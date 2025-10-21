Τι προβλέπει νέα διάταξη για τα μέλη του ΔΣ του «Ερρίκος Ντυνάν».

Με διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή, επεκτείνεται η νομική προστασία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινωφελούς Ιδρύματος Εθνικού Νοσοκομείου (Κ.Ι.Ε.Ν.) «Ερρίκος Ντυνάν», τα οποία διορίζονται από τις αιρετές διοικήσεις του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.). Η ρύθμιση αποσκοπεί στη διασφάλιση ίσης μεταχείρισης με τα μέλη που είχαν διοριστεί από διοικήσεις τοποθετημένες με δικαστικές αποφάσεις, επεκτείνοντας την απαλλαγή τους από ποινική ή άλλη ευθύνη για πράξεις και παραλείψεις του παρελθόντος. Εξαίρεση αποτελεί η ευθύνη για ενέργειες που τελέστηκαν με δόλο ή βαρεία αμέλεια.

Το Κ.Ι.Ε.Ν., κοινωφελές ίδρυμα που ιδρύθηκε από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, λειτουργεί βάσει του καταστατικού του, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 49 του νόμου 2082/1992. Σύμφωνα με το πλαίσιο αυτό, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται από το Δ.Σ. του Ε.Ε.Σ., ενώ πρόεδρος ορίζεται ο εκάστοτε πρόεδρος του Οργανισμού ή άλλο πρόσωπο που αυτός επιλέγει.

Η αρχική ρύθμιση απαλλαγής θεσπίστηκε με το άρθρο 16 του νόμου 4286/2014, παρέχοντας προστασία μόνο στα μέλη του Δ.Σ. του Κ.Ι.Ε.Ν. που είχαν διοριστεί από διοικήσεις του Ερυθρού Σταυρού τοποθετημένες με δικαστικές αποφάσεις. Η διάταξη κρίθηκε τότε αναγκαία, καθώς η απουσία νομικής κάλυψης είχε αποτρέψει πολλούς από την ανάληψη θέσεων στη διοίκηση, λόγω του κινδύνου να θεωρηθούν υπεύθυνοι για χρέη ή παραλείψεις προηγούμενων περιόδων.

Μετά το 2018, ο Ε.Ε.Σ. επανήλθε σε καθεστώς αιρετών διοικήσεων, γεγονός που δημιούργησε κενό προστασίας για τα νέα μέλη του Δ.Σ. του Κ.Ι.Ε.Ν. Η νέα νομοθετική πρωτοβουλία, που ενσωματώνεται στο άρθρο 102 του σχεδίου νόμου, έρχεται να καλύψει αυτό το κενό, τροποποιώντας την παράγραφο 2 του άρθρου δέκατου έκτου του ν. 4286/2014.

Σύμφωνα με τη διατύπωση της νέας διάταξης, «τα μέλη του Κ.Δ.Σ. του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που έχουν διοριστεί με δικαστική απόφαση ή είναι αιρετά, καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Ερρίκος Ντυνάν ΝΠΙΔ», δεν διώκονται - εκτός των περιπτώσεων δόλου και βαρείας αμέλειας - για πράξεις ή παραλείψεις που αφορούν σε φορολογικές, ασφαλιστικές και εργοδοτικές υποχρεώσεις, ούτε για χρέη του σωματείου ή του ιδρύματος που γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια της προσωρινής θητείας τους».