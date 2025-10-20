Η Rosie Allimonos διαθέτει περισσότερα από δύο δεκαετίες διεθνούς εμπειρίας.

Η Alter Ego Media ανακοίνωσε την ένταξη της Rosie Allimonos στον Όμιλο, όπου αναλαμβάνει καθήκοντα Συμβούλου Τεχνολογίας Μέσων (Media Technology Advisor). Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της εταιρείας για ενίσχυση της καινοτομίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού, με στόχο τη μετάβαση σε ένα σύγχρονο, AI-enabled media tech group.

Η Rosie Allimonos διαθέτει περισσότερα από δύο δεκαετίες διεθνούς εμπειρίας σε ηγετικές θέσεις σε κορυφαίους οργανισμούς των Μέσων και της Τεχνολογίας, όπως η Google, το BBC και η META. Έχει διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην ανάπτυξη και το λανσάρισμα καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων τα YouTube Originals, Instagram Reels, Facebook Watch και BBC iPlayer, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης ψηφιακής εμπειρίας περιεχομένου.

Παράλληλα, είναι συνιδρύτρια της HERA MEDIA, μιας εταιρείας παραγωγής vidcast που αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ έχει δραστηριοποιηθεί και στον χώρο του venture capital ως Σύμβουλος του CEO της Anthemis, ενός διεθνούς επενδυτικού οργανισμού που πρωτοπορεί στον τομέα του fintech.

Μέσα από τον νέο της ρόλο στην Alter Ego Media, η Allimonos θα συμβάλει στρατηγικά στην ενίσχυση της τεχνολογικής καινοτομίας και στη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων του Ομίλου, υποστηρίζοντας παράλληλα το επενδυτικό πλάνο του σε εταιρείες τεχνολογίας και μέσων. Η Διοίκηση της Alter Ego Media καλωσόρισε τη Rosie Allimonos, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η πολυετής εμπειρία, οι γνώσεις και το όραμά της θα αποτελέσουν καταλύτη για τη νέα εποχή του Ομίλου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.