η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα στην Κύπρο, με συνολικό ενεργητικό που υπερβαίνει τα €6,6 δισ., χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων άνω των €2 δισ. και καταθέσεις που ξεπερνούν τα €5,6 δισ., αυξάνοντας δραστικά τις δυνατότητές της να προσφέρει ολοκληρωμένες τραπεζικές υπηρεσίες σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και θεσμικούς πελάτες.

Η Συναλλαγή ενισχύει ουσιαστικά την κεφαλαιακή και επιχειρησιακή βάση της Alpha Bank στην Κύπρο, δημιουργώντας έναν ακόμη πιο ανθεκτικό και ανταγωνιστικό οργανισμό, ικανό να στηρίξει νοικοκυριά, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μεγάλους εταιρικούς Πελάτες. Με την ένταξη του Προσωπικού και του Δικτύου Καταστημάτων της AstroBank στην Alpha Bank Κύπρου, η Τράπεζα αναβαθμίζει σημαντικά τις δυνατότητές της σε εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και ανθρώπινο δυναμικό και, αξιοποιώντας τη δυναμική και την εμπειρία του Ομίλου Alpha Bank, επενδύει περαιτέρω σε καινοτόμες λύσεις, τεχνολογικές επενδύσεις και λειτουργική αριστεία με στόχο την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη στρατηγική προτεραιότητα της Alpha Bank να αξιοποιεί ευκαιρίες οργανικής και μη οργανικής ανάπτυξης στις αγορές της νοτιοανατολικής Μεσογείου και, μέσω της στρατηγικής συνεργασίας με την UniCredit, να λειτουργεί ως γέφυρα με την Ευρώπη, ενισχύοντας τη ροή κεφαλαίων, επενδύσεων και επιχειρηματικών ευκαιριών. Με αυτόν τον τρόπο, η Alpha Bank δημιουργεί ουσιαστική και διαρκή αξία για τους Πελάτες, τους Μετόχους και τις κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

O Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank Κύπρου, Μίλτος Μιχαηλάς δήλωσε: «Η ολοκλήρωση της συναλλαγής με την AstroBank αποτελεί ένα στρατηγικό ορόσημο για την Alpha Bank Κύπρου και ένα νέο ξεκίνημα για το τραπεζικό τοπίο της χώρας. Δημιουργούμε έναν οργανισμό με ουσιαστικό μέγεθος, ισχυρή κεφαλαιακή βάση και ξεκάθαρη στρατηγική: να αποτελέσουμε την πιο αξιόπιστη, σύγχρονη και αποτελεσματική Τράπεζα για τους Πελάτες μας.

Με την υποστήριξη και τη γνώση του Ομίλου Alpha Bank, ενισχύουμε τον ρόλο της Κύπρου ως χρηματοπιστωτικού κόμβου στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, λειτουργώντας ως πύλη διασύνδεσης ανάμεσα στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Στόχος μας είναι να συμβάλουμε ενεργά στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, στην προώθηση της καινοτομίας και στη στήριξη κάθε υγιούς επιχειρηματικής προσπάθειας που δημιουργεί αξία για την οικονομία και την κοινωνία.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλες τις ομάδες της Alpha Bank Κύπρου και της AstroBank για την αφοσίωση, τη συνεργασία και τον επαγγελματισμό τους. Μαζί, διαμορφώνουμε την κοινή μας πορεία για μια Τράπεζα με εμπιστοσύνη, ανθρωποκεντρική προσέγγιση και ματιά στραμμένη στο μέλλον».