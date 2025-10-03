Με τα νέα Μέλη, το δίκτυο αυτό γίνεται ακόμα πιο ισχυρό, έτοιμο να στηρίξει την επόμενη γενιά Ελλήνων επαγγελματιών που επιλέγουν να επιστρέψουν και να επενδύσουν το μέλλον τους στην Ελλάδα.

Το BrainReGain – Ελληνισμός Εν Δράσει συνεχίζει να διευρύνει τη Συμμαχία του με κορυφαίους οργανισμούς που εκπροσωπούν καίριους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, ενισχύοντας τη δυναμική και το αποτύπωμά του. Με χαρά υποδεχόμαστε, στον τομέα της Υγείας, το Ερρίκος Ντυνάν, το ΙΑΣΩ και τη φαρμακευτική MSD, καθώς και στον τομέα των Logistics την OB Streem. Ιδιαίτερη σημασία έχει η ένταξη του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), του μεγαλύτερου ερευνητικού κέντρου της χώρας, που με το έργο του συνδέει την έρευνα με την καινοτομία και την ανάπτυξη.

Η συμμετοχή τους δεν αποτελεί μόνο ψήφο εμπιστοσύνης στην αποστολή μας, αλλά και ουσιαστική ενίσχυση των προσπαθειών μας να φέρουμε πιο κοντά τους Έλληνες του εξωτερικού με την ελληνική αγορά. Κάθε νέο Μέλος προσθέτει γνώσεις, εμπειρία και δυνατότητες που μπορούν να μεταφραστούν σε ευκαιρίες για επαγγελματική ανέλιξη και επαναπατρισμό.

Ο Πρόεδρος του BrainReGain, κύριος Κωνσταντίνος Κεσεντές, σημείωσε:

«Με τα νέα μας μέλη ενδυναμώνουμε το αποτύπωμα του BrainReGain σε καίριους τομείς της οικονομίας και της καινοτομίας. Στον χώρο της Υγείας, η συνεργασία με το Ερρίκος Ντυνάν, το ΙΑΣΩ και τη MSD εντάσσεται στη νέα μας δράση “Η Υγεία Επιστρέφει Σπίτι”, ενώ η OB Streem στα Logistics εκπροσωπεί έναν εξαιρετικά δυναμικό κλάδο της εθνικής οικονομίας. Ιδιαίτερη σημασία έχει η συμμετοχή του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), του μεγαλύτερου ερευνητικού κέντρου της χώρας, που με το έργο του ανοίγει δρόμους για την επιστροφή Ελλήνων επιστημόνων και ερευνητών, συνδέοντας την ακαδημαϊκή γνώση με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Στόχος μας είναι να δημιουργούμε πραγματικές προοπτικές επιστροφής και εξέλιξης για τους Έλληνες του εξωτερικού, στηρίζοντας παράλληλα τη βιώσιμη προοπτική της χώρας».

Ο Πρόεδρος ΔΣ Ομίλου ΗΜΙΘΕΑ, κύριος Θέμος Χαραμής δήλωσε:

«Η συνεργασία του Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν, μέλους του Ομίλου Ημιθέα, με το BrainReGain επιβεβαιώνει το μεγάλο ενδιαφέρον μας στην επιστροφή των γιατρών μας. Ως Όμιλος με πανελλαδική παρουσία πλέον, κορυφαίες υποδομές και διεθνείς διαπιστεύσεις, επενδύουμε συστηματικά στην αριστεία και την καινοτομία. Μέσα από αυτή τη συνέργεια, δημιουργούμε ουσιαστικές ευκαιρίες για τους Έλληνες επιστήμονες και επαγγελματίες Υγείας που επιθυμούν να επιστρέψουν, προσφέροντάς τους το περιβάλλον που τους αξίζει και ενισχύοντας παράλληλα τη βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα της Υγείας στη χώρα μας».

Η Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της MSD Ελλάδος, κυρία Αθηνά Σταύρου σημείωσε: «Η MSD είναι υπερήφανη που συμμετέχει ενεργά στη Συμμαχία BrainRegain, μια πρωτοβουλία στρατηγικής σημασίας για την πατρίδα μας, η οποία αποσκοπεί στον επαναπατρισμό και την αξιοποίηση των Ελλήνων επαγγελματιών του εξωτερικού. Ως εταιρεία που επενδύει διαχρονικά στους ανθρώπους της, αναγνωρίζουμε ότι η γνώση, η εμπειρία και η δημιουργικότητα των Ελλήνων στελεχών που δραστηριοποιούνται διεθνώς αποτελούν κινητήριο δύναμη για την καινοτομία και την ανάπτυξη της χώρας. Η συμμετοχή μας στη Συμμαχία αντανακλά τη δέσμευσή μας να συμβάλουμε ουσιαστικά στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που προσελκύει, εμπνέει και διατηρεί ταλέντο υψηλού επιπέδου στην Ελλάδα. Στηρίζουμε έμπρακτα αυτή την προσπάθεια, γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι το ανθρώπινο δυναμικό είναι ο πυρήνας ενός καλύτερου μέλλοντος - για τις επιχειρήσεις, την κοινωνία και τη χώρα μας».

Ο Διευθυντής Κεντρικής Διεύθυνσης και Πρόεδρος ΔΣ ΕΚΕΤΑ Δρ. Ευάγγελος Μπεκιάρης δήλωσε: «Το ΕΚΕΤΑ έχει καταφέρει όχι μόνον να ανακόψει το κύμα φυγής των επιστημόνων υψηλής εξειδίκευσης κι εμπειρίας -αλλά και των νεότερων πολλά υποσχόμενων μυαλών μας- στο εξωτερικό, αλλά έχει ήδη προσελκύσει και σημαντικούς επιστήμονές μας της διασποράς να γυρίσουν πίσω και να εκλεγούν ερευνητές του. Μέσω της συνεργασίας με το BrainReGain ελπίζουμε να ενισχύσουμε την τάση αυτή και ν’ αποτελέσουμε κύριο πόλο επανεισδοχής των Ελλήνων επιστημόνων της διασποράς στη χώρα μας».

Ο Vice President Special Services της OB Streem, κύριος Λευτέρης Ρέγκος δήλωσε:

«Η στήριξη της εταιρίας Orphee Beinoglou προς την πρωτοβουλία Brain Regain συνδέεται με την φιλοσοφία της να συμμετέχει σε πρωτοβουλίες που συνεισφέρουν ουσιαστικά σε θέματα που αφορούν στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η Brain Regain προσφέρει σημαντικό έργο στην επάνοδο Ελλήνων επαγγελματιών στην ελληνική αγορά και σε αυτό το πλαίσιο είμαστε περήφανοι που ως χορηγοί μπορούμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε ανάγκες ‘relocation’ των ενδιαφερόμενων».

Σήμερα, το BrainReGain αριθμεί 52 εταιρείες από όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας, δημιουργώντας ένα μοναδικό δίκτυο συνεργασίας και στήριξης. Με τα νέα Μέλη, το δίκτυο αυτό γίνεται ακόμα πιο ισχυρό, έτοιμο να στηρίξει την επόμενη γενιά Ελλήνων επαγγελματιών που επιλέγουν να επιστρέψουν και να επενδύσουν το μέλλον τους στην Ελλάδα.