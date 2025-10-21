Το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει επιχειρηματικά δάνεια, μεταξύ των οποίων και ομολογιακά, καθώς και λοιπές απαιτήσεις.

Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας μεταβίβασης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων απαιτήσεων μεικτής λογιστικής αξίας περίπου 0,3 δισ. ευρώ, μέσω τιτλοποίησης από τη θυγατρική της, Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. Η συναλλαγή, που πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 10 του νόμου 3156/2003, φέρει την ονομασία Project Solar 2 και εντάσσεται στο στρατηγικό σχέδιο της τράπεζας για την ενεργητική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει επιχειρηματικά δάνεια, μεταξύ των οποίων και ομολογιακά, καθώς και λοιπές απαιτήσεις, με συνολική μεικτή λογιστική αξία που ανέρχεται σε περίπου 300 εκατ. ευρώ, όπως αποτυπώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2024. Το χαρτοφυλάκιο εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Solar, που είχε αναληφθεί από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες για τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών απαιτήσεων, σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση της 2ας Νοεμβρίου 2023, η οποία ωστόσο δεν ολοκληρώθηκε τότε.

Η συναλλαγή έχει ήδη ενσωματωθεί στα αποτελέσματα χρήσεως της Πειραιώς για την περίοδο έως τις 30 Ιουνίου 2025, ενώ η επίδραση από την απομείωση των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού (RWA) έχει αποτυπωθεί στον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας σε pro forma βάση για την ίδια ημερομηνία.

Τους τίτλους που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της τιτλοποίησης απέκτησε εταιρεία υπό τη διαχείριση της Waterwheel Capital Management, L.P., ενώ τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου ανέλαβε η Cepal Hellas ΑΕΔΑΔΠ, αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η Πειραιώς υπογραμμίζει ότι η κίνηση αυτή συνιστά ακόμη ένα βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής της για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και την ενίσχυση της ποιότητας του ισολογισμού της.