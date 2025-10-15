Το υπεύθυνο παιχνίδι είναι στην καρδιά των δραστηριοτήτων του ΟΠAΠ.

«Το υπεύθυνο παιχνίδι είναι θέμα αξιών, είναι θέμα σεβασμού στον άνθρωπο, είναι θέμα κοινωνικής συνείδησης και ευθύνης». Αυτό τόνισε ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠAΠ, Οδυσσέας Χριστοφόρου στην ημερίσα για το Υπεύθυνο Παιχνίδι, η οποία διοργανώθηκε από τον ΟΠAΠ, μέλος της Allwyn και έλαβε χώρα στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Το «παρών» στην ημερίδα έδωσαν εκπρόσωποι της πολιτείας και των Αρχών, εκπρόσωποι φορέων, οργανισμών, ειδικοί, αλλά και στελέχη του Ομίλου ΟΠAΠ.

«Το υπεύθυνο παιχνίδι είναι στην καρδιά των δραστηριοτήτων του ΟΠAΠ. Ως ηγετική εταιρεία στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών έχουμε τοποθετήσει την προστασία των παικτών και την προώθηση του υπεύθυνου παιχνιδιού στον πυρήνα της στρατηγικής μας.

Στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε ένα περιβάλλον που προσφέρει στους πελάτες μας μια δίκαιη, αξιόπιστη και ασφαλή εμπειρία παιχνιδιού. Στο πλαίσιο αυτό εστιάζουμε στην προστασία των ανηλίκων και των ευάλωτων ομάδων, διασφαλίζοντας ότι το παιχνίδι παραμένει μια θετική εμπειρία. Παράλληλα, δίνουμε έμφαση στην ενημέρωση και την εκπαίδευση τόσο των παικτών όσο και του ευρύτερου κοινού μέσα από ολοκληρωμένες εκστρατείες που έχουν στόχο την προστασία του κοινωνικού συνόλου», τόνισε κατά τη διάρκεια της ομιλίας της η Γενική Διευθύντρια Νομικών, Ρυθμιστικών Θεμάτων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου ΟΠΑΠ, Νάνση Βέρρα.

Τη στρατηγική σημασία της πρόσφατης συνένωσης του ΟΠΑΠ με τον διεθνή όμιλο Allwyn υπογράμμισε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, κατά την ομιλία του στην Ημερίδα Υπεύθυνου Παιχνιδιού που διοργάνωσε ο ΟΠΑΠ.

Όπως σημείωσε, η σημερινή εκδήλωση πραγματοποιείται «σε εξαιρετικά θετική συγκυρία», καθώς μόλις πρόσφατα ανακοινώθηκε η ένωση δυνάμεων μεταξύ ΟΠΑΠ και Allwyn, εξέλιξη που, σύμφωνα με τον ίδιο, συνιστά ισχυρή ένδειξη εξωστρέφειας, ωριμότητας και αναπτυξιακής δυναμικής του Οργανισμού.

«Ταυτόχρονα, αυτή η στρατηγική κίνηση στέλνει ένα καθαρό μήνυμα εμπιστοσύνης προς τις οικονομικές δυνατότητες και προοπτικές της χώρας μας», τόνισε ο υφυπουργός, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα προσφέρει σήμερα σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες, λειτουργώντας ως πυλώνας σταθερότητας μέσα σε ένα διεθνώς ρευστό και απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον.

Ο κ. Κώτσηρας υπογράμμισε ότι η δημιουργία ενός επενδυτικά φιλικού περιβάλλοντος δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα συστηματικής και μακροχρόνιας προσπάθειας.

Μιλώντας στο πλαίσιο του πάνελ με θέμα «Αρχές & Εποπτεία: Προκλήσεις και Προοπτικές στο Υπεύθυνο Παιχνίδι», ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ ), Αντώνης Βαρθολομαίος, δήλωσε ότι στόχος της ΕΕΕΠ είναι να βάλει τα όρια στην αγορά, έτσι ώστε μέσα από ένα πλαίσιο νόμου, οδηγιών, αρχών και δράσεων, να μπορέσει όλο το κοινό, το οποίο ασχολείται με τα παίγνια να γνωρίζει τα όρια του.

«Βασική μας δουλειά είναι να προσπαθούμε συνεχώς, όχι απαραίτητα να αυστηροποιούμε τους νόμους, αλλά να γινόμαστε πιο σύγχρονοι και να λαμβάνουμε υπόψη μας και τις εξελίξεις στην τεχνολογία. Άρα λοιπόν αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό και φυσικά παρακολουθώντας τις εξελίξεις της τεχνολογίας, αλλά και της κοινωνίας να επεμβαίνουμε και να αυστηροποιούμε όπου και όπως πρέπει τους νόμους», είπε ο κ. Βαρθολομαίος.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης που έλαβε χώρα στο πλαίσιο του πάνελ με θέμα «Διεθνείς Βέλτιστες Πρακτικές στον Κλάδο των Τυχερών Παιγνίων: Από τη Θεωρία στην Πράξη», ο Διευθύνων Σύμβουλος της Stoiximan, Νίκος Φλίγκος, ανέλυσε την στρατηγική της εταιρείας για την προώθηση του υπεύθυνου παιχνιδιού.

«Για όλους εμάς στη Stoiximan το υπεύθυνο παιχνίδι δεν είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε, είναι μέρος του ποιοι είμαστε. Είναι πραγματικά ένα κομμάτι της λειτουργίας μας. Η υπευθυνότητα ξεκινά από τη διαφάνεια. Θέλουμε το παιχνίδι να είναι καθαρό. Θέλουμε να προσφέρουμε εμπειρίες ψυχαγωγίας για τους παίκτες μας, έτσι λοιπόν όταν ένας παίχτης γραφτεί στην πλατφόρμα μας υποχρεούται να βάλει κάποια όρια», δήλωσε ο κ. Φλίγκος, ενώ εξήγησε τα όρια αφορούν τη χρονική διάρκεια του παιχνιδιού, τις καταθέσεις και ένα loss limit.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Stoiximan υπογράμμισε ότι οι παίκτες έχουν τον έλεγχο καθόλη τη διάρκεια του ταξιδιού τους στην πλατφόρμα της εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, ο ίδιος μίλησε για την πλατφόρμα αυτοαποκλεισμού της εταιρείας. Όπως είπε «δίνουμε τη δυνατότητα με τρία κλικς μέσα κάποιος να έχει πρόσβαση σε αυτή την πλατφόρμα αυτοαποκλεισμού, όπου μπορεί να αποκλειστεί από 24 ώρες έως και επ’ αορίστου».

Μάλιστα, σύμφωνα με τον κ. Φλίγκο πέρυσι η εταιρεία η εταιρεία πραγματοποίησε μια καινοτομία, καταφέρνοντας να κάνει πιο εύχρηστη την πλατφόρμα. «Είδαμε μια μεγάλη διαφορά. Είδαμε ότι αυξήθηκε ο αυτοαποκλεισμός των παικτών κατά 14%, άρα είναι κάτι που βοήθησε αρκετά. Παρόλα αυτά μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα. Σκοπός μας είναι το 2026 η πρόσβαση να γίνεται με δύο κλικ, αντί για τρία κλικ», δήλωσε ο ίδιος χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας τις εργασίες της ημερίδας, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠAΠ, Οδυσσέας Χριστοφόρου, υπογράμμισε ότι «το υπεύθυνο παιχνίδι δεν είναι μόνο θέμα κανονισμών ή ρυθμιστικών νομοθεσιών. Το υπεύθυνο παιχνίδι είναι θέμα αξιών, είναι θέμα σεβασμού στον άνθρωπο, είναι θέμα κοινωνικής συνείδησης και ευθύνης. Ο ΟΠAΠ ως ηγέτιδα εταιρεία στον χώρο του gaming έχει επιλέξει να ηγείται και στον χώρο της υπευθυνότητας και είναι η ταυτότητα μας, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούμε με την κοινωνία γιατί πίσω από κάθε παίκτη υπάρχει ένας άνθρωπος, υπάρχει μια οικογένεια, ένας φίλος, ένας σύντροφος».

«Στον ΟΠΑΠ έχουμε επενδύσει πολύ σε πλατφόρμες πρόληψης του εθισμού, έχουμε σπουδαία κορυφαία προγράμματα ενημέρωσης και εκπαίδευσης του κόσμου μας, του κόσμου που δουλεύει στα πρακτορεία και πολύ συχνά κάνουμε καμπάνιες ευαισθητοποίησης κατά του εθισμού. Εφαρμόζουμε αυστηρές πολιτικές, αλλά πάνω απ όλα ακούμε. Ακούμε τον κόσμο, ακούμε τους συνεργάτες μας, ακούμε την κοινωνία», συμπλήρωσε μεταξύ άλλων ο ίδιος.

Τέλος, ο κ. Χριστοφόρου εξέφρασε τη χαρά του για τις νομοθετικές ρυθμίσεις που έχει προαναγγείλει η πολιτεία για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου, αλλά και για τις επιπλέον δράσεις που σχεδιάζει η ΕΕΕΠ προς αυτή την κατεύθυνση. Όπως είπε χαρακτηριστικά «από την πρόσφατη έρευνα της ΕΕΕΠ προκύπτει ότι 1 εκατ. συμπολίτες μας κατευθύνονται σε μη νόμιμα σημεία στοιχηματισμού και σύμφωνα πάλι με την έρευνα της ΕΕΕΠ περίπου 1 δισ. ευρώ τον χρόνο χάνεται από τα δημόσια ταμεία».

«Τώρα είναι απαραίτητο να αναλάβουμε όλοι δράση γιατί είναι ξεκάθαρο ότι ο παράνομος τζόγος είναι μια γάγγραινα που αποτελεί πραγματικά ένα αγκάθι στα πλευρά της κοινωνίας και του κράτους», υπογράμμισε ο ίδιος εν κατακλείδι.