Η Intralot ολοκλήρωσε με επιτυχία την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ), αντλώντας περίπου 420 εκατ. ευρώ, με την τιμή διάθεσης να κλείνει στα 1,10 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή στο κατώτατο επίπεδο («πάτωμα») που είχε τεθεί από την εταιρεία. Η επίσημη ανακοίνωση για την τιμή αναμένεται τη Δευτέρα, ωστόσο οι σχετικές πληροφορίες επιβεβαιώνουν το αποτέλεσμα του book building.

Η ΑΜΚ της εισηγμένης, που πραγματοποιήθηκε μέσω Συνδυασμένης Προσφοράς, περιλάμβανε τόσο δημόσια προσφορά στην Ελλάδα όσο και ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό, με τους όρους να έχουν οριστεί από το διοικητικό συμβούλιο στα τέλη Σεπτεμβρίου. Σημαντική συμμετοχή κατέγραψαν επενδυτές κύρους, μεταξύ των οποίων ο Σωκράτης Κόκκαλης, ο εφοπλιστής Μουνδρέας, αλλά και διεθνείς θεσμικοί όπως η Blackrock και το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας, Norges Bank Investment Management.

Η διάρθρωση της αύξησης προέβλεπε αρχικά εισφορά σε είδος ύψους 262 εκατ. ευρώ και άντληση τουλάχιστον 105 εκατ. ευρώ σε μετρητά, με δυνατότητα να φτάσει έως τα 135 εκατ. ευρώ. Στόχος ήταν η συνολική ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και η χρηματοδότηση στρατηγικών κινήσεων, μεταξύ των οποίων η εξαγορά που έχει συμφωνηθεί με την Bally’s Corporation, για την οποία θα διατεθούν 300 εκατ. ευρώ, ενώ επιπλέον 90 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν σε αποπληρωμή δανεισμού.

Η διαδικασία της δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα ολοκληρώθηκε με την Intralot να δίνει προτεραιότητα κατανομής στους υφιστάμενους μετόχους, ώστε να περιοριστεί η απομείωση της συμμετοχής τους.

Τον ρόλο των παγκόσμιων συντονιστών και αναδόχων ανέλαβαν οι Deutsche Bank, Goldman Sachs και Jefferies, με τη Barclays ως ανώτερο ανάδοχο και τη συμμετοχή ελληνικών τραπεζών ως συνδιαχειριστών.

