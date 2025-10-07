Η δεύτερη φετινή έκδοση AT1 από την Πειραιώς, μετά την επιτυχή άντληση 400 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2025.

Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της τιμολόγησης νέας έκδοσης πρόσθετων μέσων κατηγορίας 1 (Additional Tier 1 Notes - AT1) ύψους 600 εκατ. ευρώ, σταθερού επιτοκίου 6,125% με ρήτρα αναπροσαρμογής και χωρίς τακτή ημερομηνία λήξης. Οι τίτλοι φέρουν υπό αίρεση προσωρινή απομείωση κεφαλαίου και δυνατότητα ανάκλησης στις 15 Οκτωβρίου 2032 και σε κάθε μεταγενέστερη ημερομηνία πληρωμής κουπονιού, σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης. Το επιτόκιο είναι πληρωτέο κάθε εξάμηνο, στις 15 Απριλίου και 15 Οκτωβρίου κάθε έτους, έως την πρώτη ημερομηνία αναπροσαρμογής.

Η ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε για τις 15 Οκτωβρίου 2025, ενώ οι Τίτλοι θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου (Euro MTF Market). Η Moody’s Ratings αξιολόγησε την έκδοση με βαθμίδα «Β1». Πρόκειται για τη δεύτερη φετινή έκδοση AT1 από την Πειραιώς, μετά την επιτυχή άντληση 400 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2025. Παράλληλα, η τράπεζα ανακοίνωσε πρόταση επαναγοράς ομολόγων με μετρητά προς τους κατόχους της προηγούμενης έκδοσης AT1, ονομαστικής αξίας 600 εκατ. ευρώ και ημερομηνίας ανάκλησης τον Ιούνιο 2026, σε τιμή 103,70% και με ημερομηνία διακανονισμού την 15η Οκτωβρίου 2025.

Η νέα έκδοση εντάσσεται στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού του Ομίλου για προληπτική διαχείριση της κεφαλαιακής επάρκειας και βελτιστοποίηση των απαιτήσεων πρόσθετων μέσων κατηγορίας 1 του Πυλώνα 1 και 2. Παράλληλα, ενισχύει τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και μόχλευσης, διαφοροποιώντας τις πηγές χρηματοδότησης της Πειραιώς. Η συναλλαγή συγκέντρωσε έντονο ενδιαφέρον από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα, με συμμετοχή άνω των 200 θεσμικών επενδυτών. Περίπου το 62% των Τίτλων κατανέμεται σε διαχειριστές κεφαλαίων, το 18% σε τράπεζες και το 20% σε κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου και λοιπούς επενδυτές. Πάνω από το 85% της έκδοσης διατέθηκε σε διεθνείς θεσμικούς, με κύρια γεωγραφική προέλευση το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία (33%), τη Γαλλία (26%) και την Ιταλία (10%).

Το τελικό βιβλίο εντολών ξεπέρασε τα 2,75 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας τον στόχο έκδοσης κατά περισσότερο από 4,5 φορές. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 6,125%, χαμηλότερα από τον αρχικό στόχο του 6,50%, μειώνοντας το κόστος δανεισμού κατά 37,5 μονάδες βάσης. Παράλληλα, το πιστωτικό περιθώριο, περίπου 370 μονάδες βάσης, αποτελεί ιστορικά χαμηλό για έκδοση AT1 ελληνικής τράπεζας.

Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι (Joint Bookrunners) του βιβλίου προσφορών ήταν οι BNP Paribas, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, J.P. Morgan, Morgan Stanley και UBS Europe SA, ενώ οι Ambrosia Capital και Τράπεζα Πειραιώς ενήργησαν ως Συνδιαχειριστές.