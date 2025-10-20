H εταιρεία επαναπροσδιορίζει τη βιωσιμότητα στο λιανεμπόριο επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της σε ένα βιώσιμο μέλλον για όλους.

Η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε., δημοσιεύει τον πρώτο Ετήσιο Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2024, καθιερώνοντας νέα πρότυπα διαφάνειας και υπευθυνότητας στον κλάδο του οργανωμένου λιανεμπορίου. Πρόκειται για την πρώτη εταιρεία του κλάδου που παρουσιάζει Απολογισμό με αναφορά στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Βιώσιμης Ανάπτυξης (ESRS) και ακολουθώντας την Ευρωπαϊκή Οδηγία CSRD, επιβεβαιώνοντας έτσι τη δέσμευσή της στη βιωσιμότητα, την κοινωνική υπευθυνότητα και την εταιρική διακυβέρνηση.

Η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε., στο πλαίσιο της βιώσιμης λειτουργίας της, μετράει πρωτιές και καινοτομίες. Είναι η πρώτη εταιρεία οργανωμένου λιανεμπορίου στην Ελλάδα που ανέπτυξε δύο καταστήματα -ένα στην Θεσσαλονίκη και ένα στην Αθήνα- φιλικά προς άτομα με οπτική αναπηρία. Εκπονώντας το καινοτόμο και πολυβραβευμένο πρόγραμμα MasVision, η εταιρεία ενισχύει την αυτονομία και την προσβασιμότητα των ατόμων με οπτική αναπηρία κατά τις αγορές τους στα συγκεκριμένα καταστήματα Μασούτης, αξιοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες και ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό.

Στον τομέα της κυκλικής οικονομίας και της περιβαλλοντικής διαχείρισης, η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. αποτελεί την πρώτη και μοναδική εταιρεία του κλάδου supermarket στην Ελλάδα που έχει λάβει το πιστοποιητικό Zero Waste to Landfill, γεγονός που την εντάσσει στην κατηγορία «Green». Μάλιστα, η εταιρεία διαχειρίστηκε αποτελεσματικά τα επικίνδυνα και μη επικίνδυνα απόβλητά της, επιτυγχάνοντας την πλήρη αποτροπή της διάθεσής τους σε ΧΥΤΑ και καταγράφοντας ποσοστό εκτροπής 93,49%, που υπερβαίνει κατά πολύ τον εθνικό δείκτη ανακύκλωσης (17,3%). Πρόκειται για μια επίδοση-ορόσημο, που φέρνει την Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. στην κορυφή του ελληνικού λιανεμπορίου σε ζητήματα διαχείρισης απορριμμάτων. Παράλληλα, η εταιρεία επενδύει σε ενεργειακές αναβαθμίσεις των κτιρίων και καταστημάτων της και έχει εγκαταστήσει από το 2022 φωτοβολταϊκά πάνελ συνολικής ισχύος 2MW στις οροφές των κεντρικών εγκαταστάσεων διοίκησης στη Θέρμη και του Logistics Center στο Καβαλάρι, με παραγωγή περίπου 1,2 GW καθαρής πράσινης ενέργειας ετησίως.

Η στήριξη των τοπικών παραγωγών και της εγχώριας παραγωγής είναι μια δέσμευση που η εταιρεία τηρεί απρόσκοπτα, μέσα από τη συνεργασία της με εκατοντάδες τοπικούς παραγωγούς σε όλη την Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η παραγωγή των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας της σειράς «Μασούτης, από τον τόπο μας», πραγματοποιείται αποκλειστικά στην Ελλάδα, ενισχύοντας έτσι την ανθεκτικότητα της ελληνικής αγροδιατροφικής αλυσίδας.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί θεμέλιο της στρατηγικής της Διαμαντής Μασούτης Α.Ε., με στόχο την αξιοποίηση καινοτόμων λύσεων που ενισχύουν την αποδοτικότητα και συμβάλλουν στην επίτευξη του οράματός της. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία έχει ενσωματώσει στην καθημερινή της λειτουργία συστήματα που αξιοποιούν τεχνητή νοημοσύνη (AI) για την πρόβλεψη της ζήτησης και τη βέλτιστη διαχείριση αποθεμάτων. Το σύγχρονο ηλεκτρονικό κατάστημα masoutis.gr εξυπηρετεί ήδη 50 πόλεις και νησιά σε όλη την Ελλάδα, ενώ παράλληλα έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές επενδύσεις σε τεχνολογίες cloud, οι οποίες διασφαλίζουν την ασφάλεια των δεδομένων και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επιπλέον, η λειτουργία δύο ιδιόκτητων Data Centers, σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα διεθνή πρότυπα, εγγυάται την αδιάλειπτη και ασφαλή λειτουργία όλων των κρίσιμων εφαρμογών πληροφορικής σε 24/7 βάση.

Με δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που ξεπέρασαν τις €680.000 το 2024, η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. συνεργάστηκε με περισσότερες από 35 ΜΚΟ και στήριξε περισσότερες από 10.000 οικογένειες μέσω του προγράμματος «Μαζί, όπου υπάρχει ανάγκη». Παράλληλα, επενδύει στην ενίσχυση της διαφορετικότητας και της κοινωνικής ένταξης με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη χορηγία στο αθλητικό-εκπαιδευτικό πρόγραμμα UniquAll, το οποίο υποστηρίζει νευροδιαφορετικά παιδιά. Ταυτόχρονα, η εταιρεία το 2024 επένδυσε σε πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες, μεταξύ των οποίων ο καθαρισμός του Θερμαϊκού Κόλπου, η καθιέρωση στα καταστήματα ωρών χωρίς ηχητικές ανακοινώσεις, με φιλική μουσική, ειδική για νευροδιαφορετικά άτομα και όσους αντιμετωπίζουν αόρατες αναπηρίες και η ίδρυση έδρας διδασκαλίας και έρευνας Μικρασιατικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Η δημοσίευση του πρώτου Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης της Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. έρχεται σε μια χρονική συγκυρία όπου η Ελλάδα καταγράφει πρόοδο αλλά και προκλήσεις στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (2024). Στο πλαίσιο αυτό, η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. όχι μόνο ευθυγραμμίζεται, αλλά υπερβαίνει τους εθνικούς δείκτες σε κρίσιμους τομείς βιωσιμότητας, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως πρωτοπόρου εταιρείας που διαμορφώνει θετικά το αποτύπωμα του ελληνικού λιανεμπορίου.

Συγκεκριμένα, στους 10.720 εργαζόμενους που απασχολεί η εταιρεία, η αναλογία γυναικών σε θέσεις ευθύνης στα καταστήματα της εταιρείας ανέρχεται σε 52%, έναντι 34,8% του εθνικού μέσου όρου, ενώ στις διοικητικές θέσεις το ποσοστό φτάνει το 25%. Η επίδοση αυτή δεν είναι τυχαία· αντικατοπτρίζει μια στρατηγική που επενδύει στη γυναικεία ηγεσία, στη διαφορετικότητα και στη συμπερίληψη.

Την ίδια στιγμή, η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. υλοποιεί πολιτικές ίσης αμοιβής και προώθησης της ισότητας ευκαιριών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση του χάσματος απασχόλησης μεταξύ των φύλων. Η εταιρεία δημιουργεί τις συνθήκες για ένα πιο ισορροπημένο εργασιακό περιβάλλον, δίνοντας έμφαση στις τοπικές κοινωνίες, ενδυναμώνοντας έτσι τα μέλη της μεγάλης οικογένειας Μασούτης σε όλα τα επίπεδα.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Διαμαντής Μασούτης Α.Ε., κ. Γιάννης Μασούτης, δήλωσε: «Η βιωσιμότητα δεν είναι για εμάς μια υποχρέωση, αλλά μια συνειδητή επιλογή ηγεσίας και αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικής μας στρατηγικής. Στην Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. επενδύουμε με συνέπεια στην καινοτομία, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ενδυνάμωση των ανθρώπων μας, διαμορφώνοντας τις εξελίξεις στον ελληνικό κλάδο supermarket και αποδεικνύοντας ότι η βιωσιμότητα αποτελεί και μοχλό ανάπτυξης που προσφέρει πραγματική αξία στην κοινωνία και στην οικονομία. Με τον πρώτο μας Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης, αποτυπώνουμε με διαφάνεια τις επιδόσεις και τις δεσμεύσεις μας για ένα καλύτερο αύριο και επιβεβαιώνουμε ότι το ελληνικό επιχειρείν μπορεί να σταθεί ισάξια – και συχνά πιο μπροστά – από τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ο δρόμος προς ένα βιώσιμο μέλλον απαιτεί όραμα, σταθερές αξίες και στρατηγικές αποφάσεις που ξεπερνούν το σήμερα. Η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ήταν, είναι και θα παραμείνει δύναμη ανάπτυξης, πρότυπο υπευθυνότητας και σημείο αναφοράς για το πώς μια ελληνική εταιρεία μπορεί να οδηγεί την αλλαγή, με σεβασμό στον άνθρωπο, στην κοινωνία και στον τόπο της».

Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ESG Report 2024