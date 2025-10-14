Τα μέλη του προγράμματος επιβράβευσης EKO Smile κερδίζουν πόντους σε κάθε αγορά Πετρελαίου Θέρμανσης, ενισχύοντας τα οφέλη από τη χρήση της κάρτας τους.

Η ΕΚΟ, μέλος του Ομίλου HELLENiQ ENERGY, ανακοίνωσε ότι προσφέρει Πετρέλαιο Θέρμανσης στη χαμηλότερη τιμή εκκίνησης των τελευταίων ετών, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της προς τους καταναλωτές για ποιότητα, ποσότητα και αξιοπιστία. Η διάθεση του πετρελαίου θα διαρκέσει από τις 15 Οκτωβρίου 2025 έως και τις 30 Απριλίου 2026, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να επωφεληθούν από ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής, καθώς μπορούν να εξοφλήσουν την αγορά τους σε έως και 12 άτοκες δόσεις με πιστωτικές κάρτες ελληνικών τραπεζών. Παράλληλα, τα μέλη του προγράμματος επιβράβευσης EKO Smile κερδίζουν πόντους σε κάθε αγορά Πετρελαίου Θέρμανσης, ενισχύοντας τα οφέλη από τη χρήση της κάρτας τους.

Στο πλαίσιο της προωθητικής δραστηριότητας της εταιρείας, από τις 15 Οκτωβρίου 2025 έως και τις 15 Ιανουαρίου 2026 θα πραγματοποιηθεί μεγάλη κλήρωση, μέσα από την οποία 100 τυχεροί θα κερδίσουν το ΕΚΟ Πετρέλαιο Θέρμανσης της χρονιάς. Για τη συμμετοχή απαιτείται οι καταναλωτές να είναι εγγεγραμμένα μέλη του προγράμματος EKO Smile και να χρησιμοποιήσουν την κάρτα (φυσική ή ψηφιακή) κατά την αγορά τους.

Με πανελλαδικό δίκτυο διανομής και εγγυημένη ποιότητα προϊόντων, η ΕΚΟ εξασφαλίζει ότι το Πετρέλαιο Θέρμανσης φτάνει με ασφάλεια και συνέπεια σε κάθε περιοχή της Ελλάδας, προσφέροντας ζεστασιά και άνεση σε κάθε νοικοκυριό.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν σε συνεργαζόμενα πρατήρια ΕΚΟ, να επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.eko.gr ή να καλέσουν στον αριθμό 18198.