Η ακοή του κάθε ανθρώπου είναι ανεκτίμητη, μια αίσθηση που δεν είναι αυτονόητη για όλους τους συνανθρώπους μας.

Η απώλεια ακοής είναι μια πραγματικότητα που αγγίζει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Παγκοσμίως πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι έχουν βαρηκοΐα. Στην Ελλάδα οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού αντιμετωπίζει μικρότερες ή μεγαλύτερες δυσκολίες στην ακοή, συχνά χωρίς να το γνωρίζει. Στις μέρες μας η τεχνολογία έχει εξελιχθεί τόσο πολύ, ώστε να υπάρχουν λύσεις που είναι αποτελεσματικές, διακριτικές και προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε ανθρώπου.

Σε αυτό πλαίσιο, η εταιρεία Ακουστικά Βαρηκοΐας Θεοδώρου γίνεται επίσημος αντιπρόσωπος Ελλάδος της Γερμανικής εταιρείας ακουστικών Audio Service – μέλος του παγκόσμιου ομίλου WSAudiology.

Η ιστορία των Ακουστικών Βαρηκοΐας Θεοδώρου – μια ελληνική διαδρομή εμπιστοσύνης.

Τα Ακουστικά Βαρηκοΐας Θεοδώρου με εμπειρία 45+ ετών ξεκίνησαν με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων με απώλεια ακοής, προσφέροντας τους την ικανότητα να ακούνε καθαρά, χωρίς περιορισμούς.

Η εταιρεία με σύγχρονους χώρους εξυπηρέτησης, εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και κυρίως με ανθρωποκεντρική προσέγγιση, καθιερώθηκε γρήγορα ως σημείο αναφοράς. Η υπεροχή της εταιρείας δεν είναι μόνο τα προϊόντα που διαθέτει αλλά και η εξατομικευμένη φροντίδα:

Ολοκληρωμένος έλεγχος ακοής.

Συμβουλευτική προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε ανθρώπου.

Προσωπικό εκπαιδευμένο από Ακοολόγο με σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Εφαρμογή ακουστικών σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Βρετανικού Συλλόγου Ακοολογίας.

Εκπαίδευση στην ορθή χρήση των ακουστικών.

Συνεχής τεχνική υποστήριξη.

WSAudiology – παγκόσμιος ηγέτης στον κλάδο των ακουστικών βαρηκοΐας

Ο όμιλος WSAudiology δημιουργήθηκε το 2019 μέσα από την συγχώνευση δύο ιστορικών εταιρειών: της Widex από τη Δανία και της Sivantos (πρώην Siemens) από τη Γερμανία.

Σήμερα ο όμιλος είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παγκοσμίως στον χώρο των ακουστικών βαρηκοΐας σε πάνω από 130 χώρες. Η φιλοσοφία του ομίλου είναι να κάνει την καλύτερη ακοή προσιτή σε όλους.

Η WSAudiology αποτελεί σημείο αναφοράς στον κλάδο με την συνεχή επένδυση στην έρευνα, τα υπερσύγχρονα εργαστήρια τους και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Audio Service – η γερμανική απάντηση στην ακοή

Μέσα στον όμιλο WSAudiology, η Audio Service ξεχωρίζει για τον δικό της χαρακτήρα. Ιδρύθηκε στη Γερμανία το 1977 και από τότε ειδικεύεται στην ανάπτυξη ακουστικών βαρηκοΐας που συνδυάζουν τεχνολογική υπεροχή με εργονομία και αισθητική.

Τα χαρακτηριστικά που κάνουν την Audio Service μοναδική:

Διακριτικός σχεδιασμός : μικρά, κομψά, που “χάνονται” στο αυτί.

: μικρά, κομψά, που “χάνονται” στο αυτί. Συνδεσιμότητα : δυνατότητα σύνδεσης με κινητά, τηλεοράσεις ή υπολογιστές για άνεση στην επικοινωνία.

: δυνατότητα σύνδεσης με κινητά, τηλεοράσεις ή υπολογιστές για άνεση στην επικοινωνία. Προσαρμογή στο περιβάλλον : τα ακουστικά “αντιλαμβάνονται” αν βρίσκεστε σε θορυβώδες καφέ ή σε ήσυχο σαλόνι και ρυθμίζουν αυτόματα τον ήχο.

: τα ακουστικά “αντιλαμβάνονται” αν βρίσκεστε σε θορυβώδες καφέ ή σε ήσυχο σαλόνι και ρυθμίζουν αυτόματα τον ήχο. Εφαρμογή στο κινητό : εύκολος έλεγχος ρυθμίσεων χωρίς περίπλοκα κουμπιά.

: εύκολος έλεγχος ρυθμίσεων χωρίς περίπλοκα κουμπιά. Γερμανική ποιότητα: αξιοπιστία και διάρκεια ζωής που ξεπερνά τον μέσο όρο.

Έτσι, τα ακουστικά της Audio Service δεν είναι απλά βοηθήματα, αλλά εργαλεία που κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη και πιο απολαυστική.

Τι σημαίνει η συνεργασία για τον Έλληνα καταναλωτή

Η ανθρωποκεντρική προσέγγιση της εταιρείας Θεοδώρου σε συνεργασία με την τεχνολογική υπεροχή της Audio Service προσφέρουν:

Εγγύηση γνησιότητας, τα προϊόντα φτάνουν στη χώρα μας απευθείας από την πηγή.

Εξειδικευμένη υποστήριξη: το προσωπικό της εταιρείας Θεοδώρου έχει εκπαιδευτεί ειδικά στα προϊόντα της Audio Service.

Πλήρης γκάμα μοντέλων, από τα μικρότερα εσωτερικά ακουστικά έως τα ισχυρότερα εξωτερικά ακουστικά.

Σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, έτσι ώστε ο ασφαλιζόμενος να επωφεληθεί της επιδότησης των 450 ευρώ που χορηγείται από το κράτος.

Εύκολη πρόσβαση σε service.

Βήμα προς το μέλλον

Οι εταιρείες Θεοδώρου & Audio Service γίνονται μαζί μια γέφυρα προς το μέλλον, ένα μέλλον που η ακοή καθίσταται προσιτή σε όλο τον κόσμο, όπως ποτέ άλλοτε.

Όσοι θέλουν να ανακαλύψουν ξανά τον κόσμο των ήχων, έχουν πλέον μια αξιόπιστη διεύθυνση: Ακουστικά Βαρηκοΐας Θεοδώρου – Επίσημος Αντιπρόσωπος Audio Service στην Ελλάδα.