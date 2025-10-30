Το ερώτημα που ανακύπτει είναι κατά πόσο η σημερινή παρουσίαση θα ανοίξει και τη συζήτηση για την τιμολογιακή πολιτική.

Ο «Ελέφαντας στο δωμάτιο» της σημερινής εκδήλωσης για τα 100 χρόνια της ΕΥΔΑΠ δεν είναι άλλος από τα τιμολόγια του νερού. Την ώρα που η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ανακοινώσει ένα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 2,5 δισ. ευρώ για να θωρακίσει την Αττική απέναντι στη λειψυδρία, το μεγάλο ερώτημα παραμένει: θα ανοίξει σήμερα η συζήτηση για πιθανές αυξήσεις στο νερό ή το θέμα θα μείνει για αργότερα; Οι εξαγγελίες θα γίνουν από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, παρουσία του Πρωθυπουργού, σε μια συγκυρία όπου οι ταμιευτήρες που τροφοδοτούν το Λεκανοπέδιο καταγράφουν ανησυχητική πτώση και η ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων γίνεται επιτακτική.

Η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ βρίσκεται στην τελική ευθεία αναμονής της απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων για τα νέα τιμολόγια και το επιτρεπόμενο έσοδο, που θα καθορίσει τη λειτουργία της την επόμενη δεκαετία.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, Χάρης Σαχίνης, έχει επισημάνει ότι η εταιρεία έχει καταθέσει όλα τα απαραίτητα δεδομένα στον ρυθμιστή και αναμένει την έκδοση της απόφασης, η οποία θα αποτελέσει την πρώτη εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας περί πλήρους ανάκτησης κόστους στον τομέα του νερού στη χώρα.

Παράλληλα, η εταιρεία επιδιώκει την επιστροφή 157 εκατ. ευρώ, ποσό που καταβλήθηκε στο Δημόσιο το 2021 για το αποκλειστικό δικαίωμα ύδρευσης και αποχέτευσης, υποστηρίζοντας ότι συνιστά υποανάκτηση κόστους και πρέπει να ενσωματωθεί στα μελλοντικά τιμολόγια.

Οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι οι αποφάσεις για αυξήσεις στο νερό είναι ειλημμένες με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για επιβάρυνση της τάξης των 2 έως 3 ευρώ στους λογαριασμούς.

Οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του νέου ρυθμιστικού πλαισίου επιβαρύνουν την οικονομική θέση της ΕΥΔΑΠ, καθώς από το 2021 δεν υφίσταται μηχανισμός ανάκτησης κόστους, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση των οικονομικών αποτελεσμάτων. Το πρώτο εξάμηνο του 2025 καταγράφηκε πτώση 65% στο EBITDA, στα 10,6 εκατ. ευρώ, ενώ ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 173,3 εκατ. ευρώ, με οριακή μείωση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Η επιδείνωση των υδρολογικών δεδομένων δημιουργεί συνθήκες κατεπείγοντος, με τους τέσσερις βασικούς ταμιευτήρες της Αττικής να βρίσκονται περίπου 40% κάτω από τα περσινά επίπεδα, στα 380 εκατ. κυβικά μέτρα. Το επενδυτικό πρόγραμμα προβλέπει άμεσες παρεμβάσεις, όπως γεωτρήσεις στη Βοιωτία και την Ανατολική Υλίκη που μπορούν να αποδώσουν έως 50 εκατ. κυβικά μέτρα τον χρόνο, καθώς και αξιοποίηση υδροφόρων στη Μαυροσουβάλα και στον Βοιωτικό Κηφισό.

Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, προωθείται μονάδα αφαλάτωσης στη Θίσβη, ύψους περίπου 100 εκατ. ευρώ, με παραγωγική δυνατότητα έως 200.000 κυβικά μέτρα ημερησίως. Το μεγαλύτερο έργο αφορά τη διασύνδεση της λίμνης Κρεμαστών με τον ταμιευτήρα του Ευήνου, κρίσιμης σημασίας παρέμβαση για τη διασφάλιση υδροδότησης της Αττικής για την επόμενη δεκαετία.