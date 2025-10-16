Η Henkel Adhesive Technologies ενδυναμώνει τους επαγγελματίες της αυτοκινητοβιομηχανίας με νέες καινοτόμες λύσεις για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις στον κλάδο της ηλεκτροκίνησης.

Η επιχειρηματική μονάδα Συγκολλητικών Τεχνολογιών (Adhesive Technologies) της Henkel παρουσιάζει ένα νέο χαρτοφυλάκιο εξειδικευμένων λύσεων και προϊόντων επισκευής για επαγγελματίες του κλάδου της ηλεκτροκίνησης, ανταποκρινόμενη στην αυξανόμενη ζήτηση για βιώσιμες λύσεις κινητικότητας.

Η νέα ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων της Henkel Adhesive Technologies έχει σχεδιαστεί για να ενισχύει την κυκλικότητα, τη ποιότητα επισκευής, την αποδοτικότητα και την ασφάλεια σε εφαρμογές ηλεκτρικών οχημάτων (EV), υποστηρίζοντας τα συνεργεία και τους τεχνικούς στη μετάβαση προς την εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Η ηλεκτροκίνηση αποτελεί καθοριστικό βήμα προς έναν πιο βιώσιμο τομέα μεταφορών, συμβάλλοντας στη μείωση των εκπομπών CO₂ και στον περιορισμό της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα.

Αντιμετωπίζοντας τις βασικές προκλήσεις στην επισκευή ηλεκτροκίνησης

Παρά τα σαφή οφέλη της ηλεκτροκίνησης, ο τομέας παρουσιάζει μοναδικές προκλήσεις επισκευής που σχετίζονται με τα πρότυπα ασφάλειας υψηλής τάσης και τα νέα εξαρτήματα των οχημάτων.

Το νέο χαρτοφυλάκιο της Henkel Adhesive Technologies απαντά άμεσα σε αυτές τις ανάγκες, προσφέροντας λύσεις και τεχνογνωσία που εξασφαλίζουν αποδοτικές και ασφαλείς επισκευές, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρικών οχημάτων και προάγοντας τη βιωσιμότητα.

Η νέα σειρά προϊόντων περιλαμβάνει θερμικά υλικά πλήρωσης (thermal gap fillers), στεγανωτικά (gasketing solutions), κολλητικά για σπειρώματα (threadlockers) και συνδετικά συγκράτησης (retaining compounds), ειδικά σχεδιασμένα για τις απαιτήσεις της επισκευής ηλεκτρικών οχημάτων, ιδιαίτερα στα συστήματα μπαταρίας και e-Drive.

Ολοκληρωμένες λύσεις επισκευής μπαταριών EV για εξοικονόμηση κόστους και μείωση εκπομπών CO₂

Η μπαταρία αποτελεί την «καρδιά» κάθε ηλεκτρικού οχήματος, και η διατήρηση της διάρκειας ζωής και της ασφάλειάς της είναι σημαντική. Η επισκευή μιας ελαττωματικής μπαταρίας μπορεί να εξοικονομήσει έως και 77% του κόστους αντικατάστασης της και να μειώσει έως και 91% τις εκπομπές CO₂. Οι νέες στεγανωτικές και θερμικά διαχειριζόμενες λύσεις της Henkel, με εύκολη εφαρμογή και υψηλή αντοχή, επιτρέπουν στα συνεργεία να πραγματοποιούν με ακρίβεια και αξιοπιστία τις επισκευές των μπαταριών.

Λύσεις επισκευής για συστήματα e-Drive

Τα συγκρατητικά, τα ασφαλιστικά σπειρωμάτων και τα στεγανωτικά προϊόντα της Henkel Adhesive Technologies ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις επισκευής των συστημάτων e-Drive, εξασφαλίζοντας ασφάλεια, προστασία βασικών εξαρτημάτων και παράταση ζωής του συστήματος κίνησης.

Βασικά χαρακτηριστικά προϊόντων

Ασφάλεια: Σχεδιασμένα ώστε να πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα και να εξασφαλίζουν αξιόπιστη θερμική διαχείριση στις μπαταρίες EV. Χρήση μη επικίνδυνων υλικών που ενισχύουν την ασφάλεια στο χώρο εργασίας.

Αξιοπιστία: Υψηλής απόδοσης λύσεις που ανταποκρίνονται στις αυξημένες απαιτήσεις των EV και παρατείνουν τη διάρκεια ζωής του οχήματος.

Ευκολία εφαρμογής: Απλές και γρήγορες διαδικασίες εφαρμογής, με επιλογές ταχείας ή μη απαραίτητης ωρίμανσης, βελτιώνοντας την παραγωγικότητα των συνεργείων.

Εξειδίκευση και υποστήριξη: Παρέχονται αναλυτικές οδηγίες βήμα προς βήμα και τεχνική υποστήριξη για όλες τις λύσεις επισκευής της ηλεκτροκίνησης.

Υποστήριξη της βιωσιμότητας με το πλαίσιο 4R

Η Henkel έχει ενσωματώσει την έννοια 4R – Επισκευή, Επαναχρησιμοποίηση, Ανακατασκευή, Ανακύκλωση – κατά τον σχεδιασμό της νέας σειράς συγκολλητικών προϊόντων. Το πλαίσιο 4R είναι ουσιώδες για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των ηλεκτρικών οχημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής τους, ειδικά στα συστήματα μπαταριών. Η Henkel παρέχει τα εργαλεία και τους πόρους για να βοηθήσει τα συνεργεία να υιοθετήσουν βιώσιμες πρακτικές, να μειώσουν τα απόβλητα τους και να προωθήσουν την κυκλικότητα στις λειτουργίες τους.

Μαζί, οδηγώντας ένα βιώσιμο μέλλον

Με το λανσάρισμα του νέου προηγμένου χαρτοφυλακίου προϊόντων, η Henkel Adhesive Technologies ενισχύει τη δέσμευσή της να συμβάλλει ενεργά στην ανάπτυξη και προώθηση του κλάδου της ηλεκτροκίνησης. Με έμφαση στην καινοτομία και τις βιώσιμες λύσεις, η εταιρεία παραμένει πιστή στην αποστολή της να οδηγεί ανθρώπους, επιχειρήσεις και τη στην αυτοκινητοβιομηχανία προς ένα πιο καθαρό και βιώσιμο μέλλον..