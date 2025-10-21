Σύμφωνα με την έρευνα, οι μισοί συμμετέχοντες δήλωσαν ότι επιθυμούν να επεκτείνουν ενεργά τις επενδυτικές τους θέσεις στο trading, ενώ το 43% προσανατολίζεται σε στρατηγικές μακροπρόθεσμης αποταμίευσης και διαχείρισης πλούτου.

Η Bitget, το μεγαλύτερο καθολικό ανταλλακτήριο «Universal Exchange» (UEX) στον κόσμο, δημοσίευσε πρόσφατα τη νέα της τριμηνιαία έρευνα, με τίτλο «Q3 2025 Crypto Market Confidence and BTC Investment Trend Report». Η έρευνα αναλύει το επίπεδο εμπιστοσύνης στην αγορά κρυπτονομισμάτων και τις τάσεις των επενδύσεων σε Bitcoin, τονίζοντας την αισιοδοξία που επικρατεί στις παγκόσμιες αγορές, παρά τη συνεχιζόμενη μακροοικονομική αβεβαιότητα.

Χιλιάδες χρήστες από την Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Ασία, συμμετείχαν στην έρευνα, με σχεδόν το 66% αυτών να αποκαλύπτει ότι σκοπεύει να αυξήσει τις επενδύσεις του σε κρυπτονομίσματα τους επόμενους μήνες. Σύμφωνα με την έρευνα, οι μισοί συμμετέχοντες δήλωσαν ότι επιθυμούν να επεκτείνουν ενεργά τις επενδυτικές τους θέσεις στο trading, ενώ το 43% προσανατολίζεται σε στρατηγικές μακροπρόθεσμης αποταμίευσης και διαχείρισης πλούτου. Όσον αφορά την πορεία του Bitcoin, το 49% αναμένει ότι το επόμενο ανοδικό κύμα (bull run) θα κορυφωθεί μεταξύ 150.000 και 200.000 δολαρίων ΗΠΑ, με ολοένα και περισσότερους μακροπρόθεσμους επενδυτές να προβλέπουν ακόμη υψηλότερες αποτιμήσεις.

Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέγραψαν εντυπωσιακές περιφερειακές διαφορές μεταξύ των χρηστών. Η Νιγηρία (84%), η Κίνα (73%) και η Ινδία (72%) ηγήθηκαν ως προς τη διάθεση αύξησης των επενδυτικών τους τοποθετήσεων, υπογραμμίζοντας τον ρόλο των αναδυόμενων αγορών ως βασικών κινητήριων δυνάμεων για την υιοθέτηση των κρυπτονομισμάτων. Αντίθετα, ανεπτυγμένες αγορές όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιαπωνία επέδειξαν πιο επιφυλακτική στάση, ενώ η Νότια Κορέα ξεχώρισε λόγω του ασυνήθιστα υψηλού ποσοστού συμμετεχόντων που δήλωσαν ότι σκοπεύουν να μειώσουν τις επενδύσεις τους.

Το Ethereum και το Solana συνεχίζουν να αποτελούν ισχυρές επιλογές μεταξύ των παγκόσμιων επενδυτών, συγκεντρώνοντας ποσοστά υποστήριξης 67% και 55% αντίστοιχα. Τα καθιερωμένα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, όπως το BTC και το ETH, παραμένουν ο βασικός πυλώνας των επενδυτικών στρατηγικών. Την ίδια στιγμή, τα «platform tokens», τα «meme coins» και τα Layer 2 projects διατηρούν εξειδικευμένο, αλλά σημαντικό, ενδιαφέρον σε συγκεκριμένες περιοχές.

«Η εμπιστοσύνη στα κρυπτονομίσματα δεν αποτελεί πλέον μια τάση, αλλά ένα παγκόσμιο φαινόμενο», δήλωσε ο Vugar Usi Zade, Chief Operating Officer της Bitget. «Η έντονη δυναμική και η αυξανόμενη ζήτηση στις αναδυόμενες αγορές αναδεικνύουν το μέλλον του κλάδου και δικαιώνουν τη στρατηγική μας επιλογή να ενοποιήσουμε λειτουργίες CeFi, DeFi και on-chain σε μία ενιαία πλατφόρμα Universal Exchange. Η παρούσα έρευνα αποτελεί ακόμη μία απόδειξη ότι οι επενδυτές αναζητούν ταυτόχρονα ευκαιρίες και αξιοπιστία, και στη Bitget μπορούν να βρουν και τα δύο».

Η μετάβαση της Bitget σε Universal Exchange την τοποθετεί σε πρωτοποριακή θέση να ανταποκριθεί στις εξελίξεις της αγοράς. Ενοποιώντας το trading, τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, τις πληρωμές και την πρόσβαση στο blockchain σε ένα ενιαίο οικοσύστημα, η Bitget εξασφαλίζει ότι τόσο οι νέοι όσο και οι έμπειροι επενδυτές μπορούν να συμμετέχουν με ευκολία και ασφάλεια. Η υβριδική προσέγγισή της στη ρευστότητα και η έμφαση που δίνει στην εκπαίδευση μέσα από πρωτοβουλίες όπως το Blockchain4Youth, ενισχύουν περαιτέρω τον ρόλο της ως μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα όπου η εμπιστοσύνη όχι μόνο μετριέται, αλλά χτίζεται.

Η πλήρης έρευνα «Q3 2025 Crypto Market Confidence and BTC Investment Trend Report» είναι διαθέσιμη εδώ.