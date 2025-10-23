Το έργο αποτελεί το μεγαλύτερο αιολικό πάρκο στην περιφέρεια της Μολδαβίας.

Ο Όμιλος ΔΕΗ προχωρά στην έναρξη της δεύτερης φάσης του αιολικού πάρκου Deleni στην κομητεία Vaslui, στη βορειοανατολική Ρουμανία, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία του στη χώρα.

Το έργο, που αποτελεί το μεγαλύτερο αιολικό πάρκο στην περιφέρεια της Μολδαβίας, θα αυξήσει την εγκατεστημένη ισχύ του κατά 85 MW, μέσω της κατασκευής 14 νέων ανεμογεννητριών ισχύος 6,1 MW η καθεμία. Οι νέες μονάδες θα προστεθούν στα 140 MW της πρώτης φάσης, η οποία βρίσκεται ήδη υπό κατασκευή, ανεβάζοντας τη συνολική ισχύ του πάρκου σε περισσότερα από 225 MW.

Οι ανεμογεννήτριες της δεύτερης φάσης θα εγκατασταθούν κοντά στην περιοχή Bogdănița, ενισχύοντας την ενεργειακή απόδοση του έργου και συμβάλλοντας στην κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών ηλεκτροπαραγωγής στη βόρεια Ρουμανία. Το έργο εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο του Ομίλου ΔΕΗ για την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στη Ρουμανία, το οποίο την περασμένη χρονιά ξεπέρασε τα 1,3 GW μέσα από νέες επενδύσεις σε αιολικά, φωτοβολταϊκά και έργα αποθήκευσης ενέργειας.

Με την ολοκλήρωση και των δύο φάσεων του αιολικού πάρκου Deleni, η συνολική ισχύς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του Ομίλου στη Ρουμανία θα υπερβεί το 1,5 GW, καθιστώντας τη ΔΕΗ τον μεγαλύτερο παραγωγό ενέργειας από ΑΠΕ στη χώρα. Παράλληλα, η ενίσχυση της παραγωγής πράσινης ενέργειας αναμένεται να μειώσει το έλλειμμα ισχύος στα βόρεια της Ρουμανίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενεργειακή της ασφάλεια.

Η ΔΕΗ συνεχίζει να αναπτύσσει δυναμικά το χαρτοφυλάκιό της σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της σε Ελλάδα, Ρουμανία, Ιταλία και Βουλγαρία. Μέσα σε έναν χρόνο, η εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ του Ομίλου αυξήθηκε από 4,7 GW το πρώτο εξάμηνο του 2024 σε 6,3 GW το πρώτο εξάμηνο του 2025, ενώ επιπλέον έργα συνολικής ισχύος 3,7 GW βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης. Στόχος του Ομίλου είναι η εγκατεστημένη ισχύς από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας να φτάσει τα 11,8 GW έως το 2027.