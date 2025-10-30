Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος ανέδειξε τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις που ανατρέπουν το ενεργειακό και οικονομικό τοπίο της Ευρώπης μιλώντας στο ΟΙκονομικό Συνέδριο της Ναυτεμπορικής.

Η κρίση παραγωγικότητας και το αυξανόμενο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για τη βιομηχανία βρέθηκαν σήμερα στο επίκεντρο του Οικονομικού Συνεδρίου της «Ναυτεμπορικής», με κορυφαίους επιχειρηματίες να εκπέμπουν σήμα κινδύνου για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Από το βήμα του Οικονομικού Συνεδρίου, οι Ευάγγελος Μυτιληναίος, πρόεδρος και CEO της Metlen, και Σπύρος Θεοδωρόπουλος, πρόεδρος του ΣΕΒ, προειδοποίησαν ότι η Ευρώπη - και ειδικά η Ελλάδα- απειλείται με παραγωγική υποχώρηση εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα για το ενεργειακό κόστος.

Με τον πρώτο να κάνει λόγο για «πολιτικό ζήτημα» στην τιμολόγηση του ρεύματος και τον δεύτερο να τονίζει ότι η χώρα είχε τη μεγαλύτερη αύξηση κόστους ενέργειας για τη βιομηχανία στην Ευρώπη, το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο: χωρίς φθηνή και σταθερή ενέργεια, καμία οικονομία δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια της - πόσο μάλλον να αναπτυχθεί.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος ανέδειξε τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις που ανατρέπουν το ενεργειακό και οικονομικό τοπίο της Ευρώπης. «Ζήσαμε τα καλύτερα 80 χρόνια μας. Τώρα μιλούν τα όπλα - όχι ο Μπετόβεν και ο Μπαχ», τόνισε, υποδηλώνοντας ότι η εποχή όπου η ευρωπαϊκή ισχύς βασιζόταν στη διπλωματία και τον πολιτισμό έχει παρέλθει. Όπως είπε, η Ευρώπη έχει απολέσει την ισχύ της στο διεθνές σύστημα, μένοντας θεατής σε έναν κόσμο όπου η Αμερική και η Κίνα ορίζουν την ατζέντα.

Στην ενέργεια, ο επικεφαλής της Metlen εμφανίστηκε ιδιαίτερα ανήσυχος για το διαρκώς αυξανόμενο κόστος ηλεκτρισμού. «Σε απόλυτες τιμές έχουμε φθηνό ρεύμα για τα νοικοκυριά αλλά πανάκριβο για τη βιομηχανία. Είναι πολιτικό το θέμα», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι η ενεργειακή ακρίβεια διαβρώνει την ανταγωνιστικότητα και λειτουργεί αποτρεπτικά για επενδύσεις. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι έλαβε δέσμευση από την κυβέρνηση για επικείμενες ανακοινώσεις στήριξης της ενεργοβόρου βιομηχανίας μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Αναφερόμενος στην πορεία της Ευρώπης, επέκρινε την απουσία στρατηγικού οράματος και την έλλειψη ισχυρής πολιτικής ηγεσίας, κάνοντας λόγο για θεσμική κόπωση και τάσεις αποσταθεροποίησης στις μεγαλύτερες οικονομίες της ηπείρου. «Η ΕΕ έχει μείνει εκτός του νέου γεωπολιτικού παιχνιδιού», είπε χαρακτηριστικά, παραθέτοντας ως παράδειγμα την κρίση στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία.

Την ανάγκη για αποφασιστική δράση στο μέτωπο της ενέργειας και της παραγωγικότητας υπογράμμισε και ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για τη βιομηχανία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 — +26%, έναντι +15% της δεύτερης χώρας, της Πορτογαλίας. «Αν δεν μπορέσουμε να παράξουμε περισσότερο, δεν πρόκειται να λύσουμε το πρόβλημα του εμπορικού ισοζυγίου», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας το έλλειμμα «τον ελέφαντα στο δωμάτιο».

Παρά την πρόοδο των τελευταίων ετών, ο κ. Θεοδωρόπουλος τόνισε ότι η ανάπτυξη δεν έχει φτάσει σε όλα τα κοινωνικά στρώματα. «Ένα τρίτο των Ελλήνων δεν συμμετέχει στην ανάπτυξη. Είναι άνθρωποι θυμωμένοι, που αισθάνονται αποκλεισμένοι από την οικονομική πορεία της χώρας», είπε, προειδοποιώντας πως τέτοιες ανισότητες τροφοδοτούν πολιτική αστάθεια.

Τέλος, αναφέρθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης, σημειώνοντας ότι η χρηματοδότηση συνεχίζεται και μετά το 2026, με υλοποίηση έργων έως το 2028, ενώ προειδοποίησε για μια δύσκολη δημοσιονομική περίοδο στην Ευρώπη από το 2028 έως το 2034, καθώς θα απαιτηθεί μεταφορά πόρων από την κοινωνική συνοχή στην άμυνα.