Η Intralot ολοκλήρωσε την πλήρη εξόφληση του δανείου ύψους 230 εκατ. δολαρίων της θυγατρικής της στις ΗΠΑ

Η Intralot ανακοίνωσε σήμερα ότι η αμερικανική θυγατρική της, Intralot Inc., προχώρησε στην ολοσχερή εξόφληση – κατά κεφάλαιο, έξοδα και τόκους – του τραπεζικού δανείου (Term Loan A) ύψους 230 εκατ. δολαρίων, το οποίο είχε συναφθεί στις 28 Ιουλίου 2022 με κοινοπραξία αμερικανικών τραπεζών, υπό τη διαχείριση της KeyBank National Association.

Το δάνειο είχε αρχική λήξη την 27η Ιουλίου 2026, ενώ με την αποπληρωμή του τερματίζεται η σχετική σύμβαση και παύουν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή.

Το συγκεκριμένο δάνειο αποτελούσε μέρος των Senior Secured Credit Facilities συνολικού ύψους 280 εκατ. δολαρίων, που είχε εξασφαλίσει η Intralot Inc. τον Ιούλιο του 2022. Η χρηματοδότηση περιλάμβανε επίσης περιστρεφόμενη πιστωτική διευκόλυνση (Revolving Credit Facility) ύψους 50 εκατ. δολαρίων. Τα κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν για την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου χρέους, την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης και την κάλυψη συναφών εξόδων.

Η συναλλαγή εκείνη είχε αποτελέσει το ντεμπούτο της Intralot στην αγορά συνδυασμένων δανείων, με την KeyBanc Capital Markets να ενεργεί ως Left Lead Arranger, Joint Bookrunner και Administrative Agent.

Η Intralot Inc., με έδρα το Duluth της Georgia, ιδρύθηκε το 2001 και αποτελεί μία από τις τρεις εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες που διαθέτουν συμβάσεις με κρατικές λοταρίες για την προμήθεια συστημάτων online gaming, δικτύων επικοινωνίας και εξοπλισμού σημείων πώλησης.